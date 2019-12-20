EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  223  11
Все про:Запорожье (1573) Иоанн_Павел_II (17)

 Улица Иоанна Павла ІІ появилась в Запорожье

Часть ул.Заводской в центре Запорожья в Вознесеновском районе города переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Соответствующее решение принято на 46-й сессии Запорожского горсовета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Таким образом местные депутаты поддержали инициативу запорожцев, предложивших на общественных слушаниях назвать в честь Иоанна Павла ІІ часть ул.Заводской от ул.Седова до ул.Лермонтова, где расположен католический храм. В ходе обсуждения вопроса ряд депутаты горсовета отметили важность поддержки в Запорожье культурного, национального разнообразия, и призвали коллег проголосовать за этот проект.

Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: родился в Польше, имел украинские корни. В 2001 году посетил Украину с 5-дневным визитом. В 2011 году Иоанн Павел II был беатифицирован, в 2014 – причислен к лику святых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Винницы установили памятник Папе Римскому Иоанну Павлу-II. ФОТОрепортаж.

Источник: https://censor.net.ua/n3166443
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це перемога.
Теперь пора продавать все земли Украины *****.
Уже и законы подоспели.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
PS. У нас отобрали газ, нефть, госпредприятия, которые принадлежат украинцам.
Осталась только земля.
И тут рррааззз = ***** очередному жыду бабло предложил.
За НАШУ землю.
И жыд продаст.
И все мы станем КВАРТИРАНТАМИ на НАШЕЙ земле.
 показать весь комментарий
 
PS. Дешевле купить, как оказалось, землю Украины, чем завоевать.
Для того ***** и копит бабло, обирая своих ********, повышая пенсионные возрасты и прочие пакости.
 показать весь комментарий
 
Я повторю ДЛЯ ТУПЫХ:
Вся эта "земельная афёра" создана для ДВУХ целей:
а) обогатиться Зеленскому.
б) ***** не потратится на войну, не получит санкции, а просто всё скупит.
 показать весь комментарий
 
PS. *****.
Я ЗАРЕКАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЖЫДОВ.
И проголосовал за клоуна.
Когда ж я поумнею, наконец?
 показать весь комментарий
 
Хуже всего то, что этого недоумка когда в Ростов погоним = следующая на очереди будет чисто украинка = КАПТЕЛЬМАН, она же "тимошенко".
Леденящий душу ******.
 показать весь комментарий
 
PPPPPS. Да и на этом ресурсе "главред" ну просто чисто украинец.
Корни аж до Мазепы...
 показать весь комментарий
 
Бань, "Бутусов", или как там тебя, айзенберг, или пейсатов?
Вы только так и боретесь с инакомыслием: ЗАПРЕТИТЬ! АБЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО!
 показать весь комментарий
 
Зелейнсман так и поступает: отморожусь, может погромы будут при следующем.
А они будут. К гадалке не ходи.
При таком то поведении.
 показать весь комментарий
 
PS. Я и сам громить пойду, что бы запихнуть ему в рот все 7 месяцев "посадок".
Нехай распочкуется, гнида.
 показать весь комментарий
 
Бородатых мракобесов кондратий схватит=)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх