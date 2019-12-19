 Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа

Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.

Он добавил, что соглашение будет доработано 20 декабря.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", - добавил Шефчович.

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Указывается, что встреча длилась более семи часов. Консультации провели, в частности, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Россию представляли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак.

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31 декабря 2019 заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.