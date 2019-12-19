 Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Греции и Канады. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время разговора с послом Греческой Республики Владимир Зеленский подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой Президент подчеркнул, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины. Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

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Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы. Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

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