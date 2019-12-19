 Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Первая леди Елена Зеленская посетила отделения неонатологии и неврологическое отделение.
"С разрешения администрации больницы для старших пациентов, у которых нет противопоказаний, было устроено анимированную представление. Детей развлекали сказочные персонажи и фокусник. Малыши также не остались без подарков - первая леди привезла для них книги, наборы для творчества и фрукты", - сообщили в пресс-службе.
"В такой светлый добрый день радостно должно быть везде. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок - ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее!" - цитирует пресс-служба слова Елены Зеленской, обращенные к пациентам детской больницы.
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Надо будет завтра спросить у своих на работе кто с Боярки, как там всё было.
- Победили!
- Барыг прогнали?
- Прогнали!
- Никто не ворует больше?
- Никто!
- А где тогда деньги?!
- Хз))))00)0)0)))
- строительства амбулаторий, больниц, программы "Доступные лекарства", развития мед ВУЗов, телемедицины, повышения зарплат медработникам; - повышения пенсий и соцвыплат, в т.ч по больничным;
- строительства школ, дорог, развития инфрастр
Шо ж це коїться? Невже в бюджеті все настільки пагано, що навіть не вистачило придбати матеріалу на штани для "першої леді", а вистачило лише на спідницю? Ой, "бяда-бяда-огорчение!" (с) м/ф