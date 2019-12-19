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Все про:ГПУ (9546) мост (578) растрата (173) злоупотребление (56) Станица Луганская (108)

 На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура

По версии следствия, должностные лица Луганской ОГА вступили в сговор со структурой, проводившей ремонт моста. Подельники хотели присвоить более 10 млн грн. бюджетных средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

19 декабря проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы о проведении капстроительства моста в Станице Луганской, отметили в ведомстве.

"По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Объемы и стоимость работ по капитальному ремонту моста были значительно завышены, считают в ГПУ.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в июле 2019 года разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

Также на Цензор.НЕТ: Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Источник: https://censor.net.ua/n3166419
 
   
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скоро в мост прилетит снаряд и все дела закроют
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угу... и начнут опять строить. "и так 10 раз"
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Сєня вроде уже давно не при делах... Ну ладно, лавочку сепары двинули, а остальное кто, зебилы? На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7853
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Украинский Приватбанк вчинил иск Коломойскому и израильскому банку "Дисконт" в окружной суд Тель-Авива на сумму около 600 миллионов долларов. Коломойского обвиняют в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству Приватбанка.
(C)
@radiosvoboda
🤔
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Де зелений чмирьок свого писка всуне - там і повна дупа. Не здивований.
Зєлю геть. Дострокові президентські. Українців знову пошили в дурні
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Ваню, та ти ж не давно тут капслоком писав ;Вовік, ну пачєму я в тєбя такой влюбльонний;, а це вже знову за досракові.
Що сталося?
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не может быть - кристальной чистоты люди, руки себе пообрубают к чужим деньгам не притронутся...
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Опять Петруччо ЗеДятлав в штаны наклал. А ЗеВорье тут конечно не пои делах. Штаны то их а кааашки чужие. 😁
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Зел дебил где посадки?????? Или это предыдущая власть воровало, а твоя берёт то что им причитается. Победе Зе дебилы
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Да ну? На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3460 Тоесть когда сп***ли лавочку ето был всего лишь отвлекающий маневр?
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