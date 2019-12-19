 Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия

Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично...", - заявил Арахамия.
По его подсчетам, при таком положении дел, голосование Рады по законопроекту сможет состояться не ранее февраля.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Накануне во время заседания Аграрного комитета парламента депутаты от ОПЗЖ и "Батькивщины" заблокировали рассмотрение поправок к законопроекту, захватив кресло главы аграрного комитета.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.
(C)
@TylerfromMU
Хорошо, реши одну проблему, в принципе в стране идет война, страна находится в состоянии распада - ты берешь и начинаешь еще одну историю, которая до конца может добить страну."
(К. Ш.)
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.
Сначала надо раздать землю, а потом вводите рынок земли.
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді.
Все посмотрите обязательно. К Хмаре не все относятся положительно, но сказал он очень точно.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.