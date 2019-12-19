 Бывший глава "Укртрансбезопасности" Ноняк судится с главой ОП Богданом, оспаривая свое увольнение

Соответствующее производство открыл Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Среди требований иска - признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - сообщили в ОАСК.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Укртрансбезопасности" после отставки Ноняка сменят весь коллектив, - Криклий

Ранее Ноняк уже подал в этот же суд иск к Кабмину об отмене своего увольнения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 июля сообщил об отстранении Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте. 25 сентября правительство уволило Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что после отставки Ноняка в "Укртрансбезопасности" сменят весь коллектив. Цель таких мер – борьба с коррупцией.

В начале декабря был представлен новый руководитель "Укртрансбезопасности" Андрей Погорелый. Он занял эту должность по результатам открытого конкурса.

Также на Цензор.НЕТ: Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах