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Все про:ВР (24210) закон (2702) педофил (424) реестр (166)

 Рада приняла закон о реестре педофилов

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0887 об усилении уголовной ответственности за сексуальные преступления против малолетних и создание реестра лиц, осужденных за соответствующие правонарушения.

За соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

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Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

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Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166413
 
   
 Топ комментарии
 
А що до цих реєстр теж зроблять чи просто усіх з моно-більшості запишуть... Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2221
Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2184
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будуть! проблема в тому хто і як буде вносити прізвища в цей реєстр.
Можуть бути маніпуляції (і від них треба запобіжники), коли людину внесуть в цей реєстр помилково або умисно і людина буде зганьблена на все життя.
Так, як у нас все це робиться маніпуляції з різними реєстрами , то це цілком можливо.
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будуть! проблема в тому хто і як буде вносити прізвища в цей реєстр.
Можуть бути маніпуляції (і від них треба запобіжники), коли людину внесуть в цей реєстр помилково або умисно і людина буде зганьблена на все життя.
Так, як у нас все це робиться маніпуляції з різними реєстрами , то це цілком можливо.
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А составлять его будет правящая фракция?
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А що до цих реєстр теж зроблять чи просто усіх з моно-більшості запишуть... Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2221
Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2184
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А почему п*дарасов оберегают? Сами все ктакие?
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Даже с трибуны госдумы россии на весь мир трубят, что путин - предводитель партии пeдoфилов: https://www.youtube.com/watch?v=0lfmCvCkSW8Ежегодно от действий пeдoфилов в России страдает 150 тысяч
детей: https://www.bnkomi.ru/data/interview/67228/ За 10 лет - 1,5 миллиона детишек.

Такими темпами скоро все новое поколение россиян будет yблюдкaми.
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Враховуючи це:
Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.Источник: https://censor.net.ua/n3166413

В мене питання: а як батьки дізнаються, що десь поряд педофіл? Чи поки з його дочкою чи сином не трапиться біда їм так і не скажуть? То кого ж захищають? Педофілів чи дітей?
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Нарешті "слуги урода" разом з Вофкою Сцикуном можуть спати спокійно. Вони вже в реєстрі 😁
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И тут же химическую кастрацию проголосуйте и пи доров туда внести не забудьте.
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А реестр коррупционеров?
А реестр взяточников?
А реестр ...

тьфу пля...
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Рада в реестре сексуально озабоченных на первое место поставило "Слугу народу"
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Интересно , а ***** туда попадёт или как ?!
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