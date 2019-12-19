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 Сообщено о подозрении во взяточничестве экс-первому заместителю главы Миграционной службы, - САП

В четверг детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ (получение взятки).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Подозрение бывшему первому заместителю главы ГМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным САП, досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. "При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8 тыс., которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

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Кроме того, экс-первый замглавы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана украинского гражданства по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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В САП не называют имени и фамилии экс-чиновника, уведомленной о подозрении, но речь скорее всего идет про экс-первого заместителя главы Миграционной службы Дину Пимахову.

Источник: https://censor.net.ua/n3166420
 
 
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это та шарага, где мне делали загранпаспорт 4(!) месяца вместо 20(!) дней по закону???
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мне делали ровно 21 день (без учета выходных).. я ничего не платил сверху.. всем доволен!
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старая заезженная пластинка! где результат?
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Гдє, гдє.. Вопрос, як кажуть ріторічєскій. Сортивна рибалка)
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