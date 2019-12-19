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 С начала суток 19 декабря враг нарушил перемирие 1 раз. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечероней сводке отмечается: "Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, которое находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вследствие вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3166387
 
 
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С начала суток 19 декабря враг нарушил перемирие 1 раз. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2177

тихої ночки, синочки
(косоокого ворога.... та далекоглядного побратима)
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Резать кацапских оккупантов,как свиней вонючих,вот что должны мы с Вами делать ,чтобы спасти нашу Любимую ,Родную УКРАИНУ !!!
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А чем ответили ВСУ?Уничтожил ЗЕ,ой ротировал тех кто давал адекватный ответ на тех кто ему удобный и рабски верен не взирая на гибель их сослуживцев,язык не поворачивается ПОБРАТИМОВ.Вот и гибнут как бараны ни за что.
Что отвоевали наши ВСУ за правления ЗЕ?Да только сдали то за что пролито море кровьи наших солдат.
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ти дурень....більше не пиши до мене
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