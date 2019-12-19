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 Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа

Переговоры, на которых обсуждался вопрос транзита газа по территории Украины с 2020 года, длились в Берлине более 7 часов. Детали соглашения будут доработаны 20 декабря.

Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.

Он добавил, что соглашение будет доработано 20 декабря.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", - добавил Шефчович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин

Указывается, что встреча длилась более семи часов. Консультации провели, в частности, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Россию представляли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак.

Также на Цензор.НЕТ: Приоритет Украины - долгосрочный контракт с четким объемом газа, - Оржель

31 декабря 2019 заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3166425
 
 
 Топ комментарии
 
Хотят ли русские войны? 88% россиян готовы воевать, особенно если есть возможность присоединения новых территорий. Превратить свою страну помоек и уличных сортиров в процветающее государство они не хотят. Они хотят превратить в помойки другие страны
(C)
@Vitauskas_A
Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 7011
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Неужели жулика барыжного коблева вместе с его прокладками оторвали от воровства денег украинцев. Наперсточник коблев с каждой тысячи кубов газа крал 50-70 долларов расказывая сказки про чешский газ пропуская только бумажки через прокладки.а это миллиарды! А ""чешский"" газ кончился бы мгновенно как только кацапы перекрыли бы задвижку.КОГДА ЖЕ МЫ ПОУМНЕЕМ???!
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За аонкретиеу можуть бити таки в АЕРОПОРТУ Жуляни, чи в Борисполі, це вже не суттєво.
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а кто Вам сказал что с выгодой для Украины мы еще не знаем
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биомаса я тобы выдповім квартплату встановлює місцева влада
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Ух ті прАсвЄШШонний... А тріХВи на газ тожЭ місцева влада?
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После смерти киевского правителя , приведшего к власти представителей еврейского капитала , потерпевшего несколько поражений в войне на востоке страны и серьезно ухудшившего экономическую ситуацию , во время восстания в Киеве была свергнута партия власти. Это если что 1113 год.(C)
@Rooftop564

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1223 г. на реке Калька (Донецкая обл.) состоялась битва в которой татары разбили княжеское войско и Орда поработила свободный народ. эта аналогия точнее отражает историческую и географическую суть происходящих процессов.
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нихто никому ничего не должен. хочет раша газ транспортировать - ладно, рассмотрим. А там праздники. НЕХАЙ ВАМ ЛЕГИТИМНЫЙ ПОМОЖЕТ, ОН ЖЕ ВАМ ТАК ПРИГОДИЛСЯ Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 1812
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Да уж... Есть чем гордиться. То есть агрессор и дальше будет качать свой агрессивный, пахнущий кровью газ через Украинушку??? Зарабатывая кровавые деньги Путину и его камарилье убийц и захватчиков??? Не, не верю. Не может быть
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отрышка так ты же тоже кацап?как тебя приняли в порохоботы если ты мовы не знаешь?))
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Щас петики расскажут, что при Пете такого не было! Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 4993
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он сам полупетик
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Малоросс, переговоры длились 7 часов, значит Европе газ нужен и тебе об этом "петики" пять лет говорили..
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Конечно намного лучше чтоб это газ пошел в обход и Украина лишалась миллиардов долларов за транзит.))
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Не будет такого. Невозможно технически. Есть целый ряд стран, Болгария, Молдавия, Приднестровье, частично Греция и Румыния, куда газ не доставить никак, кроме как УКРГТС. Транзит в любом случае будет, вопрос объемов.
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Там Турецкий поток тянут, этим страним как раз хватит, плюс там еще ТАНАР протянули недавно.
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Турецкий поток поможет не всем. Молдавии никак не поможет, например. Болгарии- в отдаленной перспективе, как и Балканам. Пока еще всю инфрастуктуру построят
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Хотят ли русские войны? 88% россиян готовы воевать, особенно если есть возможность присоединения новых территорий. Превратить свою страну помоек и уличных сортиров в процветающее государство они не хотят. Они хотят превратить в помойки другие страны
(C)
@Vitauskas_A

