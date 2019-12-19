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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Путин (25299) Россия (74589) Турчинов (3195)

 "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам. 

Он отметил: "Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области".

Так Александр Турчинов прокомментировал сегодняшнее заявление В. Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

По словам Турчинова, имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, "является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Александр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3166427
 
   
 Топ комментарии
 
І головне не посперечаєшся! Молодець, Турчинов.
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Пастор вернись, зелибобы страну добивают.
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Морячок‏ @akvevitt 18 дек.

очень показательно что в школах лнр запретили проведение любых утренников и прочих мероприятий, посвященных завтрашнему дню Святого Николая.
ни каких упоминаний, ни каких подарков детям приказ из гороно, туда соответственно директива свыше.
неканонично наверное
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Они же не православные и тем более не христиане
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Новости из жизни лишнехромосомных скрепоносцев:
Самолеты падали в воду и авианосец стали чинить в плавучем доке.
Пока чинили, док затонул.
Пока тонул,на авианосец кран уронил.
Пока кран снимали,покарябали.
Решив подварить, подожгли корабль.
Пока тушили - затопили.
Вроде всё о судостроении,переходим к успехам в остальных областях..
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Кстати по разделу ЧФ этот авианосец отписали нам...
Но козломордые по врожденной привычке украли его...
В результате он начал службу в качестве троянского коня...

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кацапо-фашисты недонациия потомственных рабов.и воровоной историей и хвеличием
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Аве пастор!но где же гневный ответ клована???а... наверное язык в жопе у пуйла!!!!
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Это ты тварь Крым сдал?
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Ідіот? Про військовий устав знаєш? Які дії караулу при проникненні на військовий об'єкт?
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І які? "Нє стрілять і непаддавацца на правакації", як було з Кримом?
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Ты вообще мозгами тронулся,или у тебя их и не было ？
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І головне не посперечаєшся! Молодець, Турчинов.
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Пастор вернись, зелибобы страну добивают.
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Пастор - ворог кацапів і шмаклєфілів.
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Хорошо кровавый пастор кацапского недомерка потролил !
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Турчинов мой любимый русофоб. Дай Бог ему здоровья.
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А мені подобається Кабздон у його статусі - теж бажаю не хворіти. Лонг лів моторолла! "Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 8599
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а Бубочка какое нибудь заявление сделал?
Это же прямая угроза широкомаштабного вторжения....
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Украине угроза , бубочке угрозы нет . Он для пути свой .
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Навіщо дивитись рашаТВ, якщо є тижневий звіт Глєбича (Нєвзоровскіє срєди) про події в заліссі - там і поповєдєніє, путінологія, рашапаталогія та інші наукові дослідження. Всі порохоботи дивляться ці передачі коли зебіли дивляться сватів.
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не флаг, а герб, но козлы как надо - винторогие "Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 8659
"Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 4509
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Не смогут. Междуречье Оки и Волги - колыбель москалей значительно больше.
"Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 5078
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кацапня влезет даже в пределах Кольцевой
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"Но всё же насколько большой участок земли нужен, чтобы уместить всех 7,6 миллиардов людей? Ответ: площадь 27 км х 27 км. Такой квадрат будет меньше площади Бахрейна"

"Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 5073
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у вовки майн камф был настольной книгой, неужели не видно? хотя все что они *издят - превращается в говно. успехов вам лишнехромосомные
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«Сунь цзи» у нього настілна книга. «Война, путь обмана.»
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Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши,
звучит как " грязная вода". Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва.
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так...Пастор москаля завжди на місце ставив "Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 6661
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Пастор молодца, а почему Зеля с Пристайко отмалчиваются?..
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Очень точное определение, хотя мне очень не нравится Турчинов, если бы другой был на месте Турчинов а, то и захвата Крыма бы не было и на Донбассе 13 тыс. человек были бы живы.
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да да да!
Вот был бы зеленский тогда, как врезал бы кацапам в составе 95го квартала, отбил бы Крым, и гнал бы их до Урала! "Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 5313
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І в рояль он бьі запряг тройку лошадей, і стєгал би іх своім вялим ...
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Если бы был не Турчинов, а Порошенко с первых дней не влез во внешнюю политику с момента захвата Крыма, привлекая западные страны и нагоняя волну, то Крым бы растянулся до границ Днепра и Причерноморье, до границ Молдовы. И все бы закончилось как в Молдове и Грузии с их отхваченными территориями.
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А один человек сказал батальон морской пехоты с саперными лопатками и первый паром с "зелеными" человечками пошел бы обратно откуда пришёл, не было воли, не было силы духа и нет по сей день. Хорваты ещё бы 5 с лишним лет назад показали бы, кто есть славянин, а кто мордовско- Ордынская нечисть.
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Глупость сказал ваш человек, забывая кол-во веннослужащих кацапов, базирующихся в Крыму. Официально, по договору. И уровень их и нашего вооружения. Напомню....... 10000 голов на момент начала аннексии и постоянной переброски морем и по воздуху с первого дня заварушки. Меньше слушайте популистов и фантазеров.
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Ну так, ну так якраз перед тим міністром оборони при януковичу довший час був громадянин московії, спецслужбами де-факто керували напряму з фсб. Армією крім того, що вона була слабо боєздатна багато де керували готові "інтегруватися" генерали і полковники. В Криму максимум на що армія спромоглася це беззбройними ходити з прапором і піснями, перед тим замкнувши зброю на ключ, аби чого не вийшло

Ну так звісно винуватий Турчинов.
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После всего что наговорил *****, становится очевидным полный провал политики зеленского с элементами заигрывания в отношении России и *****.
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респект кровавому Пастору! "Исконно русские" болота могут легко поместиться в одну Московскую область, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 1947
наши зебилы и такого не ответили. Прожевали сопли, как всегда.
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И откуда он всё знает? Видимо Турчинов мой президент…
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Вскрытые курганы центральной России, периода 8-16 веков, свидетельствуют о полном отсутствии, как культурных, так и торговых связей с Русью (Украиной). В 1770 раскопанных курганах не найдено ни одной монеты Киевской Руси, ни одного предмета быта, который бы можно было отнести к славянской культуре.
Антропологические исследования останков, в этих курганах, показали, что абсолютно все скелеты принадлежат финско-угорскому этносу.
Никаких других захоронений на этих территориях выявлено не было.
Топонимы, гидронимы, этой местности, носят ярко выраженный финско-угорский характер. Если бы произошло перетекание славян, в эти края, то случилась бы обязательная смена гидронимов и топонимов на славянские, так как российская пропаганда заявляет, что именно славяне ассимилировали местные финско-угорские племена.
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"Связала" мацковские края с Русью (Украиной) - Екатерина 2. Когда она прочитала подлинные исторические документы о той своре, императрицей которой она стала, то сразу же заявила, что такая история нахер никому не нужна. И пошло-поехало...
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«Он отметил: "Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамках одной Московской области". Источник: https://censor.net.ua/n3166427»

Олександру Валентиновичу РЕСПЕКТ !
Чьотко. Ясно.

І навіть ватним ****** повинно бути зрозуміло. Хоча, не факт.
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Турчинов! "московские болота" исконно наша земля - Москву основал КИЕВСКИЙ князь "Исконно русские" болота могут легко поместиться в предела Московской области, - Турчинов о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 9108
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Путін все більше й більше нагадує сумнозвісну Лідію Аркадіївну.
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Писали, что после Парижа Путин уехал разъяренным. Это ответка. И это отнюдь не шутка. Скоро нужно ждать прямого включения ОРДЛО в состав Московии.
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и шо? пусть кормит этих дегенератов!
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К. Шах.: "Я вот теперь понял, в 17-м веке-то, что Хмельницкий-то приехал к царю, я понял, что происходило…, все тоже самое было! То есть, вот такой бардак был на Украине. Когда следующий Хмельницкий-то приедет, другого выхода не будет!
Вот все то же самое было три столетия назад, почему Богдан Хмельницкий, уже приехал и сказал: «Бери нас».
Кстати, русский царь то не особенно хотел брать, между прочим. Не хотел, абсолютно не хотел, на кой черт это…"
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Пастора ми почули,а шо скаже Членограй?
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Молодец Пастор!!! А кто нибудь в самых невероятных и смелых фантазиях может представить что нечто подобное скажет Нелох или пристайка??!!
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Это тот, у которого Свинарчук был заместителем и наживался на армии?
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НІХТО з теперішньої влади так не скаже !
Турчинов правильний мужик.
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Вірш «Багно гнилеє між країв Європи…» написаний більше 100 років тому, але залишається актуальним як ніколи. Іван Франко, 4 жовнтя 1889р."Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 1818
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Европа для русских - это «потерянный рай», откуда их вырвали татарским арканом.

(О двух разных народах - Алексей Широпаев)

Исторически вывихнуты как раз-то мы, русские. Нас вывихнула татарщина. Еще в ХIII веке наметились два противоположных исторических вектора, определивших дальнейшее формирование украинского и русского народов.
Первый вектор - борьба против Орды в союзе с Европой, второй - борьба против Европы в союзе с Ордой.
Персонифицировались они соответственно в личностях Даниила Галицкого и Александра Невского. Первый вектор - естественен и логичен в культурно-историческом плане. Второй вектор - глубочайшее извращение с далеко идущими последствиями: культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными.
И если король Даниил - знаковая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский - знаковая фигура России, ее «имя».
Таков исток нынешних русско-украинских отношений. Уже после этого говорить о «двух братских народах» не приходится. Цивилизационная вражда предопределена уже этими двумя историческими личностями.
Их можно назвать народообразующими. Насколько Даниил Галицкий непохож на Александра Невского, настолько украинцы непохожи на русских - в своем отношении к праву, свободе, собственности.
Если украинское самосознание исторически тяготеет к Европе, то традиционное русское самосознание воспринимает Европу с большей или меньшей степенью враждебности, недоверья и зависти, оборотной стороной которой выступает мессианская кичливость и обличительный пафос в отношении «прогнившего Запада». Европа для русских - это «потерянный рай», откуда их вырвали татарским арканом. Именно конфликт между изначальной европейской природой и навязанным азиатизмом истории и государственности определил русский психотип, все его комплексы и фобии. Все русские неврозы - от пьянства до большевизма - отсюда. Утратив Европу, русские захотели ее не просто забыть - они решили ее возненавидеть, возлюбив при этом свое историческое несчастье, весь этот навязанный им судьбой азиатизм.
Это психологическое и умственное извращение называется русским патриотизмом. Украина же, благодаря Литве и - да, да!- Речи Посполитой, сохранила в себе причастность к Европе, сохранилась как Русь в подлинном смысле этого понятия. А мы переродились в Московию, утратив исконную цивилизационную идентичность. И вот это-то и является предметом нашей русской, точнее московитской ревности, определяющей наше отношение к Украине.
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А зеленое чмо хоть что то высрет в конце концов?
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Турчинов - истинный патриот. Браво! Путин, сдохни, шизоидный гнус!
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Такой же крутой как патриоты с цензора. Только патриоты с цензора, страну агрессора в размерах не увеличивали. Сявка сцаная.
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Хоть как его не хаяли но человек нашел время и слова чтоб ответить Пу а наш МИД и през Зе как воды в рот набрали а потом удивляются что их обвиняют в сдаче интересов страны их молчание и есть подтверждение
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Пастор вміє коментувати кацапів. Молодець!
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То что россия станет по размеру сопоставима Венгрии это лишь вопрос времени!
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пастор в очередной раз показывает козломордым баранам где их стойло!
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Чего тогда он в 2014-м сдал Крым без боя, не указал, где их стойло?
А сейчас за Зе-спиной сидючи хорошо вякать.
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А не до хрена ли захотело это ху#ло, всё ему мало, всё никак не успокоится.
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На топографической карте найденной во Франции от 1714 года такого дерьма под названием россия нет совсем,есть крохотная московия
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История Москвы в ее татарских топонимах. Ой как неудобно. Автор в очередной раз показывает лживость московитов и их фейковую усторию.https://www.youtube.com/watch?v=Ie8uAxbDDW8&feature=youtu.be
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Кривавий Пастор красава, не те що криворізька дрисня.
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