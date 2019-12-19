 Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, плодотворная работа таможни за последние месяцы привела к увеличению налоговой нагрузки на каждый 1$ импорта - с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019-м.
"Положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с $1,5/кг до $1,6/кг), что свидетельствует об уменьшении "серого импорта"", - отметил Гончарук.
Воруют ровно столько, сколько предшественники.
Таможенные поступления за ноябрь (2018) недотянули до плановых 0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель ноября-2017 на 11,6%.
https://interfax.com.ua/news/economic/550418.html
Просто "крыша" поменялась".
Ибо купленные рейтинги и нанятая массовка в телешоу - это хорошо, но клоуны прекрасно знают, что терпение на исходе даже у распоследних зебилов...
скоро и зарплаті по 4000 баксов, и коммуналку бесплатно, а уж лапши на каждые уши - вааще немеряно!!!!!
По тому шо последний высрал "прогноз" за 40% за "пятилетку" будет рост экономики, думаю что Гончарук..... не совсем прав и не очень компетентен.
https://censor.net.ua/news/3163565/**********************************************************************************************************
С праздником Колян .!! .
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/448927009340910/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODoyMzEyMTYwMDY5MDc0NzMx/?multi_permalinks=2312156095741795&comment_id=2312274979063240¬if_id=1576758712036989¬if_t=feedback_reaction_generic
блеать,это не кпд...