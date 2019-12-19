 "Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения", - Оржель о переговорах с РФ по транзиту газа

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Мы хорошо сегодня поработали, мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров", - сказал он.
По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.
"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.
значит опять все сдали то можно
- Оржель активно уничт@жает украинскую атомную энергетику (т.е. ничего спецом не чинится, не восстанавливается - отрасль уб&вается).
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Иностранные инвесторы ПРИОСТАНОВИЛИ строительство "зеленой" электростанции в Херсонской обл.
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tZE inform
@tZEinform
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Судя по словесному поносу Оржеля, что то он недоговаривает. Ладно, посмотрим завтра
А пока всё бла-бла.
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