 ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.
Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию оккупированного Крыма до 2054 года.
Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также ст. 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".
Вона заснула: Зецар
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А ти вчися - може допоможе..
Хоча - навряд((((
Як воно те в тобі так гармонічно вписується?
Не заперечуєшь, я продовжу без твоїх безумовно дотепних викрутасів?
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру
sorry
или ты совсем зеленопотеряный?
а когда ето все вместе - на выхлопе моника
я бы еще понял описку вместо фсб - фср, фсж или там фзб,
но переделать фсб на фбр - ето нужно в аббревиатуре из 3х букв сделать минимум 2 описки
и попасть именно в ФБР
Они прочтут о том, что Крым хапнули Штаты?
Цензор просто не по-детски .. или жжет, или , блин, провоцирует ... кого? зебиков? Штаты?
Я в очередной раз в экстазе от заголовка
Моссад тоже приложил к этому руку, да МІ-6....
Чобіт враждєбноі НАТи таки дістався до Криму.
Добре, що не пустили, бо могли й не випустити. Батька вже не повернеш, а ризикувати своєю свободою та життям - не варто.
===
АЗЛК выпустил первый локомотив для гиперлупа.
они понимают только силу