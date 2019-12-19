 С начала суток 19 декабря враг нарушил перемирие 1 раз. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечероней сводке отмечается: "Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, которое находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вследствие вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
тихої ночки, синочки
(косоокого ворога.... та далекоглядного побратима)
Что отвоевали наши ВСУ за правления ЗЕ?Да только сдали то за что пролито море кровьи наших солдат.