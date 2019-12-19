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Все про:Киев (18335) елка (123)

 Главную елку Украины открыли на Софийской площади в Киеве. ФОТО

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Главную елку Украины открыли на Софийской площади в Киеве 01

Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд.

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева. ФОТОрепортаж

На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический городок по народными украинскими традициям.

Источник: https://censor.net.ua/n3166411
 
   
 Топ комментарии
 
Зі Святим Миколаєм усіх порохоботів!
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Йолка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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якщо гілки вставні, то нікуда не годітса
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Владим Владимыч! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, пол-пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет! У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай Вам бог здоровья!
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Вибачте, що не по темі, але:

22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
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Зі Святим Миколаєм усіх порохоботів!
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А ось цей подаруночок від Святого Миколая, зєлюкам. Бєлєнькій пухнастенький. Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7638

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Ага. Ти ото в ватнку і хустці, на картінкє. На двері показуєш.


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а далье покажут, может, сколько она обошлась и мы от щастья оуеем. гарантия, что цифра с шестью нулями будет а может и с семи
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У меня пригорает от фразы "католическое Рождество". Множество людей уверены, что католики отмечают Рождество 25 декабря, а православные - 7 января.
Нет, б.... Все отмечают 25 декабря - и католики, и православные, и протестанты, и баптисты, и мормоны.
(C)
@Tukishvill_UA
🤔
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Бо наші учониє гараццкіє селюкі, з ДИПЛОМАМИ «нєгосударствєнного образца», ніяк не второпають, що таке Юліанський КАЛЕНДАР, і що таке Григоріанський КАЛЕНДАР.
І у чому між ними РІЗНИЦЯ.
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Авже ж... Одні "кацапи"-"большевики" вважають, що саме для них Ісус 26 грудня залазить назад, і народжується повторно, 7 січня - для їх "вялікарусскай утехи"... (Особливо смішно це виглядить, коли ВСІ православні Європи, а також "Російська православна церква" в США і Канаді, святкують Різдво 25 грудня, і в Російській імперії це свято відмічали в цей же день...).
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поставьте рядом стенд с фото- погибшими за этот год (хотя бы).
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овощь не только йолку не ставит, а и в еловый лес до конца жизни теперь не зайдет Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7273
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« -Пароль - ЙОЛКА !
- Отзив - РОСТОВ !
-Прахаді.»
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ЗЕбилы а почему по Г+Г уже пол года молчат про цену борщевого набора??? Раньше до усрачки визжали ..как борщевой набор дорожает, и как барига устроил геноцид. Шо то пол года даже не пикают про борщевой набор. Так шо там с борщевым набором Скоты Урода???
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Мабуть, СНОВА вияснілось, шо борщ ето єсть русскій напіток.
(Весною 2014, коли команда полковника Кривоноса покрошила роту супєрпупєр «Альфи» в ДАПі, то в Мацковскіх столовках МО РФ, рєзко зник «борщ» і появився «суп із корєньєв») Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7639
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Ну, якби тобі назвать рецепт "старовинного" "борщу", часів Русі Київської, то у тебе-б, "очі на лоб полізли"... "Монастирська" кухня : "шти борщовые"". "шти борщовые с затиркою", і так далі... Не "махай шаблею" там, де ти не "впевнений"...
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Та ми грамотні.

«Кіно це мистецтво для люмпена»
В.І. Ульянов-Лєнін-Бланк.
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Актуально было бы украсить ялинку гильзами и осколоками от снарядов т.н. стрелкового вооружения - такого добра у нас предостаточно.
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"Шнурки" вже "примайстрачили"? ПДСники, справа за вами... Стропи зі списаних парашутів - за вами... Пора "Йолку" "прикрашать"...
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А шо з катком?! Авакянівські мусора по ночах тренуюцця... Треба ж якось нациків в тулупі чєтвєрном зловити, шоб за шонебудь заарештувати! Бо бубочка нєрвнічає! А то ж *уйло трєбуєт. І папо шура також рекомендує!)
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Ця йолка найкраща у віках! Я під неб зустрічав Новий 2014.
Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 3938
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