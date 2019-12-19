 Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
Ранее российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Данная группа исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.
Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта группы "Воровайки".
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.
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В УКРАИНУ СОБРАЛАСЬ БЛАТНАЯ ГРУППА "ВОРОВАЙКИ", КОТОРАЯ ПОЕТ О "ХОХЛАХ" И КРЫМЕ. В МВД ОТРЕАГИРОВАЛИ
(с) Митець
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