 Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа".
"Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 + 1"", - сказано в сообщении.
Новым председателем правления и генеральным директором "1+1 медиа" назначен Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко, занимавший эту должность до того, как стать депутатом ВР от партии "Слуга народа", останется почетным президентом "1+1 медиа".
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Таким образом компания сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой, отметили в пресс-службе.
Пічалисько. Плак-плак
Децентралізація по Коломойські.
Львовский метрополитен
@natohawks
·1 ч
Пока пацифист бубочка отводил войска, поехавший кремлевский карлик объявил что все Причерноморье и восток Украины это "исконные русские территории" с которыми РФ "разберется".
Минские соглашения все.
Будет война.
А наш лохторат поставил у руля КВНщиков
И когда слышу от порохоботов, что они не смотрят г+г, но при этом знают весь репертуар/программу канала, то возникают интересные вопросы