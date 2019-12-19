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Все про:Новак Наталья (23) НАПК (792)

 Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак

Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривень.

Об этом на брифинге в Киеве рассказала и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - отметила она.

Новак также пожаловалась, что в связи с выплатой этой материальной помощи, "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сознательно не заметили нарушений в е-декларациях, тендер на закупку оборудования и вмешательство в реестр, - Новак подала в ГПУ три представления о возможных правонарушениях в НАПК

Новак уточнила размер материальной помощи: "Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен".

Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3166374
 
   
 Топ комментарии
 
Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке,
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - сообщили очевидцы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.
По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД. В городе введен план "Сирена".
Telegram-канал «112» передает, что погибли три сотрудника ФСО. Всего нападавших якобы тоже было трое, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Один из них, по предварительным данным, еще продолжает прицельную стрельбу.
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Как у нас классно система законов построена! за грабеж 5ти шеколадок чуваку 5 лет, а тут сами себе по 100тыс премии выписали (это же скоко в шеколадках?) и ничего как будто так и надо!!
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ох..нно..... цікаво, скільки зєля з богданом собі виплатять перед тим, як їх викинуть з ОПи Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак - Цензор.НЕТ 9737
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у ракоцапов в центре мацквы-веселуха.Телеграм-канал 112 сообщает, что погибли трое сотрудников ФСО. Также сообщается о троих нападавших, один из них ведет прицельный огонь
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Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке,
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - сообщили очевидцы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.
По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД. В городе введен план "Сирена".
Telegram-канал «112» передает, что погибли три сотрудника ФСО. Всего нападавших якобы тоже было трое, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Один из них, по предварительным данным, еще продолжает прицельную стрельбу.
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После стрельбы в центре Москвы на всех объектах ФСБ объявлен план «Крепость»





Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 7430Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 546



Во всех зданиях и на объектах ФСБ после стрельбы в центре Москвы на Лубянке объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщил Telegram-канал «112».
План «Крепость» означает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.
О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17. Перестрелка произошла на площади Воровского. В городе введен план «Сирена». На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.
По данным Telegram-канала «112», мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого стрелявший выбежал на Большую Лубянку, забаррикадировался в здании. В результате стрельбы один человек погиб, двое - ранены. По предварительным данным, они могут быть сотрудниками ФСБ. В Следственном комитете «Ленте.ру» не подтвердили информацию о погибших.
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Как законодательно? Я столько денег за год работы получаю.
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на социально-экономические нужды... бедолаги ****
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Как у нас классно система законов построена! за грабеж 5ти шеколадок чуваку 5 лет, а тут сами себе по 100тыс премии выписали (это же скоко в шеколадках?) и ничего как будто так и надо!!
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так про вагон это же было во времена СССР а счас же типа уже давно не СССР! или для кого не СССР а кому СССР?!!
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не ново.... будем посмотреть что эти себе навыписывают...
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Да уж, при пеце такого не было. Ой, так тож при пеце 😷
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С..а. так ограничьте им максималку. А то развели премии за интенсивность, работа с секретными документами и т.п. Это их работа. Хватит и 30% в совокупности.
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Это даже не премии - это сверх премий просто выплата себе "помощи".
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Гнать эту гниль на зону с конфискацией всего имущества и у всех родственников.
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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после этого теперь опять власти надо подкинуть народу новую тему .найти атошника у которого в гараже танк Т-64 ..и все забудут про тему первую
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Старшекласникам задали написать сочинение "Что бы я сделал, если бы стал премьером". Работы получились разные, но заканчивались одинаково: "... и хрен бы вы меня нашли."
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Порох, навчи зебілів красти, щоб хоч так може поповниться держ.бюджет.
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...опять спистили деньги.
ну, и в чем, собственно, проблема?
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правильно и сделали... страна нагибает - значит можно и ее
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премии надо запретить , в нашей стране это узаконенный распил бабла теми ,кто в бюджет ничего не кладет а только тырит из него
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О том, что террористі захватили здание ФСБ на Лубянке можно будет прочитать после их ликвидации?
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В здании ФСБ на Лубянке всегда сидели и работали террористы.
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То еврейские террористы.
А сегодня наоборот, какие то игиловцы.
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Телеграм-канал 112 сообщает, что погибли трое сотрудников ФСО. Также сообщается о троих нападавших, один из них ведет прицельный огонь
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"Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали"

Нужно срочно убирать из законодательства возможность совершать подобные действия по выплате себе помощи чинушам. Ибо никакой этики, морали и совести у наших чинуш нет - если есть возможность законно украсть - они украдут обязательно.
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про законность таких деяний это вранье! вернее закон выписан так что куда повернешь так и выйдет!! все зависит от того кто рулит! пришла новая власть и просто не хотит старых наказывать потому что сами собрались воровать....
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А на бісову маму ми утримуємо на своїй шиї ті органи котрі повинні слідкувати за такими злочинними діями посадових злодіїв? Якщо ті крадуть а інші їх не притягують то саджати треб а всіх причетних бажано з конфіскацією і на довго. Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 4690
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…Чем выше стоишь, тем больше стоишь !!!!!!!!!!!!!
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Заголівок звучить як похмурий анекдот.
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Проверь свои штаны, там Порошенко тебе насрал.
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Ну ведь теперь поздно, поезд ушел. Теперь надо вперед смотреть. Может все утрясеться и в один момент коррупция внезапно исчезнет
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Ай мАлАццА. Так, не вопрос, вдолбите им протоколы о коррупции по ст.1
Дальше, по порядку - основания для выплат и дела доведенные до суда. Нет?
Пошто падлы казенный хлеб жрали?
Можу українською мовою, але забанять.....
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"Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривень"

Занавес, мать вашу!
ЗАНАВЕС !!!
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Бомжи!!! Мрази недоделанные! ФИО каждого барыги от коррупции в студию!!!
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