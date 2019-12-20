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Все про:игорный бизнес (304) Кабмин (11446) Гончарук_Алексей (402)

 Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук

Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - говорится в сообщении.

По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей"", - подытожил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

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Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166464
 
   
 Топ комментарии
 
Може треба їх у мусарні відкрити,щоб мусарам легше було їх кришувати?
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А где ж тогда Аваков харчеваться будет?
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Може треба їх у мусарні відкрити,щоб мусарам легше було їх кришувати?
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И че? На новый год будет минусовая температура. В дримтауне +20, а каток есть. Морозилка работает четко
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а скільки це коштує для бюджету у якому немає грошей ...невже "сам" нелох "відстігне" з "гонорарів" ?
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Через плече, морозилка! Иди коньки покупай! Хотя с такими реХворматорами надолго они тебе не пригодятся, со временем -откинешь.))))
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В дрімдауні ковзанка штучна. Там працюють холодильні системи.
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Там для особо одаренных порохососов поставили мощную холодильную установку
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Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Зараз Шарик в знак протеста запилит новый ролик . Шарик , ффассс ! Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7273
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поменяют вывеску на "Центр досуга" или "Клуб по интересам" и всех делов.
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Це точно , змінять вивіску на спорт-бар, поставлять телевізори і будуть розказувати , що це клуб вболівальників
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Аваківські собаки знайдуть те,що треба знайти (наприклад,конкурентів).
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и шо, теперь закроют, лотореи которые на каждом углу?
или как всегда у нас, законы не для всех?
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Он теперь будет под вывеской Нацполиция!
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Вот точно не помню,кто из великих сказал фразу
Мы живем в Мире.где похороны важнее покойника,где свадьба важнее любви,где внешность важнее ума.Мы живем в культуре упаковки презирающей содержимое
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зебанаты под колпаком у авакяна с игорным бизнесом -не примут, то звИзда зебобе
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Дал поручение лисе проверить законность пребывания кур в курятниках и уровень яйценосности...
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После того как увидел этого дрыща в Верховной Раде, стоящего на вытяжку перед Аваковым, с выражением на лице "чего изволит Господин?"...
Я за игорный бизнес совершенно спокоен!
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При чем тут то шо он худой, к тому шо он дурак?
А так - да. Аваков имеет компромат, мне кажется, даже на Петка. Именно поэтому тот был рад что обосрался на выборах. А Беня имеет компромат на всех(щас обвинят в онтессемитизме меня)))
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Чего обижаешся на "дрыща"?
Дрыщ во власти - очень редкое и быстро исчезающие явлений.
Скоро этот дрыщ обрастет салом и превратится в колобка.
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та бо это выглядит тупо.
"дрыщ" скажет толстому что тот толстый - и наоборот. ну вон Вольнов толстый - но например патриот. т.е. никак не зависит то шо толстый или худой, от того - говно или нет(или православный или мусульманин, например).
не знаю - мне показалось что как в детском саду звучит. примахиваться к внешности то(вспоминает портрет жены Луценко, блюет)
разве токо в крайних случаях мона похихикать то....
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Скройся в тумане, Тироль.
Мне пох, дрыщ или не дрыщ.
А про то, что "премьер" стоял на вытяжку перед Аваковым и либезил у тебя возражений нет.
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Так чего же ты тогда пиликаешь на счет "дрища", если тебе "пох" то?
Я не видел видео кстати, но смотрю Шапошникова, а Аваков на него даже в суд подал(надеюсь просрет - как и против СерЛеща просрал).
Даже как его, Ройтман грит шо Аваков - "солнцевский". т.е. жабоеды, на закупке вертолетов, смело жали руку.... мафиози? они такие, они могут.
я не понимаю - че мы сремся то? Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7751
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А хрен его знает, какого ты на этого "дрыща" сагрился - детская психологическая травма?
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Да я просто против того шо внешность обзывают.
вот Степан Андреевич был ростом с Путина, но мы же не говорим шо он карликом был, как Путин.
Не "травма" но чувство справедливости. Ученые тоже ведь не Шварценеггеры, но им на это не пеняют, а с удовольствием юзают их изобретения.
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Да-да-да, "на Петка" все имеют массу компромата! - и бигус, и гнап, и авакян, и пуцька, и бомж Вася с-под ганделыка.

