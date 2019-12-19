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 Загороднюк назвал 5 законов, которые ускорят реформы в армии

Министерство обороны ожидает принятия Верховной Радой ряда законопроектов, которые будут способствовать реформам в оборонной сфере. Среди них законы об оборонных закупках, о территориальной обороне, о военной полиции.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верховная Рада должна принять ряд законов, которые бы максимально способствовали внедрению реформ в ВСУ. Первое - это закон об оборонных закупках, который уже прошел первое чтение. Он будет доработан и принят, мы на это надеемся. Второе - это изменения в закон о национальной безопасности. Это позволит решить стратегические вопросы и вопросы трансформации ВСУ к стандартам НАТО. Мы также ожидаем принятия закона о военной полиции. Это один из стратегических вопросов, поскольку со следующего года мы планируем начать его создание, а без закона это невозможно.

Кроме того, закон об особенностях приватизации, поскольку у нас есть много предприятий, которые Минобороны не нужны: строительные комбинаты, магазины. Если они пойдут в общую приватизацию, то и средства направят в общий бюджет, а нам необходимо наполнять специальный бюджет для покупки квартир военным. Также мы ожидаем принятия закона о территориальной обороне, поскольку этот вопрос не совсем урегулирован", - сообщил Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, министр отметил, что, кроме законов, предусматривается принятие нескольких правительственных постановлений, однако эта процедура не такая сложная и длительная, как принятие законов.

Источник: https://censor.net.ua/n3166433
 
 
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Ядерное оружие сделает реформы правильными ! Загороднюк назвал 5 законов, которые ускорят реформы в армии - Цензор.НЕТ 2071
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ЯО успешно просрано, теперь просрут еще и то что осталось
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ноель, однако...

Морячок‏ @akvevitt 12 дек.

Семья знакомых сотрудников полиции из Киева
Сын не сдал ЗНО, в ВУЗ не поступил
Они времени не тратя даром пристроили его в институт в Адлере
Сразу видно что патриоты, не то что всякие донбасяне...

Таааак, кто сглазил пацана?!
Завалил сессию в Адлере
С середины января будет в полиции в Киеве у папки работать
Чет смеюсь
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пусть бомж расскажет зачем они заблокировали даже переход на нормальное питание
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Да разблокировал суд, вчера новость была, методичку обнови.
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суд разблокировал, а зеля заблокировал, зачем. что пишут в зелебобовской методичке
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