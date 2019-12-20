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 Политика Украины
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 Мы пока не знаем мотива и заказчиков, - замглавы МВД Геращенко о деле об убийстве Шеремета

Следствие пока не знает, каковы были мотивы убийства журналиста Павла Шеремета и заказчиков этого преступления.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Мы пока не знаем мотива и не знаем заказчиков", - сказал Геращенко, отвечая на вопрос, почему объектом преступления стал именно Шеремет.

Комментируя обнародованные 12 декабря записи телефонных разговоров, Геращенко уточнил, что "мы выдали на брифинге то, что могли".

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"Это лишь несколько процентов от всего массива информации. У следствия есть записи сотен часов разговоров разных людей, что позволяет делать определенные выводы", - отметил он.

По его словам, самым веским доказательством по делу стали выводы зарубежных экспертов, подтвердившие мнение их украинских коллег, о том, что походка и телодвижения ветерана АТО Андрея Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета.

"Это позволило соединить воедино множество других косвенных доказательств и принять решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы… Если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью. "Риффмастер" продолжал бы хранить дома половину мины МОН-50", - сообщил Геращенко.

Отвечая на вопрос, может ли главным аргументом быть походка, Геращенко подчеркнул, что ее невозможно подделать.

"Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев. Экспертизу проводили не по нескольким секундам движения. За всеми подозреваемыми велась разрешенная судом слежка, их записывали с самых разных ракурсов", - сказал он.

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Также, отвечая на вопрос, сотрудничают ли подозреваемые со следствием, он уточнил, что им предложено дать чистосердечные показания и пойти на сделку.

"Скажу прямо: у нас нет заявлений подозреваемых, записанных на мобильный телефон или на видеокамеру, или их постов в Facebook о том, что они собирались убивать Шеремета", - отметил Геращенко.

Он добавил, что следствие интересует, кто изготовил взрывное устройство, установленное под машиной Шеремета: "у нас есть подозрение; ждем, может, этот человек признается".

Он напомнил, что полиция в ходе расследования изъяла записи с сотен видеокамер, кроме четырех, и что работники ресторанов и других заведений, где находились эти четыре камеры, говорили, что их сняли сотрудники СБУ.

"Когда следователи обратились в СБУ и попросили передать эти видеокамеры нам, там ответили что-то невнятное. В общем, записи потерялись. Потом записи с одной из камер всплыли в журналистском расследовании Дмитрия Гнапа", - добавил Геращенко.

Он уточнил, что, кроме этого, есть ещё три видео, которые куда-то пропали.

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"Причём там записи с очень хороших ракурсов, можно было бы что-то разглядеть. Поэтому министр внутренних дел обратился к главе СБУ Баканову с просьбой провести служебную проверку и установить, кто снимал эти видеокамеры, почему записи не были переданы в полицию и так далее", - подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166459
 
 
 Топ комментарии
 
Ще казку не дописали,тому і не знають чим вона скінчиться.
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Как и бубочка - до выборов знал пути решения абсолютно всех проблем , а после - забыл наглухо . Так и здесь - когда арестовывали - трубили о заказчиках ,, дестабилизации ,, , но как видно обоср...сь .
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Отвечая на вопрос, может ли главным аргументом быть походка, Геращенко подчеркнул, что ее невозможно подделать. "Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев."

расскажи это пародистам и мимам на улицах
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Дело в том,что изначально о мине знали из ФБ,а когда Антоненко спросили-он испугался,что раздуют из мухи слона-так ведь и получилось.Всё ведь стряпалось,чтобы Зелю примазать к "убийству Шеремета" из ФБ высосаными "фактами".Только вот Аваку при этом пришлось "спалить"себя и свою "контору",поскольку им оловянными солдатиками играться-рыла длинные-нароют,а мозгов-ноль-не свяжут никогда. https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812.Но вопрос в другом,какого хера Зеля повёлся на Аваков разводняк,если говорит,что не лох?Неужели надеется,что тот его спасёт от собственных про...ов по земле и француизации через ОТГ?Зря надеется!Ему-бы срочно єту систему мусорско-поросяную менять,начиная снизу и заканчивая ВСП,а не клевать на голимое фуфло от "полезных подбарыжников".Мотив этого убийства-похерить реформу Деконаидзе и ее спихнуть,да Авака усмирить-двух зайцев одним ударом,а заказчик тот,кто волонтёра ФБР нанимал,вместо проффесионального експерта ФБР.
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Телодвижение,телодвижение задолбали. Ответьте на вопрос ,а сколько в природе вариаций телодвижений? Один два раза и конец. Или телодвижение вы прировняли к сетчатки глаза или отпечатка пальца?
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это было отступление номер раз.
при отступлении номер два оно сообщит
что полиция не знает ни организаторов ни исполнителей )))
как с теми ложечками и мониторами..))))
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".... Ми поки не знаємо мотиву і не знаємо замовників ....",

