 России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Об этом в Твиттере сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.
Напоминаем, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк". С 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.