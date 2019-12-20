 Улица Иоанна Павла ІІ появилась в Запорожье

Соответствующее решение принято на 46-й сессии Запорожского горсовета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом местные депутаты поддержали инициативу запорожцев, предложивших на общественных слушаниях назвать в честь Иоанна Павла ІІ часть ул.Заводской от ул.Седова до ул.Лермонтова, где расположен католический храм. В ходе обсуждения вопроса ряд депутаты горсовета отметили важность поддержки в Запорожье культурного, национального разнообразия, и призвали коллег проголосовать за этот проект.

Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: родился в Польше, имел украинские корни. В 2001 году посетил Украину с 5-дневным визитом. В 2011 году Иоанн Павел II был беатифицирован, в 2014 – причислен к лику святых.

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