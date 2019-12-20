 "Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработанные основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне", - сообщил Витренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. .

Он отметил, что после согласования договоренностей об основных положениях транзитного соглашения ее нужно будет имплементировать на разных уровнях.

"Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - добавил Витренко.

Об отсутствии договоренностей по ключевым деталей сделки сообщают hromadske и источники, близкие к переговорному процессу.

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