 Двое экс-руководителей "Черкассыоблэнерго" подозреваются в присвоении 313 млн грн средств госпредприятия, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет про бывшую вр.и.о. председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" и бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго". Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Детективы принимают необходимые действия для избрания подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что в течение 2015 года подозреваемые в сговоре с председателем правления частной компании ЧАО "ХК "Энергосети "организовали незаконную схему расчета за электроэнергию. По условиям этой схемы потребитель электроэнергии - ПАО "Азот" - должен был уплатить долг за потребленную электроэнергию не ПАО "Черкассыоблэнерго", а частной компании ЗАО "ХК "Энергосети", которая в дальнейшем якобы должна рассчитаться с ПАО" Черкассыоблэнерго" за долги "Азота", перечислив облэнерго 313 млн грн. Однако этого не произошло.

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Реализованая схема противоречила законодательству в сфере электроэнергетики и нарушала порядок расчетов на этом рынке. Поэтому, НАБУ с целью защиты интересов государства обратилось в хозяйственные суды с исками о признании недействительными договоров по переводу долга "Азота" перед "Черкассыоблэнерго". По результатам судебных разбирательств в течение 2016-2018 годов исковые требования НАБУ удовлетворены, а договоры признаны недействительными.

Ранее, в рамках этого же уголовного производства председателю правления ЧАО "ХК "Энергосети" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Указанные факты детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют с июля 2016 года.

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Стоит отметить, что похожую схему с переуступкой долга за потребленную электроэнергию председатель правления ЗАО "ХК "Энергосети" реализовывал на ПАО" Запорожьеоблэнерго", которое переуступили долги на 346 млн грн. В течение почти двух лет он скрывался от следствия, весной 2019 его экстрадировали в Украину из Германии.