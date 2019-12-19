 Финал Всеукраинского чемпионата по бразильскому джиу джитсу завершился в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Турнир является частью Всеукраинского рейтингового чемпионата по бразильскому джиу-джитсу "Ukraine National Challenge 2019".

Этот чемпионат – самый масштабный и весомый в Украине. На открытый финальный этап съехались более 1000 участников из Украины и Европы в категориях: дети, юноши, взрослые и мастера. Бои на 10 татами оценивали приглашенные рефери международного класса. Было разыграно 170 комплектов медалей, вручены кубки за командные места, а также определены сильнейшие спортсмены Украины.

Команда Константина Кропивки, тренера по бразильскому джиу-джитсу из Кривого Рога, увезла из Киева пять золотых и одну серебряную медаль: "Мое новогоднее желание – чтобы Украина развивалась такими же темпами, как развивается бразильское джиу-джитсу в Украине! Сейчас в нашей стране проводят такие масштабные соревнования как в Европе. Два года назад мы о таком даже не мечтали! 10 татами, больше 10 стран-участниц, каждый раз классные медали и награды от спонсоров. То, как растет уровень наших джитсеров и тренеров – это отдельная тема! Не могу не высказать свою благодарность организаторам таких эпичных соревнований - Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu", - отмечают в UFBJJ!

Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) Георгий Лаговский говорит, что интерес к этому виду спорта из года в год растет.

" В этом году наш чемпионат прошел в четырех прекрасных городах Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове и дал возможность проявить себя тысячам спортсменов со всех уголков Украины в возрасте от 4 лет и выше. Я с оптимизмом смотрю в будущее и как руководитель Всеукраинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) сделаю все возможное, чтобы темпы развития этого вида спорта только увеличивались", - сказал Георгий Лаговский.

















