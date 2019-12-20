 Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - говорится в сообщении.

По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей"", - подытожил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

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