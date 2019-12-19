 Верховная Рада упростила систему финансовой отчетности для политических партий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий документ поддержали 319 народных депутатов.

Согласно законопроекту, денежный взнос в поддержку политических партий осуществляется физическим лицом лично или юридическим лицом путем перечисления суммы взноса на соответствующий банковский счет. Отмечается, что если денежный взнос осуществлен физическим лицом, то выбранный способ осуществления банковской операции должен обеспечивать возможность идентификации этого лица.

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После создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции электронной системы отчетности уполномоченные представители партий получат возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в агентство через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

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