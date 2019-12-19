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 Выявлена крупная партия прекурсоров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины помешала контрабанде крупных партий прекурсоров из Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлена крупная партия прекурсоров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы, - СБУ 01

В состав группировки входили двое украинцев и иностранцы. Приобретенные за границей прекурсоры злоумышленники планировали незаконно ввозить в Украину для дальнейшего сбыта и синтеза наркотических веществ.

Двух украинцев следователи СБУ задержали на международном пункте пропуска "Краковец". Во время углубленного осмотра транспортного средства в бензобаке были обнаружены более 22 тыс. таблеток, содержащих в своем составе прекурсор псевдоэфедрин.

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Выявлена крупная партия прекурсоров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других участников группировки и привлечения их к ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166436
 
 
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ЧТо такое прекурсоры, это случайно не то что принимает один клову...простите... комик конечно же, актёр как Рональд Рейган..не меньше.
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