Вот только труба с портновым за 8 месяцев хер шо нашли - хотя приказ от зелупы\пуцькина был четкий и конкретный. На чем труба и погорел...
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б*же, а Петко мона подумать - .... не имеет ни на кого?
сам посуди. он ведь тоже "нарыл" неплохо(Юра Луценко чо - зря был Гейпрокулолом что-ли?)
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т.е. портнов с трубой работают на Пороха?
ну, тады все стало на свои места...
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там "клубок" и ты не распутаешь.
даже может быть шо это профанация - типо гонения портнова на Петка.
ты просто представить себе не можешь как там все повязаны. вон, Ройтмана слушал? там Гелетей - просто ужас какой бандюга, но какого хрена Петко его всунул на такой пост то? видео видел как он "подписал" в Раде документ? - "забыл" колпачок с ручки снять.
..... Бигус, это Вы?
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Вроде фамилия скрепная украинская, а такой дурак....
Поедь в Китай и спроси как там борются. Умножь вна 10 и добавь коэффициент на "кумовство", а также поправку на "щас Баканову позвоню".
г*споди - да если у нас свободное гос-во, то че не мона легализовать эти автоматы с пулеметами игральными то? Но! Налоги платить шоб были обязаны(Оба-на!! Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5096 )
Не заплатил тыщу - штраф миллион. Если налоговик "не увидел обмана" - 25 лет без УДО с конфискацией.
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некоторые уже под Кабмин как на работу бастовать ездят - проснись..
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За реформи взялися ті люди, які при +12 вирішили залити каток .
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Каток. Вони, по- кацапській інструкції, прикриваються дітьми та жінками
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В Конча-Заспе построят Лас=-Вегас с детскими игральными игрушками и все детки Украины станут Билл Гейтсами
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Шо, жабота квакерная чоколятна, не помогают ваши кваканья, опять отсасываете...
Ничо, привыкайте...удел жаб - квакать Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 491
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100%
большинство украинцев наконец-то хоть жить начало по-богатому,а этим всё не так..
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Бюджетный крах ЗЕбилов! Правительство остановило финансирование всех программ, кроме защищенных Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета - зарплат и пенсий.









Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4703 Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9169
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Порох экономист и политик по образованию,закончил оба ВУЗа, с отличием,Янукович 2 срока мотал,от третьей ходки Витька спас космонавт Береговой,с которым был знаком немецкий полицаем из Белоруссии Федором Януковичем,который сбежал от белоусского народа на Донбасс.Многие мутные личности военных лет,удирали на Донбасс в те лихие годы.Но одноруких бандитов игорного бизнеса на Донбасс притаранил не он,а Владимир Щербань
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БЫЛ НОРМАЛЬНЫМ, СТАЛ НАЧАЛЬНИКОМ, РЫЛО ЛОПАЕТ
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Два разных человека! Князев и Крищенко. Чего их фейсы сравнивать?
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В пятизвездончых отелях кукарекал кандидат ЗЕ. Законопроект внесенный жуликами из СН разрешает его во всех отелях без звезд, борделях, школах и больницах будут стоять "однорукие банбиты". Рюкзак в эскстазе!
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США в пустыне построили Лас-Вегас, который посещает море туристов и привозящих туда море денег. А вам слабо построить в Одессе например Лас-Вегас, который будет привлекать туристов со всего мира???
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Даже не представляю, что аваков сделает с этой борадатой женщиной.
Вот и открылась истиная причина недавнего майдана.
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"По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей"
Я б тов. Гончаруку посоветовал бы усилить личную охрану!
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Це, так мусорам вирішили помститися за підставу президента та генпрокурора? Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6775
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