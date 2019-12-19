 Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде. Некоторые заключенные украинцы требуют предоставления квалифицированного лечения, которое отсутствует в перечне доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда. Также отсутствует доступ к спортплощадкам", - написала она.

По словам Денисовой, у украинцев, отбывающих заключение в Таиланде, нет возможности получать новости из родной страны. Все, что им доступно – тайские сериалы без субтитров. На общение с родственниками действуют ограничения по времени.

Читайте на Цензор.НЕТ: Денисова попытается вытащить из тюрьмы двоих украинцев, приговоренных в Таиланде к 25 годам заключения

"По результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. ... Тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помилования", – написала Денисова.

"По результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. ... Тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помилования", – написала Денисова.





Также на Цензор.НЕТ: Двое пьяных водителей-украинцев предлагали взятки полицейским в Польше