 Рада приняла закон о реестре педофилов

За соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.
В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.
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Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.
Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.
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Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.
Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.
В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.
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Можуть бути маніпуляції (і від них треба запобіжники), коли людину внесуть в цей реєстр помилково або умисно і людина буде зганьблена на все життя.
Так, як у нас все це робиться маніпуляції з різними реєстрами , то це цілком можливо.
детей: https://www.bnkomi.ru/data/interview/67228/ За 10 лет - 1,5 миллиона детишек.
Такими темпами скоро все новое поколение россиян будет yблюдкaми.
Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.Источник: https://censor.net.ua/n3166413
В мене питання: а як батьки дізнаються, що десь поряд педофіл? Чи поки з його дочкою чи сином не трапиться біда їм так і не скажуть? То кого ж захищають? Педофілів чи дітей?
А реестр взяточников?
А реестр ...
тьфу пля...