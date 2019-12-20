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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газовые переговоры (1006) Газпром (2968) Транзит газа (126)

 Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром

Переговоры по вопросам транзита газа с Украиной продолжатся в пятницу, 20 декабря в Минске,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал по итогам министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения", - Оржель о переговорах с РФ по транзиту газа

Источник: https://censor.net.ua/n3166442
 
 
 Топ комментарии
 
ДЫРА в бюджете - угроза нацбезопасности.
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
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Раз кажуть що домовилися по всім питанням то зелені простили кацам арбітражі?
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Усі ці перемовини краще проводити після нового року і весь час говорити, що росія не бажає постачати газ до ЄС.
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Ну от і все. Не довго кацапи губи дули. Вітаю! Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 4629
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Запаребріку припікає. Незабаром Новий рік, а угоду ніяк не укладуть.
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Усі ці перемовини краще проводити після нового року і весь час говорити, що росія не бажає постачати газ до ЄС.
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Ну звісно! Як не здогадались... Я вважаю, що тобі там треба бути обов'язково. Без тебе там всі явно тупня ловлять. Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 6434
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Дякую, що ти це зрозумів. Твої зеспеціалісти є нелохами, тому нічого не вміють.🐸
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Головне, що є ви, які привели до влади Зе.
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Я дуже ціную все що ти кажешь, бо насправді і вам подяка, що зробили теж немало для цього) Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1364
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Раз кажуть що домовилися по всім питанням то зелені простили кацам арбітражі?
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будем арестовывать по дороге в счёт погашения Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1418
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Я дико извиняюсь.., НО!
И что теперь - присесть в низком реверансе? или книксене?
Новость "ни о чем " говорит сама за себя
Хочу услышать результат
Пы.сы. Вчера "одессгазпоставка" разослала сообщения о необходимости до 24 декабря соглашаться-не соглашаться с фиксированной ценой на газ в отопительный сезон
Вопрос: сезон закончится, а что будет с ценой на газ?
Особенно, с учетом данной новости на Цензоре?
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Почуєте про результат, але він Вам не сподобається🤔 Зебрехуни скажуть, що ціни на газ збільшилися, бо пєця винуватий, а вони не мали вибору.
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Так вы согласились с предложением Игорька Мучителя или так и зависли? Зезон обязательно закончится, цены уточняйте у Игорька, с учётом данной новости на Цензоре и оффшоров Игорька) Он же вам там газ в котлы задувает? Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 786
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Видайте нарешті Топору барбітуру, щось його тривожить незрозуміле
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Люду беспокоят международные контракты Украины а Игоря беспокоят платежи Люды ему в карман и перевод их на свои оффшоры. С учётом данной новости на Цензоре возникает, я дико извиняюсь, одно НО!
Кто победит в противостоянии Люды и Игоря Мучителя в Одессе? Я ставлю на Люду! Потому что верю в результат даже его не слыша.
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Не допоможе, бо йому треба пройти довгий курс лікування у стаціонарі зепсихіатричної лікарні🤢
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Перешли на электроотопление. О-фи-ци-а-ль-но!!! Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 6966
Посему на Игорька ( мне лично) - с присвистом ( котел не электрический, а ЭЛЕКТРОДНЫЙ)
И это не на правах рекламы. Просто ответка о тех, кто мне якобы "газ в котлы задувает" Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 956
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Тобі вже сокирою язика відтяпали, що все навколо стало "прерасно"? 🤗
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Ти такий турботливий і водночас брутальний! Це дорого стоїть. Як тобі це вдається? Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1554
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До ваших цін на газ ця новина справді жодного стсунку не має. Це переговори про "солоденьке" місцевим "паханам на трубі".
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Слышал такое мнение что РФ хочет сохранить "лицо" и отказать от прямых выплат Украине, но при этом эти выплаты будут осуществлены продажей газа или же РФ откажется от обжалования арестов своих активов в ЕС... То есть по сути РФ проиграла, но при этом сохранила "хорошую мину".
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это какой-то очень стремный мутняк. Надеюсь, - это всего лишь слухи
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ну да, картинка будет что хохлы снова газ воруют, а они такие безпомощные "ой вей, грабят, нате вам ещё"
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В Минске... Это очень напрягает... Сдается Зеленый дурень сделал очередную глупость
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Да, и не говори. Всё просерает! Не то что Петро! Тот умница, очень был хороший. Жаль кончился весь. Извёлся на нервах. Мы не оценили. Глыба. Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 9183
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ДЫРА в бюджете - угроза нацбезопасности.
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
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и условием выдвинуть обмен пленными, который сорвал ХУТИН ПУЙЛО
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У Украины новая столица появилась? Почему не в Киеве?
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З окупантами тільки дебіли домовляються.Окупована наша земля,пролита кров нашіх людей,країни світу ввели санкції проти окупанта.А що робить наша дебільна влада?Вона домовляється з окупантом.Є рішення суду і нехай кацапи його виконують.А всіх,хто допомогає кацапам на гиляку!
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Так!
От є ж хоч одна така людина! Дякую тобі чоловіче! Дякую тобі Патріот!
Ці дебіли запарили! Зелені шмарклі! Ех.....
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