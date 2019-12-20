 Улица Иоанна Павла ІІ появилась в Запорожье

Соответствующее решение принято на 46-й сессии Запорожского горсовета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом местные депутаты поддержали инициативу запорожцев, предложивших на общественных слушаниях назвать в честь Иоанна Павла ІІ часть ул.Заводской от ул.Седова до ул.Лермонтова, где расположен католический храм. В ходе обсуждения вопроса ряд депутаты горсовета отметили важность поддержки в Запорожье культурного, национального разнообразия, и призвали коллег проголосовать за этот проект.
Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: родился в Польше, имел украинские корни. В 2001 году посетил Украину с 5-дневным визитом. В 2011 году Иоанн Павел II был беатифицирован, в 2014 – причислен к лику святых.
Теперь пора продавать все земли Украины *****.
Уже и законы подоспели.
Осталась только земля.
И тут рррааззз = ***** очередному жыду бабло предложил.
За НАШУ землю.
И жыд продаст.
И все мы станем КВАРТИРАНТАМИ на НАШЕЙ земле.
Для того ***** и копит бабло, обирая своих ********, повышая пенсионные возрасты и прочие пакости.
Вся эта "земельная афёра" создана для ДВУХ целей:
а) обогатиться Зеленскому.
б) ***** не потратится на войну, не получит санкции, а просто всё скупит.
Я ЗАРЕКАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЖЫДОВ.
И проголосовал за клоуна.
Когда ж я поумнею, наконец?
Леденящий душу ******.
Корни аж до Мазепы...
Вы только так и боретесь с инакомыслием: ЗАПРЕТИТЬ! АБЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО!
А они будут. К гадалке не ходи.
При таком то поведении.
Нехай распочкуется, гнида.