 Главы ОТГ и эксперты призвали не допустить поспешного голосования за законопроект по децентрализации

"Мы, подписанты этого заявления, представляя органы местного самоуправления и организации, работающие в сфере децентрализации и местного развития, а также независимые эксперты,

с целью привлечь внимание Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, послов стран большой семерки в Украине, представителей ЕС в Украине и других международных организаций, а также широкой общественности к угрозам для местного самоуправления и демократии в целом, которые содержатся в проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенном 13 декабря 2019 Президентом Украины как первоочередной,

выражаем обеспокоенность по поводу закрытости процесса подготовки этого законопроекта (без участия представителей органов местного самоуправления, их ассоциаций, организаций гражданского общества и широкого круга экспертов) и призываем:



- не допустить поспешного голосования за законопроект №2598;

- провести широкие дискуссии и профессиональные консультации для выработки совместных предложений к проекту конституционных изменений по децентрализации с учетом мнения лидеров местного самоуправления и экспертов", - говорится в заявлении.



"Для полноценного завершения реформы по децентрализации власти и формирования повсеместного дееспособного местного самоуправления в Украине давно назрела потребность в конституционных изменениях. Большое количество положений Европейской хартии местного самоуправления также много лет ожидают надлежащей имплементации в законодательство Украины.

Но предложенные законопроектом №2598 изменения по сравнению с действующей Конституцией Украины, содержат признаки централизации власти, сужают статус органов местного самоуправления и чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента. Краткий анализ * угроз для местной демократии прилагается к этому обращению.

Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений в Конституцию относительно децентрализации и приведения его в соответствие с демократическими ценностями, которые мы все разделяем.



P.S. Данное публичное заявление является открытым. Все желающие деятели местного самоуправления, депутаты, эксперты, общественность и ученые, которые его разделяют, могут присоединиться к подписантам, направив соответствующее обращение на электронную почту - zakryta_reforma@ukr.net.



* - приложение с кратким анализом вы найдете под подписями к этому заявлению.

С уважением и надеждой на взаимопонимание,

1. Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова;

2. Анатолій Кушнір, голова Маківської сільської об’єднаної територіальної громади, Хмельницька область, Голова Палати селищних та сільських громад та їх об’єднань Асоціації міст України;

3. Анатолій Федорук, голова Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, Київська область;

4. Анатолій Федорчук, Бориспільський міський голова, Київська область;

5. Андрій Садовий, Львівський міський голова;

6. Андрій Странніков, директор Інституту Політичної Освіти;

7. Андрій Шекета, Інститут Центральноєвропейської стратегії;

8. Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова;

9. Борис Філатов, Дніпровський міський голова;

10. Вадим Бойченко, Маріупольський міський голова;

11. Вадим Гаєв, голова Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади, Луганська область;

12. Василь Муравель, Новояворівський міський голова, Львівська область;

13. Василь Равлик, голова Сокирянської об’єднаної міської територіальної громади, Чернівецька область;

14. Василь Сидор, голова Славутської міської об’єднаної територіальної громади, Хмельницька область;

15. Віталій Кличко, Голова Асоціації міст України, Київський міський голова;

16. Віталій Малецький, Кременчуцький міський голова, Полтавська міська рада;

17. Володимир Буряк, Запорізький міський голова;

18. Володимир Коваленко, голова Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади, Херсонська область;

19. Володимир Миколаєнко, Херсонський міський голова;

20. Володимир Прокопів, секретар Київської міської ради, Голова делегації України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи;

21. Володимир Плетюк, голова Шумської об’єднаної міської територіальної громади, Тернопільська область;

22. Володимир Феськов, експерт Інституту Політичної Освіти;

23. Володимир Шматько, Чортківський міський голова, Тернопільська область;

24. Галина Мінаєва, Чугуєвський міський голова, Харківська область;

25. Григорій Пустовіт, виконуючий обов’язки Луцького міського голови – Секретар міської ради;

26. Іван Лопушинський, професор, почесний громадянин міста Херсон;

27. Любомир Грицак, керівник програми "Місцеве самоврядування. Крок до ефективності?";

