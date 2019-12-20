 Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.
Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал по итогам министр энергетики РФ Александр Новак.
Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.
И что теперь - присесть в низком реверансе? или книксене?
Новость "ни о чем " говорит сама за себя
Хочу услышать результат
Пы.сы. Вчера "одессгазпоставка" разослала сообщения о необходимости до 24 декабря соглашаться-не соглашаться с фиксированной ценой на газ в отопительный сезон
Вопрос: сезон закончится, а что будет с ценой на газ?
Особенно, с учетом данной новости на Цензоре?
Кто победит в противостоянии Люды и Игоря Мучителя в Одессе? Я ставлю на Люду! Потому что верю в результат даже его не слыша.
За те що ти завжди зі мною.....
Посему на Игорька ( мне лично) - с присвистом ( котел не электрический, а ЭЛЕКТРОДНЫЙ)
И это не на правах рекламы. Просто ответка о тех, кто мне якобы "газ в котлы задувает"
Мечты, мечты...
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
От є ж хоч одна така людина! Дякую тобі чоловіче! Дякую тобі Патріот!
Ці дебіли запарили! Зелені шмарклі! Ех.....