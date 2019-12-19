 Национальная образовательная ассоциация предложила создать новую модель школьного обучения

Об этом в интервью информационному агентству "Українські Новини" заявила Виктория Войцицкая, председатель правления Национальной образовательной ассоциации.

"Действующая модель школьного обучения не дает выпускникам знаний, чтобы стать успешными. И одни миллионы новых современных учебников не спасут общую ситуацию в образовании. Если это так, то давайте изменим модель обучения. Но определим четкие задачи: чему мы учим детей, для чего мы это делаем, кто это делает в школе и с помощью каких средств. Цели обучения должны формироваться из того, с какими знаниями и навыками можно будет жить в Украине не сейчас, а через 10-15 лет", - сказала Виктория Войцицкая.

По ее словам, новая модель школьного обучения должна обеспечивать украинцам равный доступ к образованию.

"Фактически, речь идет о новой модели образовательной среды с рядом необходимых условий, средств и технологии для обучения учащихся и работы учителей во взаимодействии с родителями", - отметила председатель правления Национальной образовательной ассоциации.

При этом, считает Виктория Войцицкая, новая модель обучения должна учитывать потребности украинского общества, а на ее создание уйдут годы.

"Создать такую новую модель - это дело не одного-двух месяцев. Это тяжелый труд на годы Можно воспользоваться уже готовыми моделями, апробированными в странах, школьники которых демонстрируют высокие образовательные результаты в исследованиях. Но слепое копирование модели не будет эффективным, потому что каждая такая модель - канадская, финская или немецкая - разработана под запросы соответствующего общества. А у нас - своя специфика, и при этом разъемы новой украинской модели обучения имеют стыковаться с системами других стран, потому что изоляция - прямой путь к отсталости", - настаивает Войцицкая.

По ее мнению, кроме создания новой модели обучения, нового образовательного контента и средств для его применения в образовательном процессе, нужно также соотвествующим образом подготовить педагогов.

"Следует еще научить новой методике учителей. А этот вопрос еще сложнее и не имеет быстрых решений. Нужна широкая программа переподготовки учителей в соответствии с новой моделью обучения, и наша Ассоциация готова присоединиться к ее развертыванию", - подытожила руководитель Национальной образовательной ассоциации.

Как сообщалось, Министерство образования и науки планирует в 2020 году утвердить государственный стандарт базового образования, под который будут разрабатаны новые образовательные программы и учебники для учеников средних школ. По мнению министра образования и науки Анны Новосад, отечественная система образования углубляет неравенство в обществе, а разница в учебных достижениях между украинскими детьми, которые учатся в селе и городе – составляет 2,5 года.

Ранее Национальная образовательная ассоциация обратилась к министру образования и науки с предложением изменить условия проведения конкурса учебников для учащихся "Новой украинской школы".