 Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщило Посольство Израиля в Украине.

"Государство Израиль удивлено ​​решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марушинца. Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного лица", - отмечается в заявлении.

В связи с этим, Посол Государства Израиль заявил о решительном осуждении любых антисемитских действий, заявлений и отрицания Холокоста - особенно общественными деятелями.

"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA (Международного альянса в память о Холокосте - ред.) по антисемитизму", - отмечается в заявлении.

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Напомним, консул Генконсульства Украины в Гамбурге (ФРГ) Василий Марушинець неоднократно размещал в социальных сетях материалы, которые имели признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. Антисемитские и нацистские лозунги дипломата живо обсуждали СМИ Германии, Великобритании, Польши, США, Израиля, в том числе The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.

Во время дисциплинарного производства Марушинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, 31 мая 2018 консул был уволен за нарушение присяги государственного служащего.

Консул обжаловал свое увольнение. Шестой апелляционный административный суд восстановил Марущинця в должности и обязал МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного "прогула".

Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 подало кассационную жалобу в Верховный Суд в связи с возобновлением Марущинця на дипломатической службе.

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