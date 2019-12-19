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Все про:Укртрансбезопасность (34) Ноняк (13) Богдан Андрей (234) Окружной админсуд Киева (40)

 Бывший глава "Укртрансбезопасности" Ноняк судится с главой ОП Богданом, оспаривая свое увольнение

Михаил Ноняк попытается доказать в суде, что глава Офиса Президента Андрей Богдан не имел права инициировать его отставку с должности главы "Укртрансбезопасности".

Соответствующее производство открыл Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Среди требований иска - признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - сообщили в ОАСК.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Укртрансбезопасности" после отставки Ноняка сменят весь коллектив, - Криклий

Ранее Ноняк уже подал в этот же суд иск к Кабмину об отмене своего увольнения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 июля сообщил об отстранении Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте. 25 сентября правительство уволило Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что после отставки Ноняка в "Укртрансбезопасности" сменят весь коллектив. Цель таких мер – борьба с коррупцией.

В начале декабря был представлен новый руководитель "Укртрансбезопасности" Андрей Погорелый. Он занял эту должность по результатам открытого конкурса.

Также на Цензор.НЕТ: Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах

Источник: https://censor.net.ua/n3166404
 
 
 Топ комментарии
 
Тем лучше. Может тогда Богдан фотошопом и шуточками не отделается.
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Така важка та майже не оплачувана робота у цих нещасних чиновників..але хрін вижинеш..
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Как же всех дармоедов тяжело отрывать от корыта.
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Така важка та майже не оплачувана робота у цих нещасних чиновників..але хрін вижинеш..
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Чего судиться? Пусть лучше подеруться...Божий суд самий праведний.Ставлю на Ноню..у него фейс шире.
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Тем лучше. Может тогда Богдан фотошопом и шуточками не отделается.
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Как же всех дармоедов тяжело отрывать от корыта.
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богдан, а ты случайно рамсы не попутал? ну какое ты имеешь отношение к безпековым и охранным структурам? шо от собственной значимости пучить начало? видимо этот чувак послал тебя (кстати очень правильно сделал) а ты решил отомстить. богдан , ты же начальник офиса и тем более как вы с яремой говорили что вам даже допуск до держтаемныци не нужен поскольку вы патронажники! я же помню эти интервью. ну вот и сиди богдан на попе ровно - твое дело заточка карандашей, приготовление бумаги и блокнотов, водички и стаканов для совещаний! ну чего ты во все дыры лезешь? блин понабирал зельц неадекватов....
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Так он же привык свой шнобель, сунуть во все дыры, за что уже и получал по своей бурятской харе, да видать мало, что так и не понял ни хрена.
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Вы хоть знаете,чем занимается укртрансбезопасность? И кокое она имеет отношение к "безпековым и охранным структурам". Или сделать высер и все? Изучайте вопрос перед поносом.
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и чем же она таким занимается и какое отношение имеет к богдану? ну давай уолись компетентный наш! главное в этом объяснении мне некомпетентному не забудь богдана.....
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ОПа (колишня АПУ) наче ж призначена для забезпечення діяльності Голови держави.. Яким чином "завхоз" презедента робить державну політику? До того ж той "завхоз" незаконно призначений... Їй-Бо скоро цих турборежимних діджиталізаторів тре буде відстрілювать як худобу, що захворіла на свинячий грип чи ще якусь небезпечну недугу, щоб зараза не росповсюджувалась... Моє ІМХО саме таке.
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а Ноняк бесстрашный, есле на главное Украинское ХУ,,ЛО замахнулсяя
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дійсно, ноняк "безстрашне" ху@ло! а чому безстраше? кому воно потрібно, щоб його лякати!!
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ноняка не відстороняти, а судити потрібно! як і засірова (насрало) та багатьох інших! по ним в'язниця давно плаче!!! а богданка поки тільки термін ув'язнення набирає! своєю продажністю портянкі та лобіюванням інтересів бєні!!!
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"Я хренею вашей ботве пушнина!!!" "Завхоз" "рулит" назначениями ключевых должностей государства!!! Охренеть... Вернулись ко временам Распутина, когда государством "рулил" полубезумный развратник... Последствия помните?...
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