28. Людмила Дромашко, Первомайський міський голова, Миколаївська область;

29. Микола Силенко, експерт з питань децентралізації, кандидат економічних наук;

30. Михайло Бухтіяров, голова Біляївської міської об’єднаної територіальної громади, Одеська область;

31. Михайло Сімашкевич, Кам’янець-Подільський міський голова, Хмельницька область;

32. Михайло Шелеп, консультант з питань децентралізації та локальної демократії;

33. Наталія Даньковська, експертка з питань місцевого самоврядування та реформи адміністративно- територіального устрою;

34. Олександр Корінний, Голова правління Всеукраїнської Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад, Новоукраїнський міський голова;

35. Олександр Симчишин, Хмельницький міський голова;

36. Олександр Слобожан, Виконавчий директор Асоціації міст України, кандидат наук з державного управління;

37. Олександр Солонтай, експерт з політики;

38. Олександр Шамота, виконуючий обов’язки Полтавського міського голови – Секретар міської ради;

39. Олена Сас, експертка з питань комунікації реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної організації влади;

40. Ольга Омельчук, експерт з питань місцевого розвитку;

41. Руслан Марцінків, Івано-Франківський міський голова;

42. Руслан Рохов, експерт з питань децентралізації, місцевого розвитку та самоврядування, засновник та керівник Школи Мерів;

43. Сергій Гончар, експерт з питань децентралізації та місцевого самоврядування;

Сергій Лобойко, Голова Центру розвитку інновацій, головний експерт групи 44. "Е-демократія" Коаліції РПР;

45. Сергій Моргунов, Вінницький міський голова (об’єднана територіальна громада);

46. Сергій Надал, Тернопільський міський голова (об’єднана територіальна громада);

47. Сергій Романович, експерт з питань децентралізації та місцевого самоврядування;

48. Сергій Соломаха, Миргородський міський голова, Полтавська область;

49. Сергій Сухомлін, Житомирський міський голова (об’єднана територіальна громада);

50. Сергій Яцковський, експерт з питань децентралізації та регіонального розвитку;

51. Степан Цапюк, Олександрійський міський голова, Кіровоградська область;

52. Тарас Случик, експерт Інституту Політичної Освіти;

53. Тетяна Кухарська, виконавчий директор Житомирського Регіонального відділення Асоціації міст України;

54. Юлія Шмигальова, виконавчий директор ГО "Український кризовий медіа-центр";

55. Юрій Бова, голова Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, Сумська область;

До спільної заяви приєднались також:

56. Юрій Плосконос, Косівський міський голова, Івано-Франківська область;

57. Євген Мироненко, заступник виконавчого директора Українського інституту майбутнього, експерт з питань децентралізації;

58. Андрій Кавунець, голова ГО "Ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінничини";

59. Тарас Хавунка, керівник Львівського регуляторного хабу;

60. Андрій Гінкул, голова Правління "Центр реформ та місцевого розвитку";

61. Мирон Дмитрик, експерт програми "Місцеве самоврядування. Крок до ефективності.";

62. Віктор Таран, політолог, експерт з питань місцевого самоврядування;

63. Наталія Івахова, Голова Плешканівської сільської ОТГ, Черкаська область;

64. Анатолій Видута, Голова Моринської сільської ОТГ, Черкаська область;

65. Вікторія Брадик, Лебедівська сільська ОТГ, Черкаська областт;

66. Валентина Стадник, Голова Бужанської ОТГ, Черкаська область;

67. Олександр Супрунюк, Нетішинський міський голова, Хмельницька область;

68. Ігор Цибровський, Жашківський міський голова, Черкаська область;

69. Володимир Яровий, Вільшанська сільська ОТГ, Черкаська область;

70. Юрій Шамановський, голова Новоархангельської селищної ради, Кіровоградська область;

71. Олександр Бакликов, Лебединський міський голова, Сумська область

19 грудня 2019 року

Додаток до публічної заяви міських голів та експертів з питань децентралізації влади та місцевого самоврядування

Стислий аналіз загроз

13 грудня 2019 року в Президент України вніс як першочерговий проект Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2598.

