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Все про:Зеленский (4060) Красный Крест (267) заключенные (394)

 Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного креста к лицам, взятым под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Представителям Международного комитета Красного Креста свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года "О защите жертв войны", - говорится в сообщении.

Так, свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напоминаем, 12 декабря Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступе ко взятым под стражу представителей Международного комитета Красного креста. "За" проголовали 335 народных депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166391
 
 
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а порох в страсбурге...

Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko 6 ч.6 часов назад

Наша команда закликала ЄС укласти угоду про новий транш макрофінансової допомоги Україні. Угода довгострокова, має тривати більше 3 років і включатиме підтримку реформ. Ми вказали напрямки підтримки: диджитальний, енергетичний, митний, шенгенський союзи.

Вдалося включити у проект підсумкової резолюції рішуче засудження Північного потоку-2. З одного боку члени комітету вітають газовий транзит через Україну, а з іншого боку будівництво Північного потоку-2 протирічить нормам енергетичного союзу, і ми маємо протистояти цьому проекту

У фінальній резолюції була процитована стаття із Конституції України: стратегічною метою України є повноправне членство у ЄС та НАТО. Також посилання на 49 статтю про право України претендувати на членство і зобов'язання ЄС прийняти Україну після виконання усіх необхідних вимог.
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признав таки сєпарів чєловєкообразними...
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Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента👏😂
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу - Цензор.НЕТ 9517 Арахамия призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
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Арахамію вже давно пора приспати - мучається тваринка... Зеленський підписав закон про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту - Цензор.НЕТ 9354
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признав таки сєпарів чєловєкообразними...
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«19:41, 19 декабря 2019У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба»


ШОУ МАСТ ГОУ ОН !!!!
З Миколаєм !!!!!
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а порох в страсбурге...

Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko 6 ч.6 часов назад

Наша команда закликала ЄС укласти угоду про новий транш макрофінансової допомоги Україні. Угода довгострокова, має тривати більше 3 років і включатиме підтримку реформ. Ми вказали напрямки підтримки: диджитальний, енергетичний, митний, шенгенський союзи.

Вдалося включити у проект підсумкової резолюції рішуче засудження Північного потоку-2. З одного боку члени комітету вітають газовий транзит через Україну, а з іншого боку будівництво Північного потоку-2 протирічить нормам енергетичного союзу, і ми маємо протистояти цьому проекту

У фінальній резолюції була процитована стаття із Конституції України: стратегічною метою України є повноправне членство у ЄС та НАТО. Також посилання на 49 статтю про право України претендувати на членство і зобов'язання ЄС прийняти Україну після виконання усіх необхідних вимог.
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Зеленський крутиться як вуж! Хоче змін на краще! Ібільшість необхідних законів приймають, які не приймались десятиліттями! Але, його біда в його оточенні і його сцикливості! Скажи хто твій друг і я скажу хто ти! Здається дуже скоро Зеленський стане ворогом нації!!!
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Мы все знаем. Все видим. Все понимаем. Все учитываем. Мы не машем руками - мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собираемся ВСЕ изменить..
1. Судя по странным сообщениям Зеленского УДРАВШЕГО в Баку ценой высланного туда на верную смерть беженца, наталкивают на понимание того, что Зеленский все скоординировал по научению Авакова.
2. Аваков теперь ПОЛНОСТЬЮ владеет Зеленским и тот - его криминальная собственность.
3. Именно Аваков устроил после "Краснолинейного майдана" ночевку под АП. Порошенко был против и не платил за это. Аваков настоял и сунул туда свои Дружины... А сам улетел с Зеленским. Чтоб тот хорошо понимал, что будет. По ходу в те дни (пока вы все переживали за Донбасс), Аваков показывал Зеленскому мышцу - требовал поступок для МСЛ (собственность РФ) в ИГОРНОМ законе.
4. По ходу Аваков красиво потом слил ночевку под АП руками своих Дружин. Заодно и дискредитировал патриотическое движение.
5. Хотели и Тимошенко замазать, но Анархист упредил сию шнягу за сутки до "краснолинейного майдана".
6. Потом Аваков втянул Зеленского в постанову "Бабченко-2" по делу Шеремета. Какой феерический фарс. Но теперь Зеленский просто кукла.
7. Потом Аваков слил протесты по Земле. Опять же руками Дружин и Свободы. Как и в предыдущие разы в этом месяце. Две три ГНУСНЫХ провокации и вуа-ля! Новости ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об этом. Осудительные!
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теперь террористам хйла не спрятаться от хйловских шпилеров петровых-башировых даже в "застенках хунты"..
Зеля, ты когда, наконец, сделаешь хоть что-то полезное для украинцев?
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шо там эта курица лапой подписала, видели его почерк на дебатах как у двоечника третьеклашки , а может он тоже хреном расспписывается как на рояле
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