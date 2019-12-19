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Все про:госбюджет (723) таможня (1557) Гончарук_Алексей (400)

 Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук

За последние 3 месяца (сентябрь-ноябрь) поступления в Госбюджет составляют $3.87 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, плодотворная работа таможни за последние месяцы привела к увеличению налоговой нагрузки на каждый 1$ импорта - с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019-м.

"Положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с $1,5/кг до $1,6/кг), что свидетельствует об уменьшении "серого импорта"", - отметил Гончарук.

Читайте также: Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166381
 
 
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То есть.
Воруют ровно столько, сколько предшественники.
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больше) объемы-то завоза выросли...а поступления от них на 0,1%)))
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Нет. Если работают плодотворно, реально собирают все в налоги, без шахер махера, и догнали прошлый год, значит экономика упала на 20-30%. На таможне пусто.
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и брешут - больше... совсем недавно нефьодов жаловался что СНОВА недоборы по плану.. причем общие недоборы в районе более 15%...
Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 602
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п.с. снова Гончарук сбрехал))

Таможенные поступления за ноябрь (2018) недотянули до плановых 0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель ноября-2017 на 11,6%.
https://interfax.com.ua/news/economic/550418.html
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Надо повышать план хотя бы до реальных 150% , как при совдепии на год ... . А потом смотреть на результаты деятельности и ещё раз повышать . Глядишь , так и выйдем на рентабельность Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4693
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То есть, янтарная и сигаретная контрабанды, как работали - так и работают.
Просто "крыша" поменялась".
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Не может быть не верю а деньги в бюджете где


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Не то сравнили, нужно сравнивать с заложенным в бюджет, а там недовыполнение.
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Приходится придумывать - бубачка срочно приказал дать хоть какую-то положительную новость.
Ибо купленные рейтинги и нанятая массовка в телешоу - это хорошо, но клоуны прекрасно знают, что терпение на исходе даже у распоследних зебилов...
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уря-уря.
скоро и зарплаті по 4000 баксов, и коммуналку бесплатно, а уж лапши на каждые уши - вааще немеряно!!!!!
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То есть либо Дубинский врет(таможня глубоко в минус ушла), либо Гончарук.
По тому шо последний высрал "прогноз" за 40% за "пятилетку" будет рост экономики, думаю что Гончарук..... не совсем прав и не очень компетентен.
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а старая шо,невыполняла? Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8310все одиннадцать,или сколько там месяцев?
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Новый шедевр от Миколы Тищенка , в интервью журналисту ..! - Якщо ничого не робыты то ничого й не будэ . Тому мы ничого й не робымо Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5707 .. !!

С праздником Колян .!! Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7734 .
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/448927009340910/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODoyMzEyMTYwMDY5MDc0NzMx/?multi_permalinks=2312156095741795&comment_id=2312274979063240¬if_id=1576758712036989¬if_t=feedback_reaction_generic
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так вот она причина, почему мне сейчас посылки так долго идут)).
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ага, только перед этим план уменьшили...
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Т.е. как я понял, объем завоза вырос, а объем поступлений аж на 1%, чем гордимся, зелебобики?))
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*****... пятилетку в 3 года... рейтинги 99% .от где то я уже это видел🤔
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Подагнали ему все-таки цыфирь положительную +0,01
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Слышь ты, Шлямбур на самокате, если бабла тебе хватает, то откуда такая дыра в бюджете в 3.5 лярда$???????????
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Тобто наріт України затіяв усю цю хрінь заради 0,1%??
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У соевых все в шоколаде, а зелебобики последний х3р с солью доедают. Где справедливость? Почему страдают истинные патриоты?
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тобто всего 0,1% после секретых договорняков бубочки с хорошковским?
блеать,это не кпд...
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Конечно выполнила, после того, как бородатый изменил план по сборам задним числом. А я в эти выходные видел, как дальнобойщики живут на таможне, ночуют в машинах до 6 суток, что бы ***** пройти вашу сраную таможню !
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Как зае-ла ваша таможня , пуховик четвёртые сутки не можете растаможить из США.
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Как она что то может выполнить, если это недоношенное дитя родилось неделю тому назад ?
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