Усі підписанти публічного звернення стурбовані закритістю процесу підготовки законопроекту (без участі представників органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, профільних експертів та громадянського суспільства) та його невідповідністю Європейській хартії місцевого самоврядування.

Підписанти заяви наголошують на критичних для місцевого самоврядування і суспільства положеннях проекту:

Префекти: старий зміст та більше втручання

Префекти - це спадкоємці місцевих держадміністрацій (формування, підпорядкування, окремі функції) та прокуратури, яка до реформування здійснювала загальний нагляд за ОМС і мала право зупиняти їх акти щодо як власних, так і делегованих повноважень.

Увага!

Передбачається суттєве нарощування інструментів державного втручання в усіх галузях муніципального життя.

Порушення положень Хартії, яка вимагає визначення чітких випадків державного нагляду та адекватності заходів адміністративного впливу.

Результат

Загроза для місцевої демократії: префект втручається у власні справи місцевого самоврядування; Президент отримує право зупиняти повноваження місцевих рад та голів громад.

Скорочення терміну повноважень місцевих обранців - порушення рівності форм народовладдя

Необґрунтоване зменшення до 4 років (зараз 5) терміну повноважень місцевих рад та голів громад, хоча повноваження Президента та Парламенту залишаються на 5 років.

Результат

На національному рівні виборні особи отримують більше часу для реалізації своїх завдань та програм, ніж голови громад та місцеві депутати.

Київ та Севастополь втрачають спеціальний статус

Міста державного значення стають звичайними громадами, що входять до складу відповідного округу та області або, відповідно, АР Крим. Лише для міста Києва передбачено окремі столичні функції.

Результат

Не зрозуміло, куди ці міста відносяться територіально (не визначено у перехідних положеннях). Необґрунтоване пониження статусу цих міст.

Включення великих громад (міст обласного значення) до складу округів

Усі міста входять до складу громад, громади - до округів, округи - до областей. Необґрунтоване пониження статусу міст обласного значення.

Результат

Диспропорції та суперечності при формуванні рад округів через значні відмінності у чисельності населення громад, що увійдуть до їх складу.

Плутанина з терміном "громада".

Громада одночасно - це і жителі однієї місцевої спільноти, і адміністративна територія.

Громади визнаються юридичними особами, що суперечить засадам цивільного права.

Відповідно до ч. 1 ст. 5, ст. 69 Конституції України: громади діють як складові народу України через вибори, референдуми, інші форми прямої демократії. З переважної більшості питань громади реалізують свої інтереси через відповідні органи місцевого самоврядування, які і є юридичними особами у звичайному розумінні.

Результат

Значне ускладнення юридичних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування.

Загроза необґрунтованого перегляду складу громад, округів, областей та їх статусу

Держава залишає за собою можливість у будь-який час переглянути склад громади, округу, області.

Результат

Створюється можливість "перезапустити" будь-яку раду ("обнулити" обраних її голову, депутатів). Очевидно, що декларативна норма про необхідність врахування думки відповідних громад цьому не завадить.

Нові голови громад залишилися без визначених повноважень

Взагалі не вказані повноваження голів нових громад.

Результат

Законом можна значно "послабити" голів, позбавивши їх права головування на засіданнях місцевих рад та керівництва виконавчим органом ради.

Не передбачено децентралізацію повноважень та ресурсів

Перелік повноважень місцевого самоврядування, гарантії його фінансової та майнової автономії визначено, як у чинній Конституції, а округів і областей – не визначено взагалі. Тобто, ні про яку децентралізацію влади не йдеться.

Результат

Законами повноваження та ресурси місцевого самоврядування можна легко централізувати і знівелювати усі досягнення децентралізаційної реформи.

Підписанти публічної заяви виступають за доопрацювання проекту змін до Конституції щодо децентралізації влади з широким залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, профільних експертів та представників громадянського суспільства.

Ми, зі свого боку, висловлюємо готовність долучитися до цієї роботи і зробити все від нас залежне, аби гармонізувати проект змін та привести його в відповідність з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування.

В іншому випадку, під егідою децентралізації Україна ризикує отримати посилену владну вертикаль старого зразка замість європейських інституцій місцевої демократії.