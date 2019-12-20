 Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщило Посольство Израиля в Украине.
"Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марушинца. Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного лица", - отмечается в заявлении.
В связи с этим, Посол Государства Израиль заявил о решительном осуждении любых антисемитских действий, заявлений и отрицания Холокоста - особенно общественными деятелями.
"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA (Международного альянса в память о Холокосте - ред.) по антисемитизму", - отмечается в заявлении.
Также читайте: МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко
Напомним, консул Генконсульства Украины в Гамбурге (ФРГ) Василий Марушинець неоднократно размещал в социальных сетях материалы, которые имели признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. Антисемитские и нацистские лозунги дипломата живо обсуждали СМИ Германии, Великобритании, Польши, США, Израиля, в том числе The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.
Во время дисциплинарного производства Марушинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.
На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, 31 мая 2018 консул был уволен за нарушение присяги государственного служащего.
Консул обжаловал свое увольнение. Шестой апелляционный административный суд восстановил Марущинця в должности и обязал МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного "прогула".
Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 подало кассационную жалобу в Верховный Суд в связи с возобновлением Марущинця на дипломатической службе.
Пурга путина де факто очередные территориальные претензии побоку.
Особливо влади
1 запрет по "техническим" причинам посещения хасидами Умани
2 хасиды рвут в хлам свое правительство
итого: Биби становится шелковым
Так и уживался - пусть себе рвет все, что хотят у СЕБЯ
И думают.. думают..думают
Нам нужно уживаться с нами - разные, увы или к счастью.. хотя пока этого счастья я не вижу
Вопрос : хасиды при Потоцком в Умани? В количестве до 40 тысяч?
Я с ними как-то совпала по посещению в Софиевке(((((((((((
Мне хватило
Вы давно Умань посещали? Как по мне, Потоцкий порядок навел бы в пол-пинка
Винница была и в то время, и после. И была побольше
Но! ( нет смайлика и порядочных слов, извините) не гадила так,ох, еще раз пардону просю(
То, что происходит в Умани сейчас - это ТРЭШ
А заодно и все аэропорты, принимающие всех этих наглых, "пахнущих" и зверхніх до нас(((
Я не антисемитка - живу в супер городе, выросла в еврейском дворе. Люблю это и горжусь этим
Но то,что ПРИЕЗЖАЕТ в Умань - стыд для Израиля
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!"
а потом за антисемитского консула поговорим
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", - сказал Блайх.
* Semite, member of a people speaking any of a group of related languages presumably derived from a common language, Semitic. The term came to include Arabs, Akkadians, Canaanites, Hebrews, some Ethiopians, and Aramaean tribes.
дядя, не слушай больше русский телевизор !
Может он так себя утешает?
!!!
гАНЬБА !!!
Однажды, идя с другом с занятий, семинарист Валентин увидел страшную картину. На площади перед храмом Богородицы лежал окровавленный еврей. Его избивала беснующаяся толпа, а маленькая девочка, которая склонилась над отцом, пыталась защитить его от ударов. Какой-то фанатик ударил девочку палкой. Они стали жертвами прохожих, потому что случайно зашли в католический квартал Вильно. Семинаристам удалось вырвать несчастных из лап толпы, завести в храм и вывести через черный ход.
В душе Валентина зародились сомнения: так ли хороша вера, приверженцы которой готовы ни за что избить, а то и убить даже ребенка? Как же так? Ведь Бог - это любовь… После этого случая юноша стал интересоваться той самой «ненавистной верой», иудаизмом и познакомился с раввином. Принципы иудаизма оказались ему близки. И он решил пройти гиюр. Приняв имя Авраам бен Авраам, бывший Валентин инкогнито вернулся в Виленскую провинцию. История о вероотступничестве графа Потоцкого стала известна местным жителям и его выдали властям.
Приговор был страшен - костер. Родители пытались уговорить сына хотя бы формально, ради спасения жизни, отречься от веры. Но Авраам бен Авраам пошел до конца, сказав своей матери: «Я люблю тебя нежно, но я люблю правду еще больше». 24 мая 1749 года на центральной площади города состоялась казнь.
На месте захоронения его пепла выросло необычное дерево. Перед гонениями на евреев оно засыхало, а когда смутные времена проходили - возрождалось. Оно высохло совсем перед Второй мировой войной.
Although the Orthodox Jewish community accepts the teachings about Abraham ben Abraham, including the involvement of the Vilna Gaon, [3] "secular scholars have largely concluded that it is a legend."[4]
Любой экскурсовод в Софиевке Умань расскажет вам эту и много других увлекательных историй этого рода которые тесно переплетаются с историей Украины.
Рекомендую.