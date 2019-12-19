 Рада приняла закон о кнопкодавстве

За проголосовали 261 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

При этом предусмотрено, что видеофиксацию голосования народных депутатов осуществляет Аппарат Верховной Рады.

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"В случае выявления на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает Верховную Раду о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, которая ставилась на голосование последней. После проведения повторного голосования председательствующий предоставляет поручение Аппарата Верховной Рады безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом", - сказано в тексте законопроекта.

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Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой пленарного заседания и его видеозаписью предоставляется председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Фиксировать кнопкодавства также имеют право аккредитованные в Верховной Раде журналисты. Журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.

Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

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