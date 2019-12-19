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Все про:больница (630) дети (3789) Киевская область (1835) Елена Зеленская (38) Зоряна Скалецкая (58)

 Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке. ФОТОрепортаж

Первая леди и министр здравоохранения в день Святого Николая посетили пациентов Киевской областной детской больницы в городе Боярка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первая леди Елена Зеленская посетила отделения неонатологии и неврологическое отделение.

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 01

"С разрешения администрации больницы для старших пациентов, у которых нет противопоказаний, было устроено анимированную представление. Детей развлекали сказочные персонажи и фокусник. Малыши также не остались без подарков - первая леди привезла для них книги, наборы для творчества и фрукты", - сообщили в пресс-службе.

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 02

"В такой светлый добрый день радостно должно быть везде. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок - ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее!" - цитирует пресс-служба слова Елены Зеленской, обращенные к пациентам детской больницы.

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Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 03
Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 04

Источник: https://censor.net.ua/n3166416
 
 
 Топ комментарии
 
Святий Миколаю! Пошли Україні президентом назад Порошенка, а Зеленського забери собі в олені.
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Оказывается, жена Лысого из Квартала и для Кима шьет:

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 7651

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 9404
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Как трогательно. Для онкобольных детей волонтёры с миру по нитке собирают, зато вот - шоу с вазелиновой женой Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 1434
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нифигассэ...то теперь даже супруга зеленского дедушку мороза св.николаем обзывает?
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Оказывается, жена Лысого из Квартала и для Кима шьет:

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 7651


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Святий Миколаю! Пошли Україні президентом назад Порошенка, а Зеленського забери собі в олені.
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В торбу. І подари назад Коломойському.
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Та ти що?! Уявляєш куди приїде Святий Миколай якщо у нього буде ЛОХ в оленях?! Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці - Цензор.НЕТ 902
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Одни петики в комментах, а комменты как на подбор. Ничего нового словом.
Надо будет завтра спросить у своих на работе кто с Боярки, как там всё было.
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- Коррупцию победили?
- Победили!
- Барыг прогнали?
- Прогнали!
- Никто не ворует больше?
- Никто!
- А где тогда деньги?!
- Хз))))00)0)0)))
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Причина пустой казны, по мнению Гончарука- это "не идеально спроектированный бюджет 2019", который, кстати, был принят с профицитом. Но не в него не внесли гулянки Вовы по Парижам, броне-окна, личные дороги и повышение зарплат вовиным друзьям до сотен тысяч
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Тут как бы тема о Зеленской и Скалецкой и о их визите в больницу в Боярку. Бюджет это немного другое, не находите?
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Ти краше поясни тут людям - Куди Вофка Зєбіл разом з "слугами урода" державні кошти з державного бюджету протринькав?
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Специально для пользователя С нами соя и куратор объясняю: пороскот-не люди, им объяснять что-либо-бессмысленно.
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і сєпарського моста в Золотому теж в бюджеті не було.....але найбільша помилка цих придурків - забава з облігаціями займу і падіння курсу долара....експортери не виживуть
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В бюджете 2019 были заложены средства для:
- строительства амбулаторий, больниц, программы "Доступные лекарства", развития мед ВУЗов, телемедицины, повышения зарплат медработникам; - повышения пенсий и соцвыплат, в т.ч по больничным;
Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 5289 - строительства школ, дорог, развития инфрастр
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Зара розжену "зраду" Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 2260
Шо ж це коїться? Невже в бюджеті все настільки пагано, що навіть не вистачило придбати матеріалу на штани для "першої леді", а вистачило лише на спідницю? Ой, "бяда-бяда-огорчение!" (с) м/ф
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Всьо під контролем. Каканомісти працюють
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Ваш преЗЕрватив здується при першому наступі москалів на Сході. І чим вам Порох був поганий?
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Нікому не цікавий дешевий балаган з клоунами і клоунессами. Одним словом - зє-мерзота 🐸
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Два дебила. Впрочем они волде и разные, дебили, но оттенок у них один- зеленый.
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