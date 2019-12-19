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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) янтарь (526)

 Рада поддержала во втором чтении законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 279 народных депутата.

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Согласно тексту законопроекта, специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Предполагается, что такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах. Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га - две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн)

Источник: https://censor.net.ua/n3166383
 
   
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шо за полумеры?в казино спецразрешения будут достаточно кошерными ...
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34 тисячі за гектар лісу який стане марсом...
Вигідно блін... На дрова порізати... А де ще бурштин...
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є мобільні подрібнювачі на щепу....прямо в лісі
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це стартова аукціонна ціна, але погоджуся, що надто мало
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після бурштину потрібно врегулювати видобуток піску
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Зачем мне разрешение?! Дайте два гектара земли что мне положены! Можно как раз там на Полесье!
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