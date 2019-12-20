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 ФСБ не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации не пропустили на территорию оккупированного Крыма гражданина Украины на похороны отца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.

Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию оккупированного Крыма до 2054 года.

Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также ст. 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166447
 
 
 Топ комментарии
 
Странно. В Украину кацапов воевавших против Украины не пускают всего на 3 года а не на 34. Откуда украинцы такие лоховские и либерастические законы против врагов Украины вообще взяли? Может поетому Украину имеют все кому не лень?
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Ну сколько можно писать под веществами заголовки.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации на границе украинцу вручили документ "Мышебратья"
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негры двухметровые с нашивкой на рукаве "ФБР за *****" замечены были многими... ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 1456
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Мордра залешанская, какой еще паспорт???
Крым это Украина.
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спасибо редакции за поправлялку, шо не ФБР - пол суток висело, шо ФБР...
сколько кацапских тролей по кацапским сайтам за ето время
ссылки и скриншаты разогнало - один господь в курсе....
и шо там еще за информационную войну?
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за що їм спасибі, за то що безграмотні? ФСБ не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 2149
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