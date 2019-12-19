 Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.
Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.
В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.
В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.
Как по мне - сначала экономика,потом армия.
Но мєдлєнно.
Дядько у 62 роки висадився з гелікоптера, і з повною викладкою на рівних з молодими десантниками здійснив марш-бросок на 5км.
Тож пузаті генерали це лише в твоїй уяві піддиванного ховрашка.
Генерал-майор з генерал-полковником розпили пляшку коньяку 5-річної витримки. Скільки зірок можна було побачити у кімнаті?