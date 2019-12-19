 Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с учетом большинства предложений Президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 337 народных депутатов

Парламент голосовал за каждую поправку президента отдельно. Всего их было 10. Поправка №4 была отклонена, остальные - учтены Радой.

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