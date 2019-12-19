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Все про:Греция (543) Зеленский (4060) Канада (1344) посол (1344) Галадза Лариса (2)

 Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Греции и Канады. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Греции и Канады 01

Во время разговора с послом Греческой Республики Владимир Зеленский подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой Президент подчеркнул, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины. Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Греции и Канады 02

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы. Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166426
 
 
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Валодя це не сценарії 95 квартала! Пойми це!
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Шо, абыдно, да? Раньше ж порося был гетьманом, а теперь уже всьо
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І коли ж цей недоумкуватий байстрюк порноактриси з німецьких фільмів для дорослих нарешті запам'ятає просте правило етикету - Жінка першою при зустрічі подає руку для привітання.
😕
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Ваші інтимні справи не по темі статті. Прохання не флудити.
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