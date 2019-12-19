 С начала суток 19 декабря враг нарушил перемирие 1 раз. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечероней сводке отмечается: "Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, которое находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вследствие вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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