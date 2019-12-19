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Все про:Транзит газа (126) Алексей Оржель (40)

 "Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения", - Оржель о переговорах с РФ по транзиту газа

Украина, РФ и Еврокомиссия по результатам прошедших в четверг в Берлине переговоров наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы хорошо сегодня поработали, мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров", - сказал он.

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа

Источник: https://censor.net.ua/n3166431
 
 
 Топ комментарии
 
Что опять сдали? Да не вопрос - сдали интересы Украины
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Компании-трейдеры возобновили импорт р@ссийской электроэнергии через Беларусь.
- Оржель активно уничт@жает украинскую атомную энергетику (т.е. ничего спецом не чинится, не восстанавливается - отрасль уб&вается).
Ну, и не только ее - "звоночки" об остановках ТЭС в Днепре, приостановках в Харьковской обл.
Иностранные инвесторы ПРИОСТАНОВИЛИ строительство "зеленой" электростанции в Херсонской обл.
Кричали про "мародера". Вот вам пришли настоящие мародеры...
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отсос по полной из трубы и не только
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Что опять сдали? Да не вопрос - сдали интересы Украины
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Может все таки подождать окончательных договоренностей, а уже потом зраду разгонять?
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моника хорошо отработала
значит опять все сдали то можно
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Компании-трейдеры возобновили импорт р@ссийской электроэнергии через Беларусь.
- Оржель активно уничт@жает украинскую атомную энергетику (т.е. ничего спецом не чинится, не восстанавливается - отрасль уб&вается).
Ну, и не только ее - "звоночки" об остановках ТЭС в Днепре, приостановках в Харьковской обл.
Иностранные инвесторы ПРИОСТАНОВИЛИ строительство "зеленой" электростанции в Херсонской обл.
Кричали про "мародера". Вот вам пришли настоящие мародеры...
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До свиньи всё работало нормально
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Все такие загадочные, капец... Всего три цифры нужны- объем, тариф, срок. И все станет ясно
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Що, премія перед НР треба? Про що домовились?
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Понятно , что контракт на транзит будет долгосрочньій (5 лет?), по европейским правилам , и 3 миллиарда Газпрому никто прощать не будет. Остальное узнаем , когда подпишут бумаги. Пока все о'кей.
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опять газ становится политикой...тупые зелебобы
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Даёшь снижение тарифов в десять раз а пэтю, сеню и других организаторов ротердамов плюс на НАРЫ !!!
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И что ж, после сегодняшнего потока пуйловского дерьма, ты, зечмошник, там еще и "наработал"?
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Если политики начинают сами себя беспощадно хвалить значит они где крепко наломали дров...
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Когда нам пару лет назад товарищ Гнойсман кричал *Прыкруты* вроде тоже газовый контракт с кремлем был подписан? Вам еще по башке молотком не били чтобы вы наконец поняли что то что вы подписали с ****** ето только ваши проблемы но не *****.
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Вірить оржелю, себе не поважати. Сподіваюсь, що Вітренко там був і не дав злити інтереси держави
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Что то ни слова о судебном иске в 3 лярда у.е. к Газпрему. Неужели пришли к выводу что еще год-два качать росийский газ ето лучше чем получить 3 лярда сразу ничего не делая? Разумеется у кой кого из переговорщиков появятся по пару сотел лямов на панамских счетах.
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Зе жвачка но в итоге будет проигранная партия в угоду бородатому дяди и Пу если сейчас он внятно не может ничего сказать то все понятно с ним
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tZE inform

@tZEinform

·23 мин
Судя по словесному поносу Оржеля, что то он недоговаривает. Ладно, посмотрим завтра
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Почитаем, что подписали, тогда заценим.
А пока всё бла-бла.
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Хроника одного Президента ...

Президент Зеленский с утра открыто угрожает увольнением руководству "Нафтогаза" требуя подписания договора и транзите на любых условиях.

В Верховной Раде пропали 3811 поправок к закону о земле.

Никаких объективных условий для невыполнения бюджета в этом году нет. Есть ошибки экономического и законодательного характера.
Только подача и принятие законопроектов по инициативе Зеленского, осуществленных без финансово-экономических обоснований, что противоречит Бюджетному Кодексу, обошлось Украине как минимум в 10-12 млрд. гривен только в этом году.
Комитет по местному самоуправлению не поддержал законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию.

Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии.
Прекращения огня не было и не будет.
Обмена пленными не будет.Вчера премьер-министр Украины Гончарук официально объявил о секвестре государственного бюджета Украины. То, о чем мы много раз предупреждали и показывали на фактах , стало экономической реальность с которой стране придется жить следующий год. Это не что иное, как начало глобального кризиса украинской экономики в следствии последствий бездарного, некомпетентного управления страной кучкой безграмотных дилетантов.
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Если Оржель такое несет, - это внушает опасение. Надеюсь Витренко сможет путинского агента тушировать.
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Газпрому деваться особо некуда - сроки ввода в строй Турецкого потока и СП-2 уже никто не пытается прогнозировать, ясно, что в лучшем случае произойдет парадное открытие, а вводить в строй и выводить системы на штатный режим работы будут еще очень долго - от года и дальше. И главное - система СП-2 находится под Третьим энергопакетом, так что пока можно рассчитывать лишь на половинную мощность ее работы.
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Если контракт на транзит менее чем на 10 тт лет,то это значит ,что "зеленые" прогнулись.И я почему-то вот уверен,что это произошло.Через пару годков газпром достроит все потоки и пошлет Украину ...Вот такая вот цена селфи зелебобо-сдача национальных интересов.Какой бы "импичмент" трампу сделали в штатах ща такие дела?
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можно без паники, давайте дождемся итогов.ситуация напоминает митинги перед норманнской встречей.
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