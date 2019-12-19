 Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339, - Чумак

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чумак отметил: "Сегодня был последний день первой волны аттестации прокуратуры Украины. Замечу эта первая волна началась не с низового звена, как это бывало раньше в других государственных органах для имитации бурной деятельности, а с самого его Председателя. С Генеральной прокуратуры.

На старт этой аттестаций стали 1339 прокуроров. После проведения анонимных тестов на знание законодательства и общие способности, их осталось 769.

Почти три недели проходил третий этап - собеседование с прокурорами на предмет соблюдения прокурорской этики, добродетели и соответствия стилю жизни задекларированным богатству. Сегодня окончательная цифра людей прошедшие эти испытания. Их 610! Внимание 610! Таким образом, успешно прошли аттестацию 729 человек. Не 5, ни 10 даже не 30 процентов, а 55,5% от стартовой численности.

Заметьте, при этом прокуроры продолжали ходить в суды, участвовать в следственных действиях, объявлять подозрения и передавать дела по подследственности.

Ни один коррупционный скандал не стал предметом исследования общества потому что никто не смог "договориться" или "купить" себе место в будущей прокуратуре. А ушли такие небедные и известные всей стране люди!

Мало кто об этом пишет, вспоминает ли говорит. Здесь же нет никакой "зрады", здесь все буднично, тихо и печально. Здесь сплошная победа. И я точно знаю что это станет частью истории. Тектонические изменения всегда приходят на гусиных лапках".

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