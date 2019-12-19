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Все про:Денисова (546) Таиланд (151) тюрьма (655) украинцы (3047)

 Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде

Уполномоченный Верховной Рады по права человека Людмила Денисова посетила граждан Украины, которых удерживают в 4 тюрьмах Таиланда.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде. Некоторые заключенные украинцы требуют предоставления квалифицированного лечения, которое отсутствует в перечне доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда. Также отсутствует доступ к спортплощадкам", - написала она.

По словам Денисовой, у украинцев, отбывающих заключение в Таиланде, нет возможности получать новости из родной страны. Все, что им доступно – тайские сериалы без субтитров. На общение с родственниками действуют ограничения по времени.

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"По результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. ... Тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помилования", – написала Денисова.

"По результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. ... Тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помилования", – написала Денисова.

Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде 01
Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде 02

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Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде 03Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде 04

Источник: https://censor.net.ua/n3166376
 
 
 Топ комментарии
 
Госпожа Денисова-ты не наркодиллеров посещай,а наших бойцов-добровольцев в НАШИХ тюрьмах. Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде - Цензор.НЕТ 6143
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Лучше проедь по нашим больницам и домах престарелых. да что там, у нас каждый месяц дети в школах массово травятся и санатории горят, а она наркокурьеров посещает по заграницам. Ето только в Украине наркокурьеры сидят во власти, а за границей они преступники.
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Денисова, харе дальние страны изучать. Возвращайся в Украину, - тут Аваков невинных людей посадил, дело белыми нитками шьет!
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Який жах! Мабуть уже тричі пожалкували що перевозили героїн.
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Ну, и чего ваши Сватами недовольны?А ведь их могли бы пытать тайскими сериалами без субтитров!
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Денисова, харе дальние страны изучать. Возвращайся в Украину, - тут Аваков невинных людей посадил, дело белыми нитками шьет!
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А эта троица в середину заходила? выглядят как туристы))))
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кошмар...
наркокуръерам доступ к спортплощадкам ограничивают!!!
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закладку даже не спрятать, вопиющее нарушение прав человека.
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Госпожа Денисова-ты не наркодиллеров посещай,а наших бойцов-добровольцев в НАШИХ тюрьмах. Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде - Цензор.НЕТ 6143
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только летом, сейчас у нас такие же херовые условия содержания (зима).
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Лучше проедь по нашим больницам и домах престарелых. да что там, у нас каждый месяц дети в школах массово травятся и санатории горят, а она наркокурьеров посещает по заграницам. Ето только в Украине наркокурьеры сидят во власти, а за границей они преступники.
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Надо еще проведать украинцев в тюрьмах Мальдив. Или Порошенко по совместительству это сделал?
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Там походу чьи то "бабки" зависли,вот она и суетится.
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Дорогуша, клетчатое одеяло в Таиланде не прокатит как и взятка судьям. А насчет спортплощадок так ты лучше по Украине прокатись, в большинстве сел даже школ и больниц нету не то что спортплощадок.
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Беги на пляж Паттайи от этих ужасных тюрем, и где фото с омбудсманом встречающей стороны?
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