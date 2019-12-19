 Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Представителям Международного комитета Красного Креста свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года "О защите жертв войны", - говорится в сообщении.

Так, свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напоминаем, 12 декабря Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступе ко взятым под стражу представителей Международного комитета Красного креста. "За" проголовали 335 народных депутатов.

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