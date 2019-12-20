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Все про:Крым (22196) ФСБ (1423)

 ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации не пропустили на территорию оккупированного Крыма гражданина Украины на похороны отца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.

Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию оккупированного Крыма до 2054 года.

Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также ст. 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти задержали жителя Симферополя Кашука по подозрению в приобретении и хранении оружия

Источник: https://censor.net.ua/n3166447
 
 
 Топ комментарии
 
У назві статті помилилися. Не ФБР, а ФСБ.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации на границе украинцу вручили документ "Мышебратья"
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У назві статті помилилися. Не ФБР, а ФСБ.
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кто о чем думает, тот о том и ошибается )))
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Да не трогайте его.. Не буди лихо, пока оно тихо!..
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Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: Зецар
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
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ну вот, я же предупреждал.. оцените его стишок ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 53
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Це Франко
А ти вчися - може допоможе..
Хоча - навряд((((
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Франко? Зецар? Ты давно головешкой ударилась?
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Тарас Шевченко, але не підказуйте йому😊
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Абу, Ну разве у Шевченко был набор букв "Зецар" в стихах?
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Ти такий начитаний і культурний....
Як воно те в тобі так гармонічно вписується?
Не заперечуєшь, я продовжу без твоїх безумовно дотепних викрутасів?

А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.


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Продовжуй🐸 У нас поки демократія, хоча завдяки вам це може закінчитися.
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наполягаю, шановна, це Шевченко
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру
sorry
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если заменить зелю на, монику, шмарклю - суть ведь не изменится.
или ты совсем зеленопотеряный?
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У нього в психлікарні поки є інтернет🤗
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та я понял - явное упущение со стороны главврача ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 9375
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Сорок душ посменно воют, Раскалились добела - Во как сильно беспокоят Треугольные дела! Все почти с ума свихнулись - Даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил...
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Али, от честно - я иногда поражаюсь и сволочности и безграмотности,
а когда ето все вместе - на выхлопе моника ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 3613
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Палишься, кацапчик, по-черному. Это еще при совке в Украине в школе учили ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 7428
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации на границе украинцу вручили документ "Мышебратья"
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Ну сколько можно писать под веществами заголовки.
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Почти зеркальное наказание. Мы на три года запрещаем нам на тридцать три.
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спектакль со сменой власти в кремле сообщают многие блогеры ютуба
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Странно. В Украину кацапов воевавших против Украины не пускают всего на 3 года а не на 34. Откуда украинцы такие лоховские и либерастические законы против врагов Украины вообще взяли? Может поетому Украину имеют все кому не лень?
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То мент 1,5 доллара взятку требует, теперь ФБР в Крым и эрэфию украинцев не пускает, ждём новостей из ЦРУ! ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 9333
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подумайте о зебанатах -они только заголовки всегда читают...)))
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та не в етом дело, Лера - заголовок режет глаза хоть и понятно, шо там должно быть.
я бы еще понял описку вместо фсб - фср, фсж или там фзб,
но переделать фсб на фбр - ето нужно в аббревиатуре из 3х букв сделать минимум 2 описки
и попасть именно в ФБР
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Мама рОдная!!
Они прочтут о том, что Крым хапнули Штаты?
Цензор просто не по-детски .. или жжет, или , блин, провоцирует ... кого? зебиков? Штаты?
Я в очередной раз в экстазе от заголовка ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 7100
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Это общая усталость человека переживающего за результат.
Моссад тоже приложил к этому руку, да МІ-6....
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ФБР в Криму? Шановний редакторе, очепятка класна вийшла.
Чобіт враждєбноі НАТи таки дістався до Криму.
Добре, що не пустили, бо могли й не випустити. Батька вже не повернеш, а ризикувати своєю свободою та життям - не варто.
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То не просто ФБР, а там були негри ФБРевці на Абрамсах, з кубинськими сигарами. 😂
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наверно ФСК - фанерно-спичечный комбинат
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ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца

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АЗЛК выпустил первый локомотив для гиперлупа.
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кацапо-фашисты срази на все конвенции.
они понимают только силу
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Я в 15-м году даже и не думал рисковать на похороны тетки в Крым ехать.... А она так и не узнала о смерти своей сестры, моей матери, на полгода ранее(смена телефонов в Крыму, связь потерялась)... Козломордые, вот за что мне вас любить???
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