 На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

19 декабря проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы о проведении капстроительства моста в Станице Луганской, отметили в ведомстве.

"По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - сказано в сообщении.

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Объемы и стоимость работ по капитальному ремонту моста были значительно завышены, считают в ГПУ.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в июле 2019 года разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

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5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.