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Все про:жилье (656) Минобороны (6176) военнослужащие (4385)

 Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны

В очереди на получение жилья находятся более 47 тысяч военных. Для того, чтобы решить этот вопрос, все процессы переведут в электронную форму, а вместо раздачи квартир введут депозитно-монетарную программу.

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра обороны Алексей Марцинюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Марцинюка, обеспечение жильем является одним из самых критических направлений и в оборонном ведомстве ответственно берутся за это дело.

"Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии... Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны обнародовало списки находящихся в "квартирной очереди": своего жилья ожидают 47 тыс. военнослужащих, из них около 7 тыс. ждут почти 20 лет

Чиновник отметил, что это также касается компенсаций за поднаем жилья.

"Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что "этот переход позволит наконец решить вопрос положительно квартирной очереди на протяжении ближайших лет".

Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны, который будет направлен на строительство жилья.

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Также будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.

Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3166384
 
   
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а сколько там зебуинов в всу?около половины? Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1117
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Благодаря этим "зебуинам", нулёвка, ты сейчас гадишь на форуме, а не сидишь в очередной народной республике
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правильно, можно продавать и бабло в офшоры отправлять
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мож сразу и мандатоносцев объявить военнослужащими?
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Размечтались, пусть в казармах живут. Ваш Зе.
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Что-то быстро весь бюджет зеленые янелохи прожрали.
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ну ,дай бог шоб получилось...огромная проблема
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Та отож.
Тому, що БУДІВЛЮ неможливо прямо перевести на карточку Привата, чи ще яку, аніж МОНЕТУ.
«Так шо, зачєм нам кузнєц?»
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А сделаем лучше как на Трампщине - доплата за съем жилья, и если военнослужащий имеет свой самолет, то часть топлива ему(на работу, тьфу, службу летает) - оплачивает Минобороны(серъезно)..
Бо эта тема с жильем уже достала - так и идут служить "бо квартиру дадут".
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ага, только для всех этих чудес надо деньги иметь.
в бюджете.
а клоуны и деньги в бюджете - как выяснилось, вещи несовместные.
у клоунов деньги бене пошли.
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Молодец Зеленский, правильно. Вообще это была очень странная практика Барыги раздавать квартиры за убийство наших граждан, которые просто гаварят на другом языке.
И кстати, большинство военнослужащих также были с этим несогласны, потому и выбрали нашего нового президента Зеленского, который все решит справедливо.
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шура,а тебе в расейской уже фатеру дали?за убийства рускавагаварящих
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Мав вночі розмову в чатрулетці з цікавою особою

Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5840

(C)
@AlexanderGrom

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Возле здания ФСБ РФ в центре Москвы произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие....
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В центре Москвы у здания ФСБ идет бой, - три террориста ФСО валяются мертвыми.. Неизвестный герой поздравляет всех с Наступающими праздниками. Народы россии будут свободны!
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На Лубянке начался штурм здания, в котором забаррикадировался один из нападавших. УКРАИНА СИМПАТИЗИРУЕТ ЛУБЯНСКОМУ ГЕРОЮ, НА КОТОРОГО НАПАЛА МОСКОВСКАЯ ХУНТА! СРОЧНО НАДО СНАБДИТЬ БОЙЦА ТЕХНКОЙ И ОРУЖИЕМ!
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Господа военные, а помните, как при мародере и барыге к новому году платили оздоровительные и на покращення материального стану? И повышали оклад? Вот кому это мешало? Накуя было трогать, если работало? Зато зробили разом.
(C)
@Sir_T_Lawrence

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