 ГАСИ аннулировала разрешение на строительство очередного скандального объекта на Печерске

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение на строительство очередного скандального объекта по ул Вильшанской, 2-Б в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба ведомства.

Там пытались расположить большой жилой, офисно-торговый и спортивно-оздоровительный комплекс со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом.

Как показала внеплановая проверка ГАСИ, в сентябре текущего года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал застройщику градостроительные условия и ограничения - несмотря на имеющиеся несоответствия. Застройщик вопреки здравому смыслу пытался построить небоскреб там, где его ни при каких условиях не может быть. А чиновники это согласовали.

Главный инспектор строительного надзора отменил действие градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Следовательно, строительство объекта по ул. Вильшанской, 2-Б в Печерском районе столицы признано незаконным. По словам и.о. Председателя Госархстройинспекции Александра Строкача, оперативно отреагировать на ситуацию ГАСИ помогли неравнодушные горожане и СМИ, которые обратили внимание на проблемный объект. "Совместными усилиями с общественностью постепенно мы наводим порядок в градостроительной деятельности столицы", - подчеркнул Александр Строкач.