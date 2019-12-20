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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (161) Израиль (983) Марушинец (3)

 Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги

Израиль удивлен решением суда восстановить в должности консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця, известного антисемитскими высказываниями, и поддерживает МИД Украины, которое обжаловало это решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  сообщило Посольство Израиля в Украине.

"Государство Израиль удивлено ​​решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марушинца. Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного лица", - отмечается в заявлении.

В связи с этим, Посол Государства Израиль заявил о решительном осуждении любых антисемитских действий, заявлений и отрицания Холокоста - особенно общественными деятелями.

"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA (Международного альянса в память о Холокосте - ред.) по антисемитизму", - отмечается в заявлении.

Также читайте: МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко

Напомним, консул Генконсульства Украины в Гамбурге (ФРГ) Василий Марушинець неоднократно размещал в социальных сетях материалы, которые имели признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. Антисемитские и нацистские лозунги дипломата живо обсуждали СМИ Германии, Великобритании, Польши, США, Израиля, в том числе The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.

Во время дисциплинарного производства Марушинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, 31 мая 2018 консул был уволен  за нарушение присяги государственного служащего.

Консул обжаловал свое увольнение. Шестой апелляционный административный суд восстановил Марущинця в должности и обязал МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного "прогула".

Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 подало кассационную жалобу в Верховный Суд в связи с возобновлением Марущинця на дипломатической службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул Украины в Гамбурге Марушинец отозван для дисциплинарного производства. Если все факты подтвердятся, то в МИД шансов у таких людей нет, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3166440
 
 
 Топ комментарии
 
У нашего МИДа других дел нет.
Пурга путина де факто очередные территориальные претензии побоку.
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сначала пусть обжалуют Привет Бубочки тем, которые в Бабьем Яру:
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!"


а потом за антисемитского консула поговорим
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они за лазаря кагановича уже покаялись ?
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У нашего МИДа других дел нет.
Пурга путина де факто очередные территориальные претензии побоку.
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Это называется еврейская солидарность нашего еврея-недопрезидента со своими братьями евреями из Израиля. Евреи всегда везде друг-друга поддерживают. Так у них принято. Особенно они поддерживают друг друга когда обворовывают других людей и другие государства, в частности это касается Украины, которую они сегодня, как черви-опарыши поедают со всех сторон. В этом они непревзойдённые спецы--за это их во всём мире люто и "любят".
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Зовнішні відносини є конституційними обов'язками президента України, а не Ізраїлю. Якщо Зе визначив, то так і буде🤗
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На жаль у нього вже всього забагато...
Особливо влади
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Цей король голий, бо вирішують інші. Але те, що Зе відповідає за призначення Марущинця є кумедною ситуацією. І я дійсно не розумію хто точно визначив, що Марущинець є антисемітом🤔
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с Израилем вопрос решается в два хода:
1 запрет по "техническим" причинам посещения хасидами Умани
2 хасиды рвут в хлам свое правительство
итого: Биби становится шелковым Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 6066
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Где Кура и где мой дом?
Так и уживался - пусть себе рвет все, что хотят у СЕБЯ
И думают.. думают..думают
Нам нужно уживаться с нами - разные, увы или к счастью.. хотя пока этого счастья я не вижу
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Я в курсе)
Вопрос : хасиды при Потоцком в Умани? В количестве до 40 тысяч?
Я с ними как-то совпала по посещению в Софиевке(((((((((((
Мне хватило
Вы давно Умань посещали? Как по мне, Потоцкий порядок навел бы в пол-пинка Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 9563
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В Умани при графе Потоцком жила большая еврейская община.
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Община жила. И не только в Умани
Винница была и в то время, и после. И была побольше
Но! ( нет смайлика и порядочных слов, извините) не гадила так,ох, еще раз пардону просю(
То, что происходит в Умани сейчас - это ТРЭШ
А заодно и все аэропорты, принимающие всех этих наглых, "пахнущих" и зверхніх до нас(((
Я не антисемитка - живу в супер городе, выросла в еврейском дворе. Люблю это и горжусь этим
Но то,что ПРИЕЗЖАЕТ в Умань - стыд для Израиля
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Ты упустил аленькую деталь - когда кто-то говорит с Израилем, за спиной у него стоят Штаты!
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Ну совсем дурной план "решения вопроса" с Израилем. И во-первых, и во-вторых, как только кто то "запретит по "техническим" причинам посещения хасидами Умани" его в хлам порвут жители Умани. Они целый год ждут этого посещения, а потом год с него живут.
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Ну да. Вам из вашего далека все виднее.. и виднее Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 407
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Можно очень просто проверить. При следующем посещении Умани озвучь этот план "решения вопроса" с Израилем вслух. И тебе все станет видно вблизи, даже на себе почувствуешь. Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 6879 При Юще, в 2007-м, Израиль предложил перенести могилу к ним, ну типа "освободить Умань", так чуть до пикетов и блокпостов не дошло...... Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 6879 В ноябре 2017 года опять с этим предложением подкатывали, но Гнойсман и ПоПА интересы уманчан не предали....... не рискнули.
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сначала пусть обжалуют Привет Бубочки тем, которые в Бабьем Яру:
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!"


