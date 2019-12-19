 Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первая леди Елена Зеленская посетила отделения неонатологии и неврологическое отделение.

"С разрешения администрации больницы для старших пациентов, у которых нет противопоказаний, было устроено анимированную представление. Детей развлекали сказочные персонажи и фокусник. Малыши также не остались без подарков - первая леди привезла для них книги, наборы для творчества и фрукты", - сообщили в пресс-службе.

"В такой светлый добрый день радостно должно быть везде. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок - ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее!" - цитирует пресс-служба слова Елены Зеленской, обращенные к пациентам детской больницы.

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