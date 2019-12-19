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Все про:ВР (24210) закон (2702) законопроект (2284) кнопкодавство (49)

 Рада приняла закон о кнопкодавстве

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

За проголосовали 261 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

При этом предусмотрено, что видеофиксацию голосования народных депутатов осуществляет Аппарат Верховной Рады.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

"В случае выявления на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает Верховную Раду о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, которая ставилась на голосование последней. После проведения повторного голосования председательствующий предоставляет поручение Аппарата Верховной Рады безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом", - сказано в тексте законопроекта.

Также на Цензор.НЕТ: "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО

Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой пленарного заседания и его видеозаписью предоставляется председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Фиксировать кнопкодавства также имеют право аккредитованные в Верховной Раде журналисты. Журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.

Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Читайте также: Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166393
 
   
 Топ комментарии
 
Сумма штрафа неплохая. Ну-ка, кого журналисты вычислят первым
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та ну на...смишно Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 7290.эти тоже галасавали?

Справа Громад‏ @SpravaHromad 2 ч.2 часа назад

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Нардепи від ОПЗЖ вигадали "пристрій" для кнопкодавства. Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Ось ви всі сварите ОПЗЖ. А у них такі талановиті нардепи!

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 6457
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Сумма штрафа неплохая. Ну-ка, кого журналисты вычислят первым
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и не вернуть отрезанное, чтобы гарантированно не кнопкодавили. Каждому депутату-оставить по 1 пальцу Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 2062
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Каждый раз отрезать тот палец которым кнопкодавил. Если будет носом нажимать- нос и отрезать.
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Да наплевать им на такие штрафы. Выгонять нужно из Рады кнопкодавов и тех кто с проститутками беседует вместо работы за бюджетные деньги. Рептилоиды.
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Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке. Источник: https://censor.net.ua/n3166393

Вы думаете, что это не очень большая сумма даже для них?Сейчас 1 НДМГ это 961 грн, согласно гуглу.
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Ойойой. При їхніх зарплатах та плюс конверти...
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461тысячная нулёвка-шоколадка переживает за зарплаты депутатов?Это слишком смешно, чтобы комментировать.
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Мне за правильное голосование дают ,к примеру $10 тыс или 240 тыс грн. Максимальный штраф ,который я получу 5000×17=85 тыс грн. Как вы думаеие,в чью пользу складывается математика?
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А почему 17?Разве не 961?

Необлагаемый минимум НМДГ, идентичный налоговой социальной льготе, составляет 50% от месячного прожиточного минимума трудоспособных лиц. В начале 2019 г. прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 1921 грн. - соответственно, налоговая социальная льгота для граждан Украины составляет 961 грн.29 июн. 2019 г.
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кнопкодавы накнопкодавили закон о кнопкодавстве
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Надо отключить кнопки , на входе выдавать три вида карточек - "за" , "против" , воздержался" . Вид карточек менять каждый день . Да , и интернет отключить , пусть работают .
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так самое смешное что там простаивает лет 5 (еще яйценюк тестировал) система "Рада " номер какой-то, где голосование сенсорное только по отпечатку (как в банке) приложил свой пальчик - сработало... приложил кто-то другой - загудело на весь зал....
и не надо было бы что-то мудрить...но..кому-то не выгодно...кому????
а интернет...так точно отключать или ограничивать (как для школьников))))
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Они наши избранники . Они так думают .
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та ну на...смишно Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 7290.эти тоже галасавали?

Справа Громад‏ @SpravaHromad 2 ч.2 часа назад

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Нардепи від ОПЗЖ вигадали "пристрій" для кнопкодавства. Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Ось ви всі сварите ОПЗЖ. А у них такі талановиті нардепи!

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 6457
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А для чого вони козирьки над моніторчиками поробили? Як у банкоматів? Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 9106
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ну хоть что то путное наконец приняли....
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Нифига. Ты ж из этих, ты просто обязан всех оповестить об очередной зраде!
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начало положено! Что же так поздно, Володя, аж на 8-м месяце???
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видимо поняли что соц. исследования от группы "Рейтинг" туфта полная и надо что то делать
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Платить им просто будут теперь с учетом суммы штрафа. Пальцы рубать им надо.
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Ну Петя за 5 лет ничего не сделал, только территории сдал и гривну обвалил.Тут хоть что-то
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Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной , в Раде не могут придумать , как технически исключить кнопкодавство .
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А тепер потрібно внести закон про рукоблудство, переписку з повіями та обпльовування фекаліями під час засідань мандатованих!
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То треба було приймати ще при овочі і мародері. Тепер потрібно ще ввести відповідальність за голосування за попередньою змовою. Бо у деяких діпутан питають, що саме вони проголосували, а ті навіть не знають - так їм сказали на фракції. І заодно Закон про відкликання депутатів прийняти.
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Побольше картинок, и у Зе будет и дальше рейтинг расти.
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Мандат депутата забирать надо, только это остановит их от кнопкодавства.
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«Олена Монова
37 mins ·
Когда в бюджете дыра величиной в рот Лены Бондаренко;

Когда в парламенте стадо диких абізян;
Когда с одной стороны *****, с другой благодарный нарід с платежками за коммуналку и ценой на картоплю, а к жопе пристроился и ерзает один беспокойный олигарх;
Когда у балалаек покупают электроэнергию, аж шуба заворачивается;
Когда рейтинг начинает подвисать так, что его надо приподнять;
Когда даже the папа пи#дит странное.
Тогда надо срочно расследовать продажных блогеров Порошенко, звеня бабинцами.
Дуже помічне. Но это не точно.»
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Так овоч і мародер це ж сіамські брати рігоанали...
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Так це всі крім ботоферми знають. Але зараз не краще. Той же чечетов з відмашкою. Не читали, не розуміють проте голосують.
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Рада приняла закон о кнопкодавстве

Шоу для народа..
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Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке. Источник: https://censor.net.ua/n3166393\\\\\\\\

А Вася, заменил на складе Витю, а начальник узнал, и это карается вышвырыванием двоих друзей на мороз.
А депутатам - посмеяться. Я таких "службовцев" видеть бы хотел.... ну, там где молчат, а потом чтобы были пулеметчики, и так два раза.
А вот возможно после этого мы будем иметь реальных "слуг народа"(к "партии" это не относится, ибо смешно... хотя... ну да, смешно реально)
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При Порошенко такого не было, давили всеми пальцами и даже палкой.
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Ну навіщо нам усім знати, як ви вдома боролися з тарганами та плюсквою?
По-перше, це неприємно.
По-друге, Порох був повинен до вас особисто прийти і принести дихлофос?
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Рада приняла закон о кнопкодавстве . Как это было . .
Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 5827 .
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як що з кнопкодавами так важко боротися, то уявляю скільки часу треба до боротьби з кумами і сватами Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 2149
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а що песики? під час голосування в бухветі отоварювались?!
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Т.е. ПЕСы и ОПЗЖ не дали ни одного голоса ЗА
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Кримінальна відповідальність передбачає відсидку,адміністративна - штраф...Буває накладка,звичайно,але чому не назвати відповідальність за кнопкодавство адміністративною,як за порушення ПДР,наприклад...Та тому що все це бутафорія і голімий піар...
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А вообще, если есть возможность, нужно уезжать из этого болота. В Украине ещё много лет будет бардак, хаос и нищета. Страна в которой законы пишут Кива и Королевская, обречена.
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