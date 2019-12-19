EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  5234  34
Материалы по теме:
Все про:ВР (24210) депутат (2806)

 Не отвезенный в психбольницу Кива, "Потураев - п#дор" и "когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне", - из переписки нардепов 19 декабря. ФОТОрепортаж

В рабочий день 19 декабря народные депутаты принимали законы о "ворах в законе" и добыче янтаря, переписывались и занимались личными делами.

 День работы ВР 19 декабря. Верховная Рада в объективе корреспондента Цензор.НЕТ

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 01

Депутатское общение

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 02

Вадим Новинский с коллегой

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 03

Опальный Богдан Яременко

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 04

Совещание в презиидиуме ВР

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 05

Задумчивый спикер Разумков

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 06

Подарки депутатам от святого Николая

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 07
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 08

"Когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН"

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 09

"Видела в чате для пощников. Заявление на компенсацию проезда мы подавали, а по аренде жилья за декабрь - подготовлю"

"У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло" - переписка нардепа Дмитрия Мыкышы с абонентом "Мишеглина Валерия"

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 10

"Ківу не відвезли в психлікарню?", - Переписка нардепа из "СН" Людмилы Марченко с внефракционным  коллегой Андреем Деркачем.

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 11

Дмитрий Лубинец и снеговик


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 12

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 13

Давид Арахамия и Святослав Вакарчук


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 14

Сектор фракции СН

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 15
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 16

"Потураев - п#дор" - переписка нардепа Сергея Шахова


Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 17

Конфиденциальное общение нардепов

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 18

Глава "энергетического" комитета ВР Андрей Герус

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 19
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 20

"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченко

Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 21

Вадим Рабинович и Юлия Тимошенко
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 22
Не отвезенный в психбольницу Кива, Потураев - п#дор и когда ты физически с бабками сможешь быть в салоне, - из переписки нардепов 19 декабря 23

За трибуной - Андрей Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3166397
 
   
 Топ комментарии
 
Потураєв косить під радикального патріота. А насправді він дійсно - пітор продажний. Зневага.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потураєв косить під радикального патріота. А насправді він дійсно - пітор продажний. Зневага.
 показать весь комментарий
 
 
Радикальний патріот з прізвищем Потураєв? 😁 Та він буде потурати всім і вся і в усьому.
 показать весь комментарий
 
В принципі да, він навіть закликав москалів розвішати по кордону.
 показать весь комментарий
 
Такое чувство гляда на него что не продажный а самый что ни наесть натуральный
 показать весь комментарий
 
Потураев - п"дар.. А кто там не п"дар? Там же селекция.
 показать весь комментарий
 
 
Рабинович только с поля. В чём сапал, в том и пришёл
 показать весь комментарий
 
 
Так он не только Зеленый , еще и Голубой?
 показать весь комментарий
 
герус, справь косой глаз, а то прямь микитка придурошная
 показать весь комментарий
 
Колись і на місці Московії болота були. А потім там ви завелись і тепер сюди лізете.
 показать весь комментарий
 
 
А відшкодування депутатам-то в першу чергу, бо гроші закінчуються. А якісь медики в якомусь Дрогобичі можуть ще три місяці без зарплати сидіти. Тільки на думку приходить, що голодний хірург може вирізати крім хворої нирки і здорову печінку, щоб з голоду не померти.
 показать весь комментарий
 
 
"Когда ты физически сможеш быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН" Источник: https://censor.net.ua/n3166397

І що ж він так поспішає взяти автівку в кредит?
Щось знає?
 показать весь комментарий
 
Сквозное шифрование на практике! Сквозит по полной!
 показать весь комментарий
 
должность то надо обмыть.да и первая зарплата подоспела
 показать весь комментарий
 
я просто рядом постою, в надежде испортить тебе вечер, Петя!
 показать весь комментарий
 
 
Вчера йулька со своими вообще устраивала родео День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня - Цензор.НЕТ 5746
 показать весь комментарий
 
То то к ней сегодня вадик-гадик в спортивной курточке причалил с сурово-озабоченым взглядом----морда провокаторская!
 показать весь комментарий
 
 
Чё не так? Кива, как и положено старшему менеджеру, продвигает и пиарит возглавляемую им Территорию сумрачного релакса - пространство за колоннами сессионного зала Рады. Надо ж бороться за клиента - расширять круг платёжеспособных любителей невинных расслабонов: погонять «лысого», задуть забористого коксу, ширнуться, бухнуть, пыхнуть, накатить перорально, поконнектиться с подонками, поперекидываться месагами с лахудрами, да мало ли ещё?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх