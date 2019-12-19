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 Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Участницам российской блатной группы "Воровайки" запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Ранее российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Данная группа исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.

Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта группы "Воровайки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки"

Российской блатной группе Воровайки запрещен въезд в Украину, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166377
 
   
 Топ комментарии
 
В новинах кажуть що "Адмірал Кузнєцов" - всьо. Не підлягає ремонту.
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.

Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 6647
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У любителей "Сватов" траур...
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Сразу надо было, но пусть хоть так. Вообще их надо отваживать помаленьку, "кормитесь у себя".
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В новинах кажуть що "Адмірал Кузнєцов" - всьо. Не підлягає ремонту.
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.

Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 6647
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Сразу надо было, но пусть хоть так. Вообще их надо отваживать помаленьку, "кормитесь у себя".
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в Україні таких багато... нема чого шастать
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а ещё год назад у них был шанс приехать и воплотить в жизнь слова песни, когда какой-то мусорок шил бы им срок...
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так можно переименовать верховную раду, да и кабмин, поэтому и не пускают- личное оскорбление
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теперь всех смоктуновсих в клан блатных определили?
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Подозреваю,что если бы не возник резонанс,то международный центр культуры и искусств(!!!!!!)"Жовтневий палац" обязательно бы подписал контракт на выступление этих трех шаболд и хабалок.
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Там є список артистів-уродів, що підтримали анексію Криму чи лугандонців. То ви хлопці з СБУ не парьтесь, а усіх оптом, пожиттєву заборону на виїзд гандонам.
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Африкан Свиридович (сам до себе): Ой-ой-ой! Які падорви пратівні! Ой, як страшно!
(с) Митець
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та разрешите им въезд, перепишите фанов, и вперед- на историческую родину!!!! ау сбу-- не тормозите!!!
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а тем временем в раше









tZE inform

@tZEinform

·8 мин
Три сотрудника ФСО валяются в приемной. Товарищ выскочил на улицу. Приятное дополнение к пресс-конференции ихнего Вовы



@tZEinform

·11 мин
Святый Мыколай добрався до Москвы. Возле здания ФСБ идет бой. Товарищ с автоматом палит во все что видит
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Там блатняка с гулькин нос, а украинофобское искал-искал так и не нашел. Другое дело, что не принято сейчас гастролировать в Украине гражданам страны-захватчика.
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Было, было там что-то вроде "если надо, мы и крым не отдадим"....
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Правильно. Своих вороваек некуда девать, еще и эти прутся.
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Да это просто сценический образ. Вряд ли они сами были на зоне. Вот пуси райт приедут, эти точно сидели.
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