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 Политика Украины, Экономика
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 "Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров в Берлине по транзиту газа через Украину сообщил, что условия нового договора между Украиной и Россией еще требуют дополнительного согласования.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработанные основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне", - сообщил Витренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. .

Он отметил, что после согласования договоренностей об основных положениях транзитного соглашения ее нужно будет имплементировать на разных уровнях.

"Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - добавил Витренко.

Об отсутствии договоренностей по ключевым деталей сделки сообщают hromadske и источники, близкие к переговорному процессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром

Источник: https://censor.net.ua/n3166446
 
 
 Топ комментарии
 
На сегодняшний день они ничего другого и не умеют - только сливать страну .. в своих интересах
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PPS. Блять, я лично готов зубами Зеленскому глотку перегрызть за его предательство.
Зная, что сяду в тюрьму очень надолго.
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не дают оржелю всё сдать - уже хорошо
"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 3393
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Продолжаем продавать Украину.
Именно так должно звучать "заявление".
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PS. Ублюдки просто не договорились за "откат".
А нам озвучили как "продолжение переговоров".
Но ничего, скоро мы, украинцы, станем платить больше и договорённости будут подписаны.
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PPS. *****, я лично готов зубами Зеленскому глотку перегрызть за его предательство.
Зная, что сяду в тюрьму очень надолго.
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На сегодняшний день они ничего другого и не умеют - только сливать страну .. в своих интересах
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Якщо продадуть транзит менше ніж на 10р. Зеленського зметуть!!!
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порохобот змете соєві батончики з дивана на підлогу
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не дают оржелю всё сдать - уже хорошо
"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 3393
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Оржель є нормальною людиною серед непрофесійних зедебілів. Мені жаль, що він працює з цими нелохами.
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"є нормальною людиною". Опа, вы знакомы, у него тоже сосала? Как размеры, похвастайся на ушко перед приличными мужчинами.
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Ну это жа АлиБаба - что он путнего сказать может?.. только про Зраду верещать..
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Знайомий з його родичами🤗 Мені його жаль, що він пішов по кривій зестежці.
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Нормальным людям писанину порошни не понять "Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 4450
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Кого слушаем? Мошенников, только и заботящихся, что о своих карманах.
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