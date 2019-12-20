 Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - говорится в сообщении.
По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.
"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей"", - подытожил премьер.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.
19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
Зараз Шарик в знак протеста запилит новый ролик . Шарик , ффассс !
или как всегда у нас, законы не для всех?
Мы живем в Мире.где похороны важнее покойника,где свадьба важнее любви,где внешность важнее ума.Мы живем в культуре упаковки презирающей содержимое
Я за игорный бизнес совершенно спокоен!
А так - да. Аваков имеет компромат, мне кажется, даже на Петка. Именно поэтому тот был рад что обосрался на выборах. А Беня имеет компромат на всех(щас обвинят в онтессемитизме меня)))
Дрыщ во власти - очень редкое и быстро исчезающие явлений.
Скоро этот дрыщ обрастет салом и превратится в колобка.
"дрыщ" скажет толстому что тот толстый - и наоборот. ну вон Вольнов толстый - но например патриот. т.е. никак не зависит то шо толстый или худой, от того - говно или нет(или православный или мусульманин, например).
не знаю - мне показалось что как в детском саду звучит. примахиваться к внешности то(вспоминает портрет жены Луценко, блюет)
разве токо в крайних случаях мона похихикать то....
Мне пох, дрыщ или не дрыщ.
А про то, что "премьер" стоял на вытяжку перед Аваковым и либезил у тебя возражений нет.
Я не видел видео кстати, но смотрю Шапошникова, а Аваков на него даже в суд подал(надеюсь просрет - как и против СерЛеща просрал).
Даже как его, Ройтман грит шо Аваков - "солнцевский". т.е. жабоеды, на закупке вертолетов, смело жали руку.... мафиози? они такие, они могут.
я не понимаю - че мы сремся то?
вот Степан Андреевич был ростом с Путина, но мы же не говорим шо он карликом был, как Путин.
Не "травма" но чувство справедливости. Ученые тоже ведь не Шварценеггеры, но им на это не пеняют, а с удовольствием юзают их изобретения.
Вот только труба с портновым за 8 месяцев хер шо нашли - хотя приказ от зелупы\пуцькина был четкий и конкретный. На чем труба и погорел...
сам посуди. он ведь тоже "нарыл" неплохо(Юра Луценко чо - зря был Гейпрокулолом что-ли?)
ну, тады все стало на свои места...
даже может быть шо это профанация - типо гонения портнова на Петка.
ты просто представить себе не можешь как там все повязаны. вон, Ройтмана слушал? там Гелетей - просто ужас какой бандюга, но какого хрена Петко его всунул на такой пост то? видео видел как он "подписал" в Раде документ? - "забыл" колпачок с ручки снять.
..... Бигус, это Вы?
скрепнаяукраинская, а такой дурак....
Поедь в Китай и спроси как там борются. Умножь вна 10 и добавь коэффициент на "кумовство", а также поправку на "щас Баканову позвоню".
г*споди - да если у нас свободное гос-во, то че не мона легализовать эти автоматы с пулеметами игральными то? Но! Налоги платить шоб были обязаны(Оба-на!! )
Не заплатил тыщу - штраф миллион. Если налоговик "не увидел обмана" - 25 лет без УДО с конфискацией.
Ничо, привыкайте...удел жаб - квакать
большинство украинцев наконец-то хоть жить начало по-богатому,а этим всё не так..
Вот и открылась истиная причина недавнего майдана.
Я б тов. Гончаруку посоветовал бы усилить личную охрану!