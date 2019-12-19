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Все про:Львов (3579) Новый год (626) БТР (153) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (16)

 "Святой Николай" приехал ко львовским военным на БТР. ФОТО

Во Львове 19 декабря состоялись торжества в честь 40-летия со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Мужчина в костюме Святого Николая приехал к десантникам на БТРе и вручил подарки для их детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сегодня в 80-й десантно-штурмовой бригаде устроили День открытых дверей - состоялись показательные выступления военнослужащих.

Святой Николай приехал ко львовским военным на БТР 01

"Все поколения, прошедшие через горнило этой бригады, показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которую занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку", - заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, назвав бригаду "образцом для личного состава ВСУ".

Читайте на Цензор.НЕТ: В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Отдельная десантно-штурмовая бригада (первоначальное название 80 парашютно-десантный полк) была сформирована в 1955 году. Первое место дислокации полка - Гайжюнай. В 1960 году полк передислоцировали в Баку, а с 1979 года военная часть была передислоцирована на Львовщину. С тех пор День части отмечают 19 декабря.

Десантники С 2014 года принимали участие в освобождении Славянска, выполняли боевые задачи в Георгиевке, Хрящеватом, Новосветловке, Красном, Круглике, Победном, принимали участие в обороне Луганского аэропорта и боях за Донецкий аэропорт.

Также на Цензор.НЕТ: Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж


Святой Николай приехал ко львовским военным на БТР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166368
 
 
 Топ комментарии
 
нема львівських чи київських "воєнних"...
є ВСУ і недобиті сєпари з мокшами.
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Львовяне настолько суровы, что к ним даже Св.Николай приезжает на БТР?
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Краще б на Донецьк та Луганськ заскочив. І вручив "подарунки".
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Скрєпка, сподіваюся, шо Святий Миколай до родичів лисого квартального в окупованому Алчевську якось дістанецця. Бо лисому, та й ще якомусь хачєку носатому , пох на їхній лугандон та родичів, які залишилися в *уйловській окупації! А шо дєлать...біомусор, як молвіло нам жидівське папо шуро!
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мож прыйшло врэм'я нанять отдельного редактора заголовкофф?
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Мужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в МосквеМужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в МосквеМужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в Москве
ДУШАНБЕ, 19 дек - Sputnik. В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата у здания Федеральной службы безопасности России, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел вечером в четверг на Лубянке .
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - рассказывают очевидцы.
По неподтвержденной информации, в результате стрельбы ранения получил один человек.
По данным СМИ, стрельбу мог устроить сотрудник ФСБ.

Читать далее: https://tj.sputniknews.ru/russia/20191219/1030423193/muzhchina-strelba-avtomat-zdanie-fsb-moscow.html
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А давайте на дерево залезать не с правой руки, а со средней ноги?
"Язические" даты тупо передрали и назвали - там Миколай, а там Камень(Петр), а вот там вообще - день йога(воспрянул от "Нирваны" )
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нема львівських чи київських "воєнних"...
є ВСУ і недобиті сєпари з мокшами.
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В охфисе преЗедента ожидается приезд переодетых в Деда Мороза кварталовцев на осле!
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Тю, шо, юзік на зєлє прискочить?! Тоді, головне, шоб розчавлені останкі бубочкі смерділи десь за прєдєламі України!)
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Пісєць! То є найкращий подарунок для зелених манкуртів!) Рекомендую!)
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