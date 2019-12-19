 Не отвезенный в психбольницу Кива, "Потураев - п#дор" и "когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне", - из переписки нардепов 19 декабря. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 декабря. Верховная Рада в объективе корреспондента Цензор.НЕТ

Депутатское общение

Вадим Новинский с коллегой

Опальный Богдан Яременко

Совещание в презиидиуме ВР

Задумчивый спикер Разумков

Подарки депутатам от святого Николая





"Когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН"

"Видела в чате для пощников. Заявление на компенсацию проезда мы подавали, а по аренде жилья за декабрь - подготовлю"

"У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло" - переписка нардепа Дмитрия Мыкышы с абонентом "Мишеглина Валерия"

"Ківу не відвезли в психлікарню?", - Переписка нардепа из "СН" Людмилы Марченко с внефракционным коллегой Андреем Деркачем.

Дмитрий Лубинец и снеговик





Давид Арахамия и Святослав Вакарчук





Сектор фракции СН





"Потураев - п#дор" - переписка нардепа Сергея Шахова





Конфиденциальное общение нардепов

Глава "энергетического" комитета ВР Андрей Герус





"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченко

Вадим Рабинович и Юлия Тимошенко





За трибуной - Андрей Герус