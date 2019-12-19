 Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Представителям Международного комитета Красного Креста свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года "О защите жертв войны", - говорится в сообщении.
Так, свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напоминаем, 12 декабря Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступе ко взятым под стражу представителей Международного комитета Красного креста. "За" проголовали 335 народных депутатов.
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
ШОУ МАСТ ГОУ ОН !!!!
З Миколаєм !!!!!
Петро ПорошенкоПодлинная учетная запись @poroshenko 6 ч.6 часов назад
Наша команда закликала ЄС укласти угоду про новий транш макрофінансової допомоги Україні. Угода довгострокова, має тривати більше 3 років і включатиме підтримку реформ. Ми вказали напрямки підтримки: диджитальний, енергетичний, митний, шенгенський союзи.
Вдалося включити у проект підсумкової резолюції рішуче засудження Північного потоку-2. З одного боку члени комітету вітають газовий транзит через Україну, а з іншого боку будівництво Північного потоку-2 протирічить нормам енергетичного союзу, і ми маємо протистояти цьому проекту
У фінальній резолюції була процитована стаття із Конституції України: стратегічною метою України є повноправне членство у ЄС та НАТО. Також посилання на 49 статтю про право України претендувати на членство і зобов'язання ЄС прийняти Україну після виконання усіх необхідних вимог.
з пэтром !!!!!
1. Судя по странным сообщениям Зеленского УДРАВШЕГО в Баку ценой высланного туда на верную смерть беженца, наталкивают на понимание того, что Зеленский все скоординировал по научению Авакова.
2. Аваков теперь ПОЛНОСТЬЮ владеет Зеленским и тот - его криминальная собственность.
3. Именно Аваков устроил после "Краснолинейного майдана" ночевку под АП. Порошенко был против и не платил за это. Аваков настоял и сунул туда свои Дружины... А сам улетел с Зеленским. Чтоб тот хорошо понимал, что будет. По ходу в те дни (пока вы все переживали за Донбасс), Аваков показывал Зеленскому мышцу - требовал поступок для МСЛ (собственность РФ) в ИГОРНОМ законе.
4. По ходу Аваков красиво потом слил ночевку под АП руками своих Дружин. Заодно и дискредитировал патриотическое движение.
5. Хотели и Тимошенко замазать, но Анархист упредил сию шнягу за сутки до "краснолинейного майдана".
6. Потом Аваков втянул Зеленского в постанову "Бабченко-2" по делу Шеремета. Какой феерический фарс. Но теперь Зеленский просто кукла.
7. Потом Аваков слил протесты по Земле. Опять же руками Дружин и Свободы. Как и в предыдущие разы в этом месяце. Две три ГНУСНЫХ провокации и вуа-ля! Новости ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об этом. Осудительные!
Зеля, ты когда, наконец, сделаешь хоть что-то полезное для украинцев?