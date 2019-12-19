 Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщил прокурор по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года, Игорь Земсков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, суд, изменив Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, аргументировал свое решение тем, что уменьшен объем подозрения, то есть, сторона обвинения не получила доказательств того, что Маринченко стрелял в потерпевших. Также суд констатировал, что автомат Маринченко не исчез, и сейчас находится на учете в полиции.
Земсков добавил, что, главным образом, суд руководствовался тем, что не получено доказательств вины Маринченко по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Вместе с тем, как отметил прокурор, в постановлении суда отмечается, что риск сокрытия Маринченко от следствия остался.
Кроме того, как отмечают и адвокаты потерпевших, и прокуроры, пока нерешенной остается еще одна юридическая коллизия. Учитывая слова председательствующего по делу судьи Сергея Дячука о том, что приговор экс-"беркутовцам" суд будет выносить не менее года, не известно, как и кто будет рассматривать вопрос о продлении мер пресечения обвиняемым каждые два месяца, учитывая то, что суд год будет находиться в совещательной комнате.
По словам адвоката потерпевших Евгении Закревской, в украинском судопроизводстве еще не было прецедентов, когда суд писал приговор более двух месяцев, то есть больше максимального срока, на который может быть избрана мера пресечения обвиняемому. Напомним, что если суд не продлевает меру пресечения обвиняемому или подозреваемому, то по истечении срока, на который была избрана мера пресечения, он теряет силу, и лицо становится свободным в перемещении.
Маринченко - уже второй из пяти обвиняемых по делу экс-"беркутовцев", которым в текущем году суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую. При этом Сергею Тамтуре суд сначала смягчил меру пресечения круглосуточным домашним арестом, в последствии - ночным.
Напоминаем, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
А от якщо потрібно буде виявити підтримку в питанні арешту бариги і підбарижників - піду обов'язково.
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
а так - зебилов УЖЕ позвали на корпоратив - обещали блины с лопат и оливье в карман:D
Пора вже арештовувати справжніх вбивць та їхніх замовників.