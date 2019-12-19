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 России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередной отправкой грузовиков "гуманитарного конвоя" на оккупированную часть Донбасса.

Об этом в Твиттере сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территорию Украины вторгся 95-й российский "гумконвой", состоящий из 28 грузовиков, - Госпогранслужба

Напоминаем, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк". С 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.

России направлена нота протеста из-за отправки очередного гумконвоя на оккупированный Донбасс, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166418
 
 
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Та похер. Пока начнете не "нотами" а "точками-У" возмущение выражать - конвои и дальше будут ехать.
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В ответ на точки У полетят Искандеры и что дальше?
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Уверен? А если не полетят, подштаники свои от страха обделанные, съешь?
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Жалко, что когда-то шестьдесят с лишним лет назад, однажды
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.
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спасибо за правду. Осторожно! сейчас нападут прохановы, сурковы и др. плесень. ДУСТОМ ИХ, ДУСТОМ России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 8921
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Поосто нужно составить такую речь что б ***** не обиделось.
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