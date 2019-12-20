 ФСБ не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.
Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию оккупированного Крыма до 2054 года.
Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также ст. 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".
Крым это Украина.
сколько кацапских тролей по кацапским сайтам за ето время
ссылки и скриншаты разогнало - один господь в курсе....
и шо там еще за информационную войну?