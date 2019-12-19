 Главную елку Украины открыли на Софийской площади в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд.
В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.
На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический городок по народными украинскими традициям.
22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
Нет, б.... Все отмечают 25 декабря - и католики, и православные, и протестанты, и баптисты, и мормоны.
(C)
@Tukishvill_UA
🤔
І у чому між ними РІЗНИЦЯ.
- Отзив - РОСТОВ !
-Прахаді.»
(Весною 2014, коли команда полковника Кривоноса покрошила роту супєрпупєр «Альфи» в ДАПі, то в Мацковскіх столовках МО РФ, рєзко зник «борщ» і появився «суп із корєньєв»)
«Кіно це мистецтво для люмпена»
В.І. Ульянов-Лєнін-Бланк.