Геращенко, мене більше цікавить хто замовив переслідування патріотів і добровольців
і твоя участь в цьому ЗЛОЧИНІ!!!!
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а вот ЭТО они точно знают но ссутся ))))))
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То был мем про полвареника. Чую скоро будет про полмины. Нашли полгранаты, полпатрона и полавтомата...
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22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
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Клоуны вместо Майдана концерты устраивают. Памагите чем можите.
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Кого взрывать будем?
Приходить со своей МОНкой?
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Кандидат №1 Порошенко. Он у зебуинов причина всех их неприятностей
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ну на эту кандидатуру я бы согласился с большим удовольствием
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90% моих сегодняшних неприятностей из-за ***** и параши. Есть возражения? Еще 5% из-за жителей лугандона, которые голосовали за президента-тридвараса
Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 6133
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А как же "дестабилизация обстановки в стране Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5987"? Менты окончательно заврались
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Просто тупий жир.В нього мозок заплив жиром,а теревенити щось потрібно,от і бреше ****.
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В чем проблема показать общественности весь массив информации? Такие-такие секреты там есть? Или просто еще не успели смонтажировать свои поделки? Обосрались,но продолжают упорно отбрехиваться. Как кацапня,честное слово.
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Ну во первых "как кацапня" по МН17 ведут себя соевые тролятины - каждый день у них новые версии. То менты подкинули мину, то она учебная и подозреваемый "молодых патриотов" тренировал.
Во вторых - возможно действительно пытаются выйти на заказчиков(которые 100% окажутся политиками) смена политического руководства в Украине дает такой шанс.
Напоминаю - у закладчиков "рязанского сахара", у " дестабилизаторов минского метро" тоже мотива и логики с точки зрения общечеловеческих принципов не было. У политиканов - была их сучья "поЛитическая целесообразность".
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Вот в подтверждение моих слов первое упоротое чмо вылезло - по существу вопроса есть что сказать?!
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Ідіоте, це ж хто ті версії висуває? Хто мультики малює? Хто шоу влаштовує? До речі "как кацапня" чому в лапках, не скажеш, чмо ти козломорде?
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Зебил с бульбандии Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5349? Оригинально ! Хотя по сути, Беларусь уже на 9\10 белорусский федеральный округ Параши
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"Беларус" растолковывает о раскладах в Украине основываясь на опыте двух диктаторских режимов. Как тут кто да тут что. Трэш и абсурд.
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КДБ білорусі якраз і зацікавлено в тому щоб звинуватили АТОшників , Шеремет був ворогом Лукашенка . На початку цієї неділі на Захід втік спецназівець , підрозділ якого вбивав противників Луки , саме тоді вбили і оператора Шеремета , замаскувавши під самогубство. Шеремет не припиняв шукати докази того злочину . Так що "білорус" сидить тут не спроста. Доречі , пригадайте хто останній бачив Шеремета .
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Ты правда считаешь Украину -страной с победившей демократией?
Ты правда видишь отличия украинских олигархов, политиков, силовиков от путинских?
Украинская клептократия только и отличается от российской - отсутствием имперского шовинизма. Методы правления - едентичны.
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Всміслі-і-і? Як мотивів не зають? Вони в офіційних підозрах волонтерам и ветеранам мотив написали "Захопившись ультранаціоналістичними ідеями..." Посадити їх в СІЗО, а тепер мотивів не знають? Чи це офіційно визнання безпідставних підозр і арештів патріотів України?
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Возможно Шеремета и подорвади нэбайдужи патриоты.
Но доказуха НИКАКАЯ!
С такой доказательной базой"ПО МНЕНИЮ БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ"антуан херащенко жидко так обделается.Ну впрочем,как обычно.
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А навіщо небайдужим патріотам підривати Шеремета?
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"Ми не знаєм ані мотиву , ані замовників, зате є призначені виконавці." .
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"у нас есть подозрение; ждем, может, этот человек признается"Источник: https://censor.net.ua/n3166459

Чем ждете: электротоком, водой, или утюгом в валенке?
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"Мы пока не знаем мотива и заказчиков", - так вы ушлепки и исполнителей не знаете.
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