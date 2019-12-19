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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) законопроект (2284) Арахамия (190) рынок земли (73)

 Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия

В проект закона об открытии рынка земли внесли 2,5 тысячи поправок. На их рассмотрение Аграрному комитету ВР необходимо 10-12 рабочих дней. За вчера и сегодня комитет рассмотрел лишь 208 правок.

Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично...", - заявил Арахамия.

По его подсчетам, при таком положении дел, голосование Рады по законопроекту сможет состояться не ранее февраля.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне во время заседания Аграрного комитета парламента депутаты от ОПЗЖ и "Батькивщины" заблокировали рассмотрение поправок к законопроекту, захватив кресло главы аграрного комитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3166424
 
 
 Топ комментарии
 
І Дніпро широкополий, і сади і кручі стануть вам поперек горла зебіли вонючі.
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Гончарук поставил на очередь статьи бюджета. В последний раз это было при Масоле 26 лет назад. В бюджете дыра - 50 млрд. грн.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.

Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7104

(C)
@TylerfromMU
Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2594
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"Конечно вся глупость состоит в том..., вот зачем начинать историю с землей, когда у тебя идет война? Ну зачем это делать?! На самом деле только для одного - чтобы разрушить страну.
Хорошо, реши одну проблему, в принципе в стране идет война, страна находится в состоянии распада - ты берешь и начинаешь еще одну историю, которая до конца может добить страну."
(К. Ш.)
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І Дніпро широкополий, і сади і кручі стануть вам поперек горла зебіли вонючі.
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АРАХАМИЯ!Если будете способствовать созданию латифундий то этот закон вам поперек горла станет!
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А коли це у нас комітети Ради поночі працювали? Такого розгляду не було з жодного Закону. І як це так, що партія яка йшла на вибори під гаслом народовладдя, не те що не влаштовує референдум з стратегічного і доленосного рішення для країни, а навіть не пускає на комітет представників громадськості та експертів?
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Закони треба приймати вночі, коли нарід спить.
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Риги з петьками так тільки бюджет приймали. А тут країну на продаж виставляють.
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А знаєш чому твій ****** принишк зараз? Бо він теж хотів протягнути отакий же ринок землі. І йому б це в пику любий діпутат зе тицьнув. Вибори були за рік, тому і голосували мораторій.
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На сєкундочку - тобто ти допускаєш що бубочка - такий же барига як і Порошенко. Тоді чому ви так конали - вова нє такой, он чєстньій. Моя порада - ви або дивіться серіали, або зарийтесь в диван і ніколи! Ніколи не голосуйте! .... не хочу справедливо називати вас тими, хто ви є.
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Це хто? Мого голосу за зе не було ні в першому турі ні на парламентських виборах. Проти мальдівського інкогніто - так, у другому турі було таке.
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Це досвід. Зламали хребта і відігнали від корита одних, тепер в турборежимі полетять інші, з таким розкладом. Головне не дати укріпитись і пустити коріння. Бо ще багато паразитів-будяків навіть з місця не зрушили.
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Тоді, коли приймалися рпгаррі речі в інтересах вузького кола осіб за непогану винагороду.
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Это примерно 65 декабря? Ну то нехай....
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Гончарук поставил на очередь статьи бюджета. В последний раз это было при Масоле 26 лет назад. В бюджете дыра - 50 млрд. грн.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.

Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7104

(C)
@TylerfromMU

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Эта система рассмотрения и принятия правок такая архаичная что писец всему! Ну разве нельзя внедрить какую-то систему контроля версий? Зачем голосовать за правки одновременно? Набрал коммит н-е количество электронных подписей на сайте в определенные сроки, правка принята. А сейчас начнеться... один хвост отрезал, другой пришил но не хвост, третий пришил хвост но не на зад...
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Никакого рынка земли ,землю родную продавать НЕЛЬЗЯ !!!
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Це ти, паскуда, зробив разом. Так що замаж кормоприймач!
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Не ,я тебя не делал Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6522тебя сделал какой-то идиот после литрухи сивухи ..
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Сьогодні вранці на кавоперекурі один зебіл вибачився пердімною - сказав що Вова розчарував. А ще дуже здивувався що я служив і постійно перечисляю гроші на армію. "Тупа бидломаса" набирає обертів - прийде весна - будемо саджати...зебілів. Слава Україні!
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"Конечно вся глупость состоит в том..., вот зачем начинать историю с землей, когда у тебя идет война? Ну зачем это делать?! На самом деле только для одного - чтобы разрушить страну.
Хорошо, реши одну проблему, в принципе в стране идет война, страна находится в состоянии распада - ты берешь и начинаешь еще одну историю, которая до конца может добить страну."
(К. Ш.)
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Мы, украинцы, очень толерантны к нац меньшинствам. Но наша толерантность имеет подчас абсурдную форму. Мы отдаем нац меньшинству полную власть над собой. В результате получилась наихудшая власть.
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.
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Землю трогать нельзя, понимание придет не сразу. Предприятия уничтоженные проглотили, а вот за землю могут начать вешать.
Сначала надо раздать землю, а потом вводите рынок земли.
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https://www.youtube.com/watch?v=***********
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді.
Все посмотрите обязательно. К Хмаре не все относятся положительно, но сказал он очень точно.
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А чого не пишуть, що в правках, які повинні голосуватись комітетом, вже стояли ухвали "відхилити" та "прийняти"? Хто це такі резолюції всупереч Регламенту і Закону намалював?
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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