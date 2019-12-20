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Все про:импичмент (453) Конгресс США (533) США (15936) Трамп (2704) Сенат США (143)

 Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"После того, как демократы не обеспечили меня должным судебным разбирательством в Палате - ни адвокатов, ни свидетелей, ничего - они теперь хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, они никогда не появятся. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного судебного процесса!", - написал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демпартии

Ранее 19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166457
 
 
 Топ комментарии
 
Вы держитесь там на залесье. Хорошего настроения. Удачи.
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Вот это рванул пукан у Дональда.
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Трамп процес потрібен терміново, як Зєлєнскому вибори у Раду влітку. Видно має ще за собою поки невідомі гріхи. І боїться, що ці гріхи можуть вилізти на поверхню.
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Успіхів Трампу та перемоги у майбутніх виборах!
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Вы держитесь там на залесье. Хорошего настроения. Удачи.
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дальше палаты представителей импичмент не пройдет. В сенате большинство у республиканцев.
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Демократы как всегда перднули в лужу и обосрались, за клиторианцев болит дупа только у порохоботов, все надеются...а х вам!
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во ты Владик глупец! а ещё и хам. сразу видно , что трамп твой герой, а твоя настольная книга "ИДИОТ "!
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он не читает книг, смотрит сериалы про сватов - недалеких хохлов
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"идиот" єто его настоящее імя Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 3936.У НЬОГО пердак рвануло як і в його куміра рудого
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Трамп процес потрібен терміново, як Зєлєнскому вибори у Раду влітку. Видно має ще за собою поки невідомі гріхи. І боїться, що ці гріхи можуть вилізти на поверхню.
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Оп-па! Теперь, похоже, в Сенате республиканцы будут вызывать и выслушивать не только демократических "свидетелей", а и других, не таких удобных для демократов людей. И тут будут интересно.
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Та ктож ему даст . - Подвесят за яйки и будет болтаться до выборов . Ответ демократов на художества чубчика при расследовании его бурной деятельности .
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Бешеный парняга, сплошь и вокруг скандалы, даже до импичмента дошло, а он ещё как-то успевает исполнять свои обязанности. Что-то мне подсказывает что он останется работать.
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Да уж, у зебобиков шикарная интуиция -выбрали президента, а в итоге Украина теперь вообще без главнокомандующего осталась во время войны...
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Шимус, расскажи мне как на белом коне твоё порося победно вьезжало в освобождённые города)))
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твой клоун вообще четырежды не служивший, как и ты, видимо
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ты, зебанат обосравшийся, расскажи когда твое чмо хоть что то высрет на прямые угрозы пуйла) нет никакой ситуации в природе, чтоб зекретины не обосрались...
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дембель диванный.УДОВЛЕТВОРЯЙ когось іншого.
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Могу тебя огорчить, зебанат-это не истерика, а констатация факта ничтожности твоего недопреза) так что ты не удовлетворился, зебанько... может тебе бабу для этого найти?
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Ну мужика найди... понимаешь, твои поллюции тут не кому не интересны
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Пойми, шоколадка, чем больше гневных слов ты мне пишешь, тем больше я с тебя смеюсь, ты же презабавное существо, которое изливает на форуме свою истерику в пустоту
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сам заистерил, сам удовлетворился и начал байки с отмазками по зебильному) да не смешно тебе,если у тебя не официальный диагноз -дебилизм, тк нечего ответить и нечем обелить тебе зебобу, который до сих пор боится слово сказать пуйлу на новые прямые угрозы государству, где зеля президентом считается...
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Закон не оговаривает, когда должны передаваться в Сенат дела по импичменту президенту. Процесс передачи может длиться хоть месяцы. Нэнси Пелоси вообще может не передавать статьи об импичменте на судебный процесс в Сенат. Трамп на говно изойдет в твиттере Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 2003Пелоси ждет удобного момента для передачи дел, демократам нужно заслушать свидетелей на судебном процессе (Болтон, Мэлвэни, МакГан и т.д.), которым Трамп запретил выступать на слушаниях в Палате Представителей при расследовании. Демократам выгоднее тянуть процесс и чем дольше, тем лучше - выборы не за горами. Да и играть по правилам обрусевших респов они не хотят. Так что, ждем дальнейших истерик Трампушки Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 2003 Кстати, замечено: кто поддерживает зеленую бубочку, тот очень любит Трампа почему-то. Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 857
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Во старик Хутин как со дрогнул Мир, не тем Хутин занимался,ему бы не внешней политикой нужно было заниматься 19 лет,а создавать внутри Московии и своих колоний природный Союз независимых от Москвы государств как есть Украина и "заряженная под Украину государство "Беларусь". Что касательно Новоросии о которой он так мечтал,то это образование должно при родне быть и территориально от Кубани до Приднестровья и никакого отношения не иметь к Московии и к Киеву,но на это Россия и Украина не пойдёт ,потому что разбазаривать свои земли не захотят Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 1543Нужно вначале всему Миру помочь реформировать неуклюжую умом не понятную Россию
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Так вимагає чи хоче? Ви вже визначтесь.
Щодо суті, то зрозуміло, чим раніше ця процедура завершиться - тим краще для рудого. До виборів все має вщухнути а емоції притупитися. Демам же навпаки, чим довше триватиме скандал - тим краще. з тих же причин. Бо лити бруд у виборчий кампанії це одне, а в рамках процедури імпічмента зовсім інше.
Десь дак Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 3048
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Проверка на вшивость американской демократии. Посмотрим, как республиканцы примут решение по очевидному импичменту.
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як би )(уйло був стратегом то до вступу у "таежну спілку" черга вишикувалась.Але ж у підсумку все навпаки.Від Рашки всі стороняться як від прокаженого.Тому висновок тут простий.)(уйло досягае одніеі мети-утриматись на посаді будь якою ціною.Бо всі інші варіанти для нього смерть у прямому сенсі.І йому байдуже ,що буде після нього взагалі.Тому можно впевнено говорити про те що Рашку чекае розпад.Існуе навіть така версія що )(уйло домовився з Китаем про те що за його життя китайці не чіпатимуть рашку,а за це він виконае забаганки СіДЗІНЯ.Ось тому частину Сибіру )(у віддав китайцям на 49 років в аренду.Цю версію оголосив Піонтковський.
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Правильно. Если виноват -ответь. Если нет ответить должни те которие обвиняли. И получить по заслугам.
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Во-во, самое время туда Зеле сунуться и выступить в Сенате на стороне Трампа!
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