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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4074) премия (348) указ (391) Шевченковская премия (63)

 Зеленский утвердил новый состав Комитета по Национальной премии им. Т. Шевченко. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 19 декабря изменил состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, согласно Указу Президента №919/2019, председателем Комитета назначен журналист и писатель Юрий Макаров. 

Кроме того, в новый состав, кроме Макарова вошли:

- Тамапа Гундорова - литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета;

- Дмитрий Богомазов - главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Владимир Войтенко - киновед;

- Майя Гарбузюк - театровед;

- Ростислав Держипильский - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Римма Зюбина - актриса театра и кино;

- Татьяна Кочубинская - искусствовед, куратор;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрий Макаров возглавил комитет Шевченковской премии

- Алла Мазур - телеведущая, журналист;

- Любовь Морозова - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины" (по согласию);

- Игорь Панасов - музыкальный критик, журналист;

- Виктор Плоскина - главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";

- Влада Ралко - художник;

- Михаил Рашковецкий - искусствовед, арт-критик, куратор;

- Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;

- Ирина Славинская - литературовед, переводчик;

- Остап Сливинский - поэт, литературовед, переводчик;

- Евгений Стасиневич - литературный критик, литературовед

Источник: https://censor.net.ua/n3166451
 
 
 Топ комментарии
 
Не подсказывай, а то навалят полный комитет кварталовским г&вном
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панасов и мазур ничем не хуже.
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Дивно якось, що в складі Комітету будуть одні порядні люди і жодного (жодного!) блазєня з 95 сортиру 😕
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К Табачник і Дугін де, що за зрада лохторату
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А чого Лисого немає? Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 3925
Дайош Лисого в комісію!
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Дивно якось, що в складі Комітету будуть одні порядні люди і жодного (жодного!) блазєня з 95 сортиру 😕
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Когда следующий стрелок придет не на Лубянку, а к вам в Лахту, вы, суки, от одного вида компьютера сраться начнете!
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Знак запитання в твоєму коментарі був зайвим. І так все зрозуміло. Співчуваю, але за допомогою тобі краще було б звернутися до ветеринара 🐸
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Если почитатель кобздона панасов и бабломойская пропагандонша мазур - порядочные люди, то тебя точно в детстве уронили!
Тебе, козлина, даже ветеринар не поможет!
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Не подсказывай, а то навалят полный комитет кварталовским г&вном
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Навряд чи навалять. Там видно блазєням красти нічого. А "працювати" задурно це не їхнє амплуа...
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А як щодо холуйки Коломойського Алли Мазур? Навіть на перший погляд 10 з 18 до українства не мають ніякого стосунку. Це взагалі фарс - жиди більшістю визначають кому призначити українську літературну премію. А піджидки будуть підгавкувати... Не здивуюсь якщо таким складом премію "присудять" жиду, кацапу або ще якомусь представнику нацменшин...
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І челАвек хАроший, і національнісь, схоже, підходяща. "Отец- Григорий Васильевич Мазур. Мать- Нина Фёдоровна Мазур (в девичестве Ситняковская)"
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Так 95 сортир будет не в комитете по премии, а в получателях премии. Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5720
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Угу... "тамбовского волка" для "блізіру" перйменують в "оболонського сіроманця". Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 8211
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Навіть "порядна людина" з Г+Г не рахується?
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Одни выходцы мокшанских болот и дети Авраама, будут присуждать премии
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Петєнці-порохососіки і тут "зраду" висмоктали з пальця. Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5296
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ищу работу кремлебота. я порядочная скотина.
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нагадує робоче місце старого єврея , який чекає на репатріаціюЗеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5937
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бугагагааа... Шарий рвет пукан на немецкий флаг и прям щас со своей инфо помойки топит за рюкзака и бубочку. Оправдывает мусоров и лживый вброс по Шеремету. Видать жирный транш зашел или толик шмарий свою долю в космолот получил.
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Та як правильний??? А гдє-жє Наташка Мосєйчук?
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Я бы добавилв список Порошенко П.А. : артист - эксцентрик.
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Підбирав по національній приналежності, ну і декілька українських манкрутів. Національна премія імені Тараса Григоровича Шевченка- перестала існувати
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Цікаво, коли українці таки схаменуться? хіба що тоді, коли в двері постукає "продразвьорстка" Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 6241
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Степи мої запроданi Жидовi...(Розрита могила, 1843)
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають...(Тарасова нiч, 1838)
Тарас Григорович Шевченко
А тепер, по призвіщам, здогадайтесь - чия більшість в комітеті?
Евреї вже не криються, бо гої все ковтають.
Судячи з кількості коментів, у цієї країни немає майбутнього...



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Перед Коліївщиною жиди також теж саме думали що й Ви... А воно он як "неудобно получилось"... Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 3026
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