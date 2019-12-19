 Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак

Об этом на брифинге в Киеве рассказала и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - отметила она.
Новак также пожаловалась, что в связи с выплатой этой материальной помощи, "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты".
Новак уточнила размер материальной помощи: "Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен".
Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали".
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - сообщили очевидцы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.
По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД. В городе введен план "Сирена".
Telegram-канал «112» передает, что погибли три сотрудника ФСО. Всего нападавших якобы тоже было трое, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Один из них, по предварительным данным, еще продолжает прицельную стрельбу.
Во всех зданиях и на объектах ФСБ после стрельбы в центре Москвы на Лубянке объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщил Telegram-канал «112».
План «Крепость» означает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.
О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17. Перестрелка произошла на площади Воровского. В городе введен план «Сирена». На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.
По данным Telegram-канала «112», мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого стрелявший выбежал на Большую Лубянку, забаррикадировался в здании. В результате стрельбы один человек погиб, двое - ранены. По предварительным данным, они могут быть сотрудниками ФСБ. В Следственном комитете «Ленте.ру» не подтвердили информацию о погибших.
Хотелось бы знать "героев".
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
ну, и в чем, собственно, проблема?
А сегодня наоборот, какие то игиловцы.
Нужно срочно убирать из законодательства возможность совершать подобные действия по выплате себе помощи чинушам. Ибо никакой этики, морали и совести у наших чинуш нет - если есть возможность законно украсть - они украдут обязательно.
Дальше, по порядку - основания для выплат и дела доведенные до суда. Нет?
Пошто падлы казенный хлеб жрали?
Можу українською мовою, але забанять.....
Занавес, мать вашу!
ЗАНАВЕС !!!