а потом за антисемитского консула поговорим
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или

"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", - сказал Блайх.
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Зря папа не верит в эту историю с наркотиками.
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Якого милого вони засовують сюди свій хобот ??????????
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А Ізраїль тут при чому? Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 4506 Ізраїльтяни представляють лиш незначну частину семітських народів і тисячоліттями ведуть з ними непримириму боротьбу.

* Semite, member of a people speaking any of a group of related languages presumably derived from a common language, Semitic. The term came to include Arabs, Akkadians, Canaanites, Hebrews, some Ethiopians, and Aramaean tribes.
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Сын конструктора нашей идентичности принял иудаизм за что и был казнен.
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Нічого не зрозумів, але це було круто🙄
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Валентин Потоцкий (польск. Walentyn Potocki, Авраам бен Авраам, часто называемый просто Гер-Цедек, «праведный прозелит»; ок. 1720 - 24 мая 1749) - знатный и легендарный польский дворянин XVIII века, перешедший из католичества в иудаизм и сожжённый по приговору церковного суда в Вильно 24 мая 1749 года. Гер-Цедек почитался как мученик еврейскими общинами Литвы.
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Дякую, це дійсно ламає свідомість. Не розумію для чого поляку змінювати віру🤔
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У той час це могло свідчити лише про ротьмарений розум. Зараз - ні. А тоді для одного з членів родини графів-творів польської історії - так.
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конструктор нашей идентичности Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 1456



дядя, не слушай больше русский телевизор !
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Чем бы дедушка в кремле не тешился лишь бы не плакал.
Может он так себя утешает?
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Ольо, государство израиль как вам такое :"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!" Кто сказал, када, гдие?? Не колишет?? Или сдеся ви слишите, а сдеся -нет? Хитровыделаные вы наши! Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 2322
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Израиль не признает Голодомор в УКРАИНЕ
!!!
гАНЬБА !!!
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нужно наверно и холокоста признание отозвать..
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Потоцкие - влиятельные и состоятельные польские магнаты, верные католики - всегда славились ревностным служением христианскому Богу. В семье одного из графов Потоцких Станислава в 1720 году (дата, увы, не точная) родился сын, которого назвали Валентин. Мальчик прекрасно учился и отличался тонкой душевной организацией. С детства он любил ходить на службу в костел и уже в юности твердо решил посвятить свою жизнь Богу. Родители рассчитывали на блестящее светское будущее для сына, но смирились. Они рассчитывали, что благодаря связям отца Валентин наденет красную мантию кардинала - тоже неплохой вариант.

Однажды, идя с другом с занятий, семинарист Валентин увидел страшную картину. На площади перед храмом Богородицы лежал окровавленный еврей. Его избивала беснующаяся толпа, а маленькая девочка, которая склонилась над отцом, пыталась защитить его от ударов. Какой-то фанатик ударил девочку палкой. Они стали жертвами прохожих, потому что случайно зашли в католический квартал Вильно. Семинаристам удалось вырвать несчастных из лап толпы, завести в храм и вывести через черный ход.

В душе Валентина зародились сомнения: так ли хороша вера, приверженцы которой готовы ни за что избить, а то и убить даже ребенка? Как же так? Ведь Бог - это любовь… После этого случая юноша стал интересоваться той самой «ненавистной верой», иудаизмом и познакомился с раввином. Принципы иудаизма оказались ему близки. И он решил пройти гиюр. Приняв имя Авраам бен Авраам, бывший Валентин инкогнито вернулся в Виленскую провинцию. История о вероотступничестве графа Потоцкого стала известна местным жителям и его выдали властям.

Приговор был страшен - костер. Родители пытались уговорить сына хотя бы формально, ради спасения жизни, отречься от веры. Но Авраам бен Авраам пошел до конца, сказав своей матери: «Я люблю тебя нежно, но я люблю правду еще больше». 24 мая 1749 года на центральной площади города состоялась казнь.

На месте захоронения его пепла выросло необычное дерево. Перед гонениями на евреев оно засыхало, а когда смутные времена проходили - возрождалось. Оно высохло совсем перед Второй мировой войной.
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Однако в последнее время в исследования польских историков (например Tazbir 2003) эта легенда поставлена под сомнение и утверждается, что в её основе нет исторических фактов.[1][2][3]

Although the Orthodox Jewish community accepts the teachings about Abraham ben Abraham, including the involvement of the Vilna Gaon, [3] "secular scholars have largely concluded that it is a legend."[4] Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги - Цензор.НЕТ 2368
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Украинские историки так не считают.
Любой экскурсовод в Софиевке Умань расскажет вам эту и много других увлекательных историй этого рода которые тесно переплетаются с историей Украины.
Рекомендую.
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Нє, йому мацкалоти мало, сцить заспівати Путин-*****, зате совковий антисимітизм з нього пре.
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Глядя на это Шапито 95 хуцпу урода тоже потихоньку становлюсь антисемитом..
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Наши судьи из кожи вон лезут, чтобы нанести максимальный урон государству, которое их же питает. Гельминты какие-то. Куда ни взгляни, беззаконие.
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