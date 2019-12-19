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Все про:Коломойский (1267) 1+1 (101) телевидение (578)

 Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

Олигарх Игорь Коломойский, являющийся главным акционером группы "1+1 медиа", возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа".

"Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 + 1"", - сказано в сообщении.

Новым председателем правления и генеральным директором "1+1 медиа" назначен Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко, занимавший эту должность до того, как стать депутатом ВР от партии "Слуга народа", останется почетным президентом "1+1 медиа".

Смотрите также: Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таким образом компания сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой, отметили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3166414
 
 
 Топ комментарии
 
Ему мало наблюдения и контроля над Зелебородько?
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Ну все... Тепер не буде Г+Г незалежним каналом... Буде підконтрольним Коломойському, зникнуть об'єктивність та неупередженість, за які ми так кохали цей канал.
Пічалисько. Плак-плак Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1" - Цензор.НЕТ 1277
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Ему мало наблюдения и контроля над Зелебородько?
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Ну все... Тепер не буде Г+Г незалежним каналом... Буде підконтрольним Коломойському, зникнуть об'єктивність та неупередженість, за які ми так кохали цей канал.
Пічалисько. Плак-плак Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1" - Цензор.НЕТ 1277
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Чего ты, там просто больше теперь евреев будет. Скоро Украина станет первым штатом Израиля. Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1" - Цензор.НЕТ 3437 Не расстраивайся так, обрезание будет не везде обязательным. Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1" - Цензор.НЕТ 5202
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но для участия в выборах - таки да!)))
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Есссссно. Сегодняшнего зебильно-придурочного поца выбрали исключительно только для воровства ГТС и земли. Эта Шмаркля ОДНОРАЗОВАЯ, как гандончик. Он и сам об этом хорошо знает, поэтому и прёт в Зраде по-бурому.
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ти вже на мокшанськаму діалектові тут чорним набираєш текст, мабуть і думаєш як москаль
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Як москаль не думаю, но давно уже живу в Украине(с самого рождения) и по паспорту украинец.
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Ты что ,с луны упал Это г+г 💩🤢🤡Кало-Скабеевых уже давным-давно-🤮🤮🤮
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правильно,теперь в шаббат хай испытательную таблицу крутят круглосуточно.
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Хочет его полностью перевести его на еврейский язык, преимущественно на идиш.
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Скажи відверто, а які канали ти дивишся?
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Таким образом компания сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой, отметили в пресс-службе.Источник: https://censor.net.ua/n3166414

Децентралізація по Коломойські.
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курва бородата....і не вдавиться вкраденим в народу???
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чому до цього часу цього не робив?
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У зеленского своего медиа-ресурса нет...Если не угодит папе Бене, то ге+ге размажет его так, как когда-то Пороха /а опыт у них уже есть/...Так что покупаем поп-корн и наблюдаем.. вопрос только во времени
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ти пропонуєш мені це лайно дивитись, вже декілька років забув що це таке г+г
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будет агитировать вместе с Бубочкой за капитуляцию уже по взрослому...



Львовский метрополитен

@natohawks

·1 ч

Пока пацифист бубочка отводил войска, поехавший кремлевский карлик объявил что все Причерноморье и восток Украины это "исконные русские территории" с которыми РФ "разберется".
Минские соглашения все.
Будет война.
А наш лохторат поставил у руля КВНщиков
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Ну так головне щоб не Порошенко. Правда ж?
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вже новоотсосія є, мультик хай намалює педофіл мокшанський
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"Беня" почувствовал, что "земля из-под ног, уходит"? Правильно... Когда начинает "переть от беспредела", ты перестаёшь "под ногами землю чувствовать"... А тут её "выдёргивать" , из-под ног, начинают... Поневоле, приходится "земными делами" заниматься....
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Равно, как и его личный президент Украины.
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Итить ... на лево , сенсация , как теперь с этим жить
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Реально, уже и не помню когда в последний раз смотрел 1+1...
И когда слышу от порохоботов, что они не смотрят г+г, но при этом знают весь репертуар/программу канала, то возникают интересные вопросы Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1" - Цензор.НЕТ 3983
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не ты из серваттерии щели Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1" - Цензор.НЕТ 5165 усталый от войны и перепрятывания георгиевской ленты Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1" - Цензор.НЕТ 5165
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Прекращай бухать! Ничего непонятно что ты говоришь
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Навіщо годинами дивитися Г+Г коли в мережі є хвилинні "перли" жидобільшовизму які підтверджують антиукраїнську діяльність цього збіговиська манкуртів, жидів та кацапів? Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1" - Цензор.НЕТ 6408
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Пора или Порошенко или Коломойского посадить.Тесновато им в Украине.
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