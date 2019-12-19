 Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия

Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично...", - заявил Арахамия.

По его подсчетам, при таком положении дел, голосование Рады по законопроекту сможет состояться не ранее февраля.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне во время заседания Аграрного комитета парламента депутаты от ОПЗЖ и "Батькивщины" заблокировали рассмотрение поправок к законопроекту, захватив кресло главы аграрного комитета.