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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) ВСК (203)

 Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с учетом большинства предложений Президента

Верховная Рада приняла в целом закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с учетом большинства предложений Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 337 народных депутатов

Парламент голосовал за каждую поправку президента отдельно. Всего их было 10. Поправка №4 была отклонена, остальные - учтены Радой.

Также смотрите: Рада на этой неделе рассмотрит ветированные Зеленским законопроекты о ВСК и Пласте, - Стефанчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3166380
 
 
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Проснувся Зе на Миколая тай під подушку заглядає, а там... подумали ви чорт?
Ні, гірше - від Рошена торт... Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с учетом большинства предложений Президента - Цензор.НЕТ 5533
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Дела Майдана: бывшего "беркутовца" Маринченко выпустили из СИЗО
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===Прямая речь председателя правления "ОПОРЫ" Ольги Айвазовской: "Сегодня голосование 330 голосами в пленарном зале продемонстрировало, что нет ничего такого невозможного. И мажоритарка ушла в небытие с 1 января 2020 года".===

Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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"Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві".

Газета Выборча записалась в порохоботы.
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