 Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал по итогам министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.

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