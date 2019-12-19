 "Святой Николай" приехал ко львовским военным на БТР. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Сегодня в 80-й десантно-штурмовой бригаде устроили День открытых дверей - состоялись показательные выступления военнослужащих.
"Все поколения, прошедшие через горнило этой бригады, показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которую занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку", - заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, назвав бригаду "образцом для личного состава ВСУ".
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Отдельная десантно-штурмовая бригада (первоначальное название 80 парашютно-десантный полк) была сформирована в 1955 году. Первое место дислокации полка - Гайжюнай. В 1960 году полк передислоцировали в Баку, а с 1979 года военная часть была передислоцирована на Львовщину. С тех пор День части отмечают 19 декабря.
Десантники С 2014 года принимали участие в освобождении Славянска, выполняли боевые задачи в Георгиевке, Хрящеватом, Новосветловке, Красном, Круглике, Победном, принимали участие в обороне Луганского аэропорта и боях за Донецкий аэропорт.
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ДУШАНБЕ, 19 дек - Sputnik. В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата у здания Федеральной службы безопасности России, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел вечером в четверг на Лубянке .
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - рассказывают очевидцы.
По неподтвержденной информации, в результате стрельбы ранения получил один человек.
По данным СМИ, стрельбу мог устроить сотрудник ФСБ.
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"Язические" даты тупо передрали и назвали - там Миколай, а там Камень(Петр), а вот там вообще - день йога(воспрянул от "Нирваны" )
є ВСУ і недобиті сєпари з мокшами.