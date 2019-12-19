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 Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что "автором украинской идентичности" был польский граф Станислав Потоцкий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

"Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их из числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – сказал Путин.

Граф Станислав Потоцкий (1751–1805 годы) – государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3166423
 
 
 Топ комментарии
 
Кипит наш ботокс возмущенный...
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Коли Володимир Хрестив Київську Русь Україну,кацапи ще жили у дуплах дерев,та хвостами чиплялись за гілляки))
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мама мия, это чудовище еще об украинской идентичности рассуждает - да заткнись уже тварь
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Так это же он не для украинцев бредни рассказывает. Он это для внутреннего кацобыдла все озвучивает...
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мапа 1548р - дещо про "тартарію" і про "русію".
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когда то мокшане хотели примазаться корнями к...Риму, а вот ихний историк карамзин утверждал - "поскреби русского найдешь татарина" и я почему то склонен ему верит!
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что этот у#бок недоношеный вообще несет?!
хвитит постить цитаты этого куйла шизанутого!
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Это они целую пресс-конференцию, посвященную Украине, собрали? Или это у них все проблемы в ********* закончились, что "че там у хохлов?"
Ну киздит и киздит за Украину, и язык не отсохнет...
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На расее всё просто так «хорошо» что больше как об Украине не о чём ...и у этой шизы ещё и чемоданчик - ядерный
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У ***** паника. Украина ускользает окончательно, и он понял, что ему не удержать её.
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Так они там в России пусть определятся, кто придумал украинцев.... Толи австровенгры, толи граф Потоцкий....

А то как-то это все на ситуацию с Боингом смахивает .... толи украинские сушки, толи украинские буки сбили.... а судить собираются Россию....
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После всего что наговорил сегодня *****, становится очевидным полный провал политики зеленского в отношении рашки.
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что-то путина сегодня понесло, столько перлов повысыр*ал...
Будем надеется, на трындеже только и закончится.
Боже, когда кацапы от нас от*******??
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Всегда думал, что австрийский генштаб во время первой мировой. А оказывается Украина постарше. Может со временем Путин до Грюнвальдской битвы доберется, где наши сражались с трезубом и своим флагом.
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У х#и́ла ментальныи́ уровень, меньше чем у Кивы.
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Полуторометровый вождь опять угрожает оккупацией новых территорий. Всё, что получила Украина от СССР-Голодомор и ГУЛАГ, в обмен на Слобожанщину, Стародубщину, Таганрожье, Кубань. А псковская и рязанская десантура вместе кадыровцами от ДАПа до Киева уже дошли. С грунтовыми водами
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Это точно! Кива вообще умница, только словарный запас слабый, поэтому он больше жестами изъясняется.
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Мало того что в школе плохо учился, ещё и маразм наступает. Ху.ло оно и есть ху.ло
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Киевская Русь существовала полторы тысячи лет назад, когда на месте Мааасквы были одни лишь болота, и это метровое ***** что-то вякает... Теперь я видел всё.
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Россиянам на новый год придет не дед Мороз, а дед Маразм.
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На конторском корпоративе боярышника перебрал?
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мапа 1655
Красномовні надписи Ukrainie і Czar Moskovie
а нижче ресурс і ще більше сотні подібних мап з Московією і Тартарією

https://www.raremaps.com/category/Maps/Europe/Central_&_Eastern_Europe/Ukraine
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*****, документы в руки, и внимательно читаем- об единстве Малороссов, великороссов и белоруссов написал господин Могила, когда ваш Царь Московский, Астраханский тьмутараканский и еще какой то и с какого то хера Всея Руси, вдруг решил переименовать твою конченную Московское Царство в Ымперыю, и с какогото перепугу назвал ее Калькой с греческой и латинской транскрипции слова " Роусь"- "Ла Русия" - Россия или Российская Ымперыя". И стал Ымпыратором! А ЛВП еще никто не отменял! Так вот первое упоминание " Украина" относится к 12 веку. *****!Ты "не русь" и "нелюдь", может "Росыяны" и едят твое дерьмо круглосуточно, только не те люди, которые даже считают себя "Руськими" людьми ,а не " Русскими". Русский- это имя прилагательное, вы те кто был присоединен ,когда то Русами, к территории Руси- силовым путем, или жобровольным- как Новгород. Вам в обратную сторону- к Чингизидам! Там ищите свои " иконные земли"!
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Отакої, а як же Володька Лєнін? Кацапи, аж всирались, стверджуючи, що то Лєнін українців придумав. І тут гоп... Ху№ло взяв і відмотав на 200 років назад. Цікаво буде почути з часом якусь нову версію, де будуть говорити про 1500-ті роки. Почекаємо.
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Меря, весь, вепсы, чудь, пермь, мордва... Просто акуеть, какая "русская" идентичность.
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