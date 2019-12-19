 Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, плодотворная работа таможни за последние месяцы привела к увеличению налоговой нагрузки на каждый 1$ импорта - с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019-м.

"Положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с $1,5/кг до $1,6/кг), что свидетельствует об уменьшении "серого импорта"", - отметил Гончарук.

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