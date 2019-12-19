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 Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник

Слова представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о необходимости провести видеоконференцию 20 декабря пособники оккупантов назвали пиаром.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам СМИ.

Так называемый "министр иностранных дел" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными может пройти в понедельник, 23 декабря.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Читайте на Цензор.НЕТ: "В последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска", - Лутковская об обмене

Также она отметила, что в Минске украинская сторона продемонстрировала неготовность к обмену пленными.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" НВФ "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Кроме того, "омбудсмен" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Дарья Морозова заявила, что их сторона готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ силы, контролирующие Донецк, должны отдать 53 человека.

Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерии Лутковской, стороны согласовали множество технических деталей обмена. Но "в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска".

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Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что 20 декабря стороны попытаются договориться об обмене на скайп-конференции.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ в плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3166422
 
 
 Топ комментарии
 
путін вирішив що треба бикувати, тепер потрібно повернути артилерію ЗСУ на фронт і повернути відведені війська на минулі позиції і підтягувати резерви до Криму та ОРДЛО! Потрібно готувати операцію зі звільнення Криму від терористично-російських загарбників!
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самое время провести ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям.
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Та там по скрєпном обичаям, вони вже почали «праздновать старьій новьій гот.»
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Нє! Ви шо! Вони ж шахтарі з історією в 4 тищі років! Новий рік - то "нє па скрєпам"! Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник - Цензор.НЕТ 8987 То вони готують документи, що полонених набагато більше, адже в них, по їхньому закону, територія "республік" займає повністю і Донецьку, і Луганську області. То ж там людей набагато більше! От їм і треба час на перерахунки. А без мізків це робити важко Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник - Цензор.НЕТ 8987
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путін вирішив що треба бикувати, тепер потрібно повернути артилерію ЗСУ на фронт і повернути відведені війська на минулі позиції і підтягувати резерви до Криму та ОРДЛО! Потрібно готувати операцію зі звільнення Криму від терористично-російських загарбників!
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Ага. В понедельник следующего года 13 месяца 32 числа. Сьездили на переговоры в Парыж? Посмотрели ***** в глаза? Постояли на коленях и пожали руки? Взяли домашнее задание? А теперь засуньте себе руку в одно место и сделайте себе фистинг.
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Знову дружина? На Миколая комусь іншому подарунок зробила? Чого оце свої проблеми на люди виносити? Людям до них і так діла немає
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то ж не їхні діти в наших СІЗО за сепаратизм сидять.
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Питання,навіщо Членограй їздив до Парижу?
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Что тут сказать ? Лугандоны так обнаглели, что даже сам ХУ не может с ними справиться(( Может пусть тогда украинские партизаны попробуют...
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Ключове - "може пройти". А може і не пройти. Миротворчі таланти Зєлєнского закінчила ся на моряках, яких кацапи і так повинні були звільнити і на Сєнцов з декількома іншими в'язнями. Зєлєнскій отримав недовгі і не зовсім заслужені аплодисменти, пуцин - ключового свідка Цемаха. І фсьо! Розведення. Лохів і Нелохів.
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наши заложники как предмет шантажа
ибо свои им нах не надо... а вот за наших можно торговаться-кочевряжиться-выеживаться
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Это потому что с террористами видеоконференции нужно проводить только через видеокамеры тепловизионных прицелов.
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самое время провести ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям.
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" зради " не відбулось вчергове . Нажаль продовжиться все надалі .
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Кажись, Кучма получил от Зели втык! Поезд ушел... Суши, Данилыч, весла, т.е. пиши Данилыч заяву по собственному... А ведь парни из застенок так хотели к Новому году быть дома!
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