 Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял подразделения украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками был зафиксирован вблизи населенного пункта Троицкое, находящегося в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

"Потерь с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.