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Все про:Нидерланды (882) Боинг-777 Malaysia Airlines (1044)

 Украина продлила соглашение с Нидерландами по делу о катастрофе MH17

Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкорй на сайт ВР, соответствующее решение поддержали 324 нардепа.

В частности, нардепы проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) по катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продлят действие Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное разбирательство по делу о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 продлится 25 недель

Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166400
 
   
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Пора вже розпочинати справжнє розслідування!
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Поздно батенька, поздно, расследование уже закончено.
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Да Вас, наєобманулі:
«Судебное дело по уголовной ответственности за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта 2020 в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.
Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3162718»
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"Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17." Что значит привлечение ? Оно им не надо или нет ? Путло опять белый и пушистый ?
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та да,лёдчык волошин с инспанским диспетчером заморылысь чэкать...
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Та вся 53-я Курська бригада ПВО РФ заморилась.
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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наверное не так уж и дорого будет скинутся родственникам и завалить *уйла? и пусть потом десятилетиями доказывают, что это они. как то так
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