 Загороднюк назвал 5 законов, которые ускорят реформы в армии

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верховная Рада должна принять ряд законов, которые бы максимально способствовали внедрению реформ в ВСУ. Первое - это закон об оборонных закупках, который уже прошел первое чтение. Он будет доработан и принят, мы на это надеемся. Второе - это изменения в закон о национальной безопасности. Это позволит решить стратегические вопросы и вопросы трансформации ВСУ к стандартам НАТО. Мы также ожидаем принятия закона о военной полиции. Это один из стратегических вопросов, поскольку со следующего года мы планируем начать его создание, а без закона это невозможно.

Кроме того, закон об особенностях приватизации, поскольку у нас есть много предприятий, которые Минобороны не нужны: строительные комбинаты, магазины. Если они пойдут в общую приватизацию, то и средства направят в общий бюджет, а нам необходимо наполнять специальный бюджет для покупки квартир военным. Также мы ожидаем принятия закона о территориальной обороне, поскольку этот вопрос не совсем урегулирован", - сообщил Загороднюк.

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Кроме того, министр отметил, что, кроме законов, предусматривается принятие нескольких правительственных постановлений, однако эта процедура не такая сложная и длительная, как принятие законов.