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 Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

Святошинский райсуд Киева отпустил экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-под стражи, несмотря на существующий риск его побега.

Об этом сообщил прокурор по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года, Игорь Земсков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, суд, изменив Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, аргументировал свое решение тем, что уменьшен объем подозрения, то есть, сторона обвинения не получила доказательств того, что Маринченко стрелял в потерпевших. Также суд констатировал, что автомат Маринченко не исчез, и сейчас находится на учете в полиции.

Земсков добавил, что, главным образом, суд руководствовался тем, что не получено доказательств вины Маринченко по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Вместе с тем, как отметил прокурор, в постановлении суда отмечается, что риск сокрытия Маринченко от следствия остался.

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Кроме того, как отмечают и адвокаты потерпевших, и прокуроры, пока нерешенной остается еще одна юридическая коллизия. Учитывая слова председательствующего по делу судьи Сергея Дячука о том, что приговор экс-"беркутовцам" суд будет выносить не менее года, не известно, как и кто будет рассматривать вопрос о продлении мер пресечения обвиняемым каждые два месяца, учитывая то, что суд год будет находиться в совещательной комнате.

По словам адвоката потерпевших Евгении Закревской, в украинском судопроизводстве еще не было прецедентов, когда суд писал приговор более двух месяцев, то есть больше максимального срока, на который может быть избрана мера пресечения обвиняемому. Напомним, что если суд не продлевает меру пресечения обвиняемому или подозреваемому, то по истечении срока, на который была избрана мера пресечения, он теряет силу, и лицо становится свободным в перемещении.

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Маринченко - уже второй из пяти обвиняемых по делу экс-"беркутовцев", которым в текущем году суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую. При этом Сергею Тамтуре суд сначала смягчил меру пресечения круглосуточным домашним арестом, в последствии - ночным.

Напоминаем, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Смотрите: Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3166398
 
 
 Топ комментарии
 
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента👏😂
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 594 призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
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подзвони партнову і трубі, якщо маєш якісь факти, бо їм вже в голову ніяка маячня не приходить Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 4854
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Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента👏😂
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 594 призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
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За продажу землі не виходитиму......
А от якщо потрібно буде виявити підтримку в питанні арешту бариги і підбарижників - піду обов'язково.
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подзвони партнову і трубі, якщо маєш якісь факти, бо їм вже в голову ніяка маячня не приходить Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 4854
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для этого нужны судебные решения.. например - Лондонского суда, или суда в Делавере
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.

а так - зебилов УЖЕ позвали на корпоратив - обещали блины с лопат и оливье в карман:D

Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 2290
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Тож бо., яке файне місце і РПЦхрам поряд))
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Так Г+Г настроює на позитив Зе виборців
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Скоро всех отпустят а активистов посадят. Портнов ведь об этом писал когда вернулся в страну...
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Все вірно.
Пора вже арештовувати справжніх вбивць та їхніх замовників.
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шото непонятно...кому мыдаль вручать первому?рыгосуду чы беркутне?
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...мабудь ця тварюка мусорська теж зебілоід...клоуну зараз такі паскуди потрібні...
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Свой человек. Это не патриотов преследовать.
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потом бубочка настругает диссертацию -"истоки антисемитизма на отдельно взятой территории".
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Вы имеете в виду дисСЕРтацию?Меня гложут смутные сомнения...В баночку смог, а тут ...
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сомнения это нормально....сомнения меняют вылупков у руля...
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феєричний кацап євгєній смірнов, ну дуже смішне фото..... тільки одне питання - на фуя зєлі така велика клітка?
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Як відпустили??? В нього ж борода є! Хоча... Він же не волонтерив і на "передку" не був... Тоді все сходиться
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убийц выпускают, воинов сажают.....докерувались зеленые шмаркли
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Твари, специально сделали, чтоб мог спокойно дрыснуть за бугор.
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Він сидить вже 5 років! Генпридурок 3-го тисячоліття та його нікчемні жополизи не змогли надати доказів вини! То може йому пожиттєво сидіти, поки ряботряпка щось знайде?!
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