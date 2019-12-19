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 Политика Украины
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 Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.

Источник: https://censor.net.ua/n3166401
 
   
 Топ комментарии
 
Вам дебілам не звання треба встановлювати по стандартах НАТО а вступати туди чим по швидше поки хуйло всю Україну не "проковтнув". А судячи по його останніх заявах він це готується зробити.
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з економікою вже спробували - ні фуя не вийшло, тепер пробують з армією
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Интересно , что по этому поводу думают бойцы в окопах по колено в грязи ? Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7511
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те ж саме, що й всі водії, після указу ЗЕ про приведення всіх українських доріг до європейського рівня, до 1 листопада 2019 року
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Любой младший солдат мечтает стать старшим солдатом.
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Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Как по мне - сначала экономика,потом армия.
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з економікою вже спробували - ні фуя не вийшло, тепер пробують з армією
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Та Зє і Грищенко вважають, що економка за часів Порошенка йшла вгору.
Но мєдлєнно.
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колличество гынералов к подъмам переворотом нияк низзя привязать?
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Поцікався У Генерала Кривоноса, Забродського, та й у того ж Муженка.
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До речі у 2014, при роблокування Лугансткого аеропорту штурмовою групою командував особисто Муженко (нікому більше командувати було, всі зассяли).
Дядько у 62 роки висадився з гелікоптера, і з повною викладкою на рівних з молодими десантниками здійснив марш-бросок на 5км.
Тож пузаті генерали це лише в твоїй уяві піддиванного ховрашка.
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в моїй уяві чітко розмежовуються бойові генерали всу і вилупки радянської армії,які доять бюджет збройних сил.
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І саме тому ти обрав президентом Коломойського, який призначив начгенштабу боягуза і зрадника Хосчака?
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найди хоч один мій висер чи за беню,чи за паскуду зелену...думай, що пишеш...
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Еще одна доза кокса и Жагун начнет вопить, что той группой командовал сам Парашенка. Сейчас услышу в ответ ватные вопли "Знающиелюдирассказали... имнетусмыслуврать... гуглитепалноиноформациии ... хахлы пачимувытакиеннидаверчивые... абыр абыр"
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Це факт, який дуже незручний для зє!білів, бо руйнує таку комфортну для них картинку світу, яку їм Г+Г та інші єврейські пропагандони намалвали.
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Почитай Калинчука, знайдеш. Дуже вже ви. євреї, керувати любите. Сам напружся.
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Ну вот, как я и предсказывал, услышал в ответ "Знающиелюдирассказали... имнетусмыслуврать... гуглитепалноиноформациии ... хахлы пачимувытакиеннидаверчивые... абыр абыр". Собственно, что еще можно услышать от %у"лопорошенковского говномета.
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Пять адмиралов на один кораблик не много? Кто тянет армию майоры выше то балласт .
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а шо нам порохнявая ботва расскажет про "красные линии"??)))))))))))))))))))) Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 457
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Вам дебілам не звання треба встановлювати по стандартах НАТО а вступати туди чим по швидше поки ***** всю Україну не "проковтнув". А судячи по його останніх заявах він це готується зробити.
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мольфар местный думу думає...не наезжай.
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А окрім "титулів" більш нічим до НАТО тих хенералів прирівняти? Може фізо, чи (прости Боже) IQ? А чи не пора вже відмінити "пожиттєвий" статус генералів? У решти офіцерів є максимальний віковий ліміт, а генерали - поки від маразму не здохнуть. Я ні в якому разі не хочу образити бойових генералів, але їх у нас одиниці, а решта? Най служать до маразму чи альцгеймера (чи як воно там)?
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Нехай хтось із зебілів попросить головноуклоніста розв'язати таку задачку:
Генерал-майор з генерал-полковником розпили пляшку коньяку 5-річної витримки. Скільки зірок можна було побачити у кімнаті?
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что то я не понял о стандартах НАТО ! если слуги в этот евраатлантический союз не собираются!!! помните богдан говорил что надо будет по поводу НАТО всеукраинский референдум проводить и т.д. я думаю что эти слуги каломыйского нас быстрее в ТС ЕаЭС и в ШоС к путлеру затащат! они же об этом только и мечтают.... ну так зачем тогда этот цирк?
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