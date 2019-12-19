 "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам.
Он отметил: "Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области".
Так Александр Турчинов прокомментировал сегодняшнее заявление В. Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".
По словам Турчинова, имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, "является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".
"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Александр Турчинов.
очень показательно что в школах лнр запретили проведение любых утренников и прочих мероприятий, посвященных завтрашнему дню Святого Николая.
ни каких упоминаний, ни каких подарков детям приказ из гороно, туда соответственно директива свыше.
неканонично наверное
Самолеты падали в воду и авианосец стали чинить в плавучем доке.
Пока чинили, док затонул.
Пока тонул,на авианосец кран уронил.
Пока кран снимали,покарябали.
Решив подварить, подожгли корабль.
Пока тушили - затопили.
Вроде всё о судостроении,переходим к успехам в остальных областях..
Но козломордые по врожденной привычке украли его...
В результате он начал службу в качестве троянского коня...
Кому Св. Николай положен, а кому Дедо Мразь.
Это же прямая угроза широкомаштабного вторжения....
звучит как " грязная вода". Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва.
Вот был бы зеленский тогда, как врезал бы кацапам в составе 95го квартала, отбил бы Крым, и гнал бы их до Урала!
Ну так звісно винуватий Турчинов.
наши зебилы и такого не ответили. Прожевали сопли, как всегда.
Антропологические исследования останков, в этих курганах, показали, что абсолютно все скелеты принадлежат финско-угорскому этносу.
Никаких других захоронений на этих территориях выявлено не было.
Топонимы, гидронимы, этой местности, носят ярко выраженный финско-угорский характер. Если бы произошло перетекание славян, в эти края, то случилась бы обязательная смена гидронимов и топонимов на славянские, так как российская пропаганда заявляет, что именно славяне ассимилировали местные финско-угорские племена.
Олександру Валентиновичу РЕСПЕКТ !
Чьотко. Ясно.
І навіть ватним ****** повинно бути зрозуміло. Хоча, не факт.
Вот все то же самое было три столетия назад, почему Богдан Хмельницкий, уже приехал и сказал: «Бери нас».
Кстати, русский царь то не особенно хотел брать, между прочим. Не хотел, абсолютно не хотел, на кой черт это…"
Турчинов правильний мужик.
(О двух разных народах - Алексей Широпаев)
Исторически вывихнуты как раз-то мы, русские. Нас вывихнула татарщина. Еще в ХIII веке наметились два противоположных исторических вектора, определивших дальнейшее формирование украинского и русского народов.
Первый вектор - борьба против Орды в союзе с Европой, второй - борьба против Европы в союзе с Ордой.
Персонифицировались они соответственно в личностях Даниила Галицкого и Александра Невского. Первый вектор - естественен и логичен в культурно-историческом плане. Второй вектор - глубочайшее извращение с далеко идущими последствиями: культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными.
И если король Даниил - знаковая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский - знаковая фигура России, ее «имя».
Таков исток нынешних русско-украинских отношений. Уже после этого говорить о «двух братских народах» не приходится. Цивилизационная вражда предопределена уже этими двумя историческими личностями.
Их можно назвать народообразующими. Насколько Даниил Галицкий непохож на Александра Невского, настолько украинцы непохожи на русских - в своем отношении к праву, свободе, собственности.
Если украинское самосознание исторически тяготеет к Европе, то традиционное русское самосознание воспринимает Европу с большей или меньшей степенью враждебности, недоверья и зависти, оборотной стороной которой выступает мессианская кичливость и обличительный пафос в отношении «прогнившего Запада». Европа для русских - это «потерянный рай», откуда их вырвали татарским арканом. Именно конфликт между изначальной европейской природой и навязанным азиатизмом истории и государственности определил русский психотип, все его комплексы и фобии. Все русские неврозы - от пьянства до большевизма - отсюда. Утратив Европу, русские захотели ее не просто забыть - они решили ее возненавидеть, возлюбив при этом свое историческое несчастье, весь этот навязанный им судьбой азиатизм.
Это психологическое и умственное извращение называется русским патриотизмом. Украина же, благодаря Литве и - да, да!- Речи Посполитой, сохранила в себе причастность к Европе, сохранилась как Русь в подлинном смысле этого понятия. А мы переродились в Московию, утратив исконную цивилизационную идентичность. И вот это-то и является предметом нашей русской, точнее московитской ревности, определяющей наше отношение к Украине.
А сейчас за Зе-спиной сидючи хорошо вякать.