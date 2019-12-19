Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
"Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их из числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – сказал Путин.
Граф Станислав Потоцкий (1751–1805 годы) – государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.
Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что "автором украинской идентичности" был польский граф Станислав Потоцкий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
мапа 1548р - дещо про "тартарію" і про "русію".
хвитит постить цитаты этого куйла шизанутого!
Ну киздит и киздит за Украину, и язык не отсохнет...
А то как-то это все на ситуацию с Боингом смахивает .... толи украинские сушки, толи украинские буки сбили.... а судить собираются Россию....
Будем надеется, на трындеже только и закончится.
Боже, когда кацапы от нас от*******??
мапа 1655
Красномовні надписи Ukrainie і Czar Moskovie
а нижче ресурс і ще більше сотні подібних мап з Московією і Тартарією
https://www.raremaps.com/category/Maps/Europe/Central_&_Eastern_Europe/Ukraine