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Не готовы эти неандертальцы воевать. Основная масса - сцикливое быдло, которое смелое только толпой на одного. Они хотят чтоб за них армия фсб и всякие вагнеры воевали.
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то на які поступки та уніженія пішли ожель з макогоном?
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Это хорошо, что договорились. Так и по остальным вопросам надо порешать на благо всех народов.
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Согласен, и первым делом неплохо было бы порешить путлера.
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Новина ні про що. Втім не буде нічого дивного, якщо зебіли знов якусь фігню вткнули на догоду ***** і каламойші 😕
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Украина буде торговать в врагом и оккупантом? Крым уже продали. Долг роССии списали за газ? Кто бы сомневался.
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Конечно будет. Что бы мы с тобой тут не замёрзли.
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рузке я не знаю какая там у вас, на вашей мокшании, погода.
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так все знают что вы прячете свой IP ты думаешь что если флажок поменяло то уже не на рашке и мы тебе верим? рузке швайны вы наивные Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу - Цензор.НЕТ 4705
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Россия И ЕСТЬ основной торговый партнер Украины, что по импорту, что по экспорту. И с тенденцией к росту по обоим показателям
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Пока десятками тысяч убивают украинцев предатели торгуют с врагом, стыдно очень стыдно и совсем не смешно.
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Я думаю, что если бы НЕ торговали, было бы не смешно всему населению Украины. Посмотри структуру экспорта Украины, хотя бы на википедии. Не забывай, так или иначе, это валютная выручка в страну, рабочие места и налоги. Что теперь, всем лечь и умереть что ли?
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Ага, счас... Подробности, которые на сто процентов не в пользу Украины, будем получать по чайной ложке в месяц.
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ні... це віра в професіоналізм молодої команди Зе Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу - Цензор.НЕТ 7311
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Сев-поток 2 должен был заработать с 2020г---но как бы технически пробно. Потом и этот срок переместили на позже. А полная нагрузка с 2022г. Сразу было ясно что подпишут по любому. Просто тянули каждый своё одеяло---что всегда и было логично. Мне казалось что вообще подпишут за день до конца срока предыдущего договора. Знать бы сколько нам за транзит положат?
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Рад я таким цифрам---но. Но в каких уе и за сколько тонно-км?
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Это имеется в виду объем прокачки в млрд м3. А ставка тарифа сейчас в районе 2,5 долларов за 1000 м3 за 100 км маршрута. Дальше все легко считается
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Судя по отсутствию конкретики , наша власть , как всегда , всё ******** .
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Когда нам говорят что переговоры прошли успешно, хочется только спросить, что на етот раз Украина про*бала?
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Дай Бог, чтобы решили вопрос ещё с прямыми закупками у кацапов. Без их дешёвого газа ни о каком снижении тарифов и речи не может быть. А снижать надо, иначе будет социальный взрыв.

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Халявний сир буває лише в полапці для мишей ☝
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Про соглашения или договор с Рашкой желательно сразу подписывать на туалетной бумаге, чтобы потом не было мучительно больно етими договорами подтираться.
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Тот случай когда узнав про новые соглашения с кремлем больше находишься в тревоге чем когда узнаешь что стороны не договорились.
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Сейчас главное узнать сроки и обьем, думаю сошлись на середине, 5 лет и 40-50 млрд в год.
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Думаю чуть поболее, 60. Интересна ставка транзита. Сейчас 2.5 доллара 1000 кубов
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Ну сам обьем не самое главное если оговорились поднять тариф, у Газпрома просто нет покупателей на обьемы чтоб загрузить все свои трубы, можно качать меньше но деньгам как и было.
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Особисто я "вертів на держаку усі договори з кацапією укупі з Львом Толстим, конєчно ето в смислє пєрєносном", допоки не побачу текст договору (С) Лесь.
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Если министр экономики и энергетики Германии очень помог, то дела очень плохи и опять Украину кинули.
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зеля сдал пасередине, вместо 10 лет контракта сделает 